வனவிலங்கு அச்சுறுத்தல் பகுதி வாக்குச்சாவடிகளுக்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு - நீலகிரி ஆட்சியர் தகவல்
பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல்கள் அல்லது தேர்தல் தொடர்பான புகார் அளிக்க 24 மணி நேரமும் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : March 16, 2026 at 4:09 PM IST
உதகை: நீலகிரி மாவட்டத்தில் வனவிலங்கு அச்சுறுத்தல் உள்ள பகுதிகளில் அமைக்கப்படவுள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வனத்துறையின் கூடுதல் பாதுகாப்புடன் பொதுமக்களை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் அழைத்துச் சென்று வாக்களிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் அடுத்த மாதம் 23ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனையொட்டி நேற்று மாலை முதல் தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமுறைகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இன்று நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ள கட்டுப்பாட்டு அறையில் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியும், மாவட்ட ஆட்சியருமான லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், ”நீலகிரி 65 சதவீதம் வனப்பகுதி மிகுந்த மாவட்டம் ஆகும். இதன் காரணமாக வனவிலங்கு அச்சுறுத்தல் உள்ள பகுதிகளில் அமைந்துள்ள வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வனத்துறையின் கூடுதல் பாதுகாப்புடன் பொதுமக்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டு, வாக்களிக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.
நீலகிரி சுற்றுலா மாவட்டம் என்பதால் சுற்றுலா பயணிகள் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் பணம் எடுத்து வருவதை தவிர்த்து, டிஜிட்டல் பண பரிவர்த்தனை மேற்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
நீலகிரி மாவட்டத்தில் 74 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் உள்ளன. இதற்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு அளிக்கப்படும். ஊட்டி சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,88,064 வாக்காளர்களும், 254 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் உள்ளன. அதே போல் கூடலூர் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,84,663 வாக்காளர்களும், 238 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன. குன்னூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 1,76,663 வாக்காளர்களும், 244 வாக்கு சாவடி மையங்கள் உள்ளன.
மேலும் பொதுமக்கள் அரசியல் கட்சிகள், மற்றும் வேட்பாளர்கள் தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல்கள் அல்லது தேர்தல் தொடர்பான ஏதேனும் புகார்கள் அளிக்க வேண்டும் என்றால், 24 மணி நேரமும் இயங்கும் கட்டுப்பாட்டு அறை எண்களான
நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் - 0423-2957101, 0423-2957102, 0423-2957103, 0423-2957104, 0423-2957105
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், ஊட்டி - 0423-2957731, 0423-2957732, 0423-2957734
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், கூடலூர் - 04262-295125, 04262-295126, 04262-295127
தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர், குன்னூர் - 0423-291374, 0423-291375, 0423-291378, 1800-425-2250 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொண்டு புகார் அளிக்கலாம்” என கூறினார்.