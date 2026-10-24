நீலகிரிக்கு ரெட் அலர்ட்: பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பறந்த முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்

நீலகிரிக்கு ரெட் அலர்ட்: பொதுமக்கள், சுற்றுலா பயணிகளுக்கு பறந்த முக்கிய அறிவுறுத்தல்கள்
ரெட் அலர்ட் காரணமாக நீலகிரிக்கு சுற்றுலா பயணிகள் வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
Published : October 24, 2026 at 6:01 PM IST
நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டத்தில் மண் சரிவு போன்ற அசாதாரண சூழல்கள் நிலவுவதால் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.
வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை ஒட்டி, தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், நீலகிரிக்கு இன்று அதி கனமழைக்கான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, நீலகிரி மாவட்டத்தின் உதகை, குன்னூர், கோத்தகிரி, குந்தா, கூடலூர், பந்தலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் நேற்று இரவு முதல் அதி கனமழை பெய்து வருகிறது.
மண் சரிவில் சிக்கிய பேருந்து
இந்நிலையில், கனமழை காரணமாக குன்னூர் - மேட்டுப்பாளையம் நெடுஞ்சாலையில் பர்லியார் அருகே திடீரென மண் சரிவு ஏற்பட்டது. அப்போது அந்த வழியாக வந்த அரசு பேருந்து மண் சரிவில் சிக்கி அடித்துச் செல்லப்பட்டது.
அப்போது, பெரிய மரம் ஒன்று பேருந்தின் மீது விழுந்தது. இதில் பேருந்து ஓட்டுநர் கனகராஜ் உயிரிழந்தார். நடத்துநர் பலத்த காயத்துடன் மேட்டுப்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். முன்னதாகவே, இப்பேருந்தில் இருந்து பயணிகள் இறக்கவிடப்பட்டதால் அதிர்ஷ்டவசமாக பெரிய அளவிலான உயிர்ச்சேதம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளது.
போக்குவரத்து கடும் பாதிப்பு
இந்த மண் சரிவு காரணமாக அப்பகுதியில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குன்னூர் முதல் மேட்டுப்பாளையம் வரை தற்காலிகமாக போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மாற்றுபாதையாக கோத்தகிரி- மேட்டுப்பாளையம் சாலையில் பொதுமக்கள் பயணிக்கலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மண் சரிவு ஏற்பட்ட பகுதிகளில் நெடுஞ்சாலை துறையினரும், தீயணைப்பு துறையினரும் இணைந்து சீர் செய்யும் பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
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'நீலகிரிக்கு வருவதை தவிருங்கள்'
ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளதால் நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு வருகை புரியும் சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். குறிப்பாக, நீலகிரிக்கு வருவதை சுற்றுலா பயணிகள் தவிர்க்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் லட்சுமி பவ்யா அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
பல பகுதிகளில் மண் சரிவு ஏற்படுவதால் மேட்டுப்பாளையத்திலிருந்து குன்னூர் மற்றும் கோத்தகிரி வழியாக உதகமண்டலம் செல்லும் பொதுமக்களும், சுற்றுலா பயணிகளும் மலைப்பாதைகளை தவிர்க்குமாறும் மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
'நீர்நிலைகளுக்கு செல்ல வேண்டாம்'
மேலும், நீர்வீழ்ச்சிகள், ஆறுகள், ஓடைகள், அணைகள், ஏரிகள் போன்ற நீர்நிலைகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, வெள்ளம் சூழ்ந்த சாலைகள், பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஓடைகள், தாழ்வான பகுதிகள் ஆகியவற்றில் இருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் என்றும், மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளால் வழங்கப்படும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
வாகனப் போக்குவரத்து நிறுத்தம்
மழை பெய்யும்போது, மின்கம்பங்கள் மற்றும் மின்கம்பிகளை தொட வேண்டாம் என்றும் நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு அத்தியாவசிய மற்றும் அவசரகால வாகனங்களை தவிர, TNSTC விரைவு பேருந்து சேவைகள் உட்பட அனைத்து வாகனப் போக்குவரத்தும் இன்று மாலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணி வரை நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அவசரகால எண்கள் அறிவிப்பு
அவசரத் தேவைகளுக்கு உடனடியாக கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1077 மற்றும் 0423-2450034, 2450035 ஆகிய எண்களை தொடர்பு கொள்ளுமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உதகை கோட்டத்திற்கு 0423-24455772, குன்னூர் கோட்டத்திற்கு 0423-2206002, கூடலூர் கோட்டத்திற்கு 04262-261296, உதகை வட்டத்திற்கு 0423-2442433, குன்னூர் வட்டத்திற்கு 0423-2206102, கோத்தகிரி வட்டத்திற்கு 04266-271718, குந்தா வட்டத்திற்கு 0423-2508123, கூடலூர் வட்டத்திற்கு 04262-261252, பந்தலூர் வட்டத்திற்கு 04262-220734 ஆகிய எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.