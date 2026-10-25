பர்லியாறு மண் சரிவு; 100 அடி பள்ளத்தில் சரிந்த பிக்கப் வேன்; 7 மணி நேர மரணப் போராட்டம் - திக் திக் நிமிடங்களைப் பகிர்ந்த ஓட்டுநர்
"மண் சரிவு அதிகமானதால் பிக்கப் வேன் கீழே விழும் சூழல் ஏற்பட்டதால் மரத்தில் இருந்து இறங்கி பாறைக்கு அடியில் அமர்ந்துக் கொண்டேன்" என விபத்தில் உயிர்தப்பிய மோஷின் தெரிவித்தார்.
Published : October 25, 2026 at 9:33 PM IST
BY:- எஸ்.சீனிவாசன், நடேஷ்குமார்
கோயம்புத்தூர்: பர்லியாறு மண் சரிவில் சிக்கி 100 அடி பள்ளத்தில் பிக்கப் வேன் விழுந்த நிலையில், அந்த வாகனத்தின் ஓட்டுநர் மோஷின் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார். உயிர் பிழைத்தது எப்படி? என்பது குறித்த திக் திக் நிமிடங்களை ஓட்டுநர் மோஷின் பகிர்ந்துள்ளார்.
மலைப்பகுதிகளில் வெளுத்து வாங்கும் கனமழை
தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக உதகை, கொடைக்கானல் உள்ளிட்ட மலைப் பகுதிகளில் கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகின்றது. குறிப்பாக, நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் பகுதியில் நேற்று முன்தினம் ஒரே இரவில் 25 செ.மீ. அளவுக்கு கொட்டித்தீர்த்த கனமழையால் 10 இடங்களில் கடுமையான நிலச்சரிவு ஏற்பட்டது.
அந்த வகையில், அக்.23- ஆம் தேதி அன்று இரவு 11.30 மணியளவில் குன்னூரில் இருந்து மேட்டுப்பாளையம் நோக்கிச் சென்றுக் கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்து பர்லியாறு பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கிக் கொண்டது. இந்த விபத்தில் பேருந்து ஓட்டுநர் ஜனகராஜ் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். எனினும், அப்பேருந்தில் இருந்த ஆறு பேரும் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதேபோல், அரசுப் பேருந்துக்கு பின்புறம் நின்றுக் கொண்டிருந்த பிக்கப் வேன், நிலச்சரிவு காரணமாக 100 அடி பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் பிக்கப் வேன் ஓட்டுநரும், கோழி கறிக்கடையின் உரிமையாளருமான மோஷின் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினார்.
விபத்து எப்படி நடந்தது? - திக் திக் நிமிடங்கள்!
விபத்து எப்படி நடந்தது? என்பது குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு பிக்கப் வேன் ஓட்டுநர் மோஷின் விரிவாக விவரித்துள்ளார்.
இது குறித்து மோஷின் கூறியதாவது, "குன்னூரில் கோழி கறிக்கடை நடத்தி வருகிறேன். இதற்காக அடிக்கடி கோயம்புத்தூருக்கு சென்று கோழி வாங்கி வருவது வழக்கம்; அதன்படி, நேற்று முன்தினம் (அக்.23) இரவு குன்னூரில் இருந்து புறப்பட்டு கோயம்புத்தூருக்கு சென்றுக் கொண்டிருந்தேன். அப்போது பர்லியாறு பகுதியைக் கடக்கும் போது பலத்த மழை பெய்தது.
அந்த சமயத்தில் லேசான மண் சரிவு ஏற்படும் அபாயம் இருந்ததால் உடனடியாக காவல்துறையின் அவசர எண்ணான 100-க்கு தகவல் தெரிவித்ததுடன், அந்த நேரத்தில் அங்கு நின்றுக் கொண்டிருந்த வாகனங்களை சரிசெய்து மேலே அனுப்பி வைத்துக் கொண்டிருந்தோம். அப்போது என்னுடைய வாகனமும், அரசுப் பேருந்தும், மண் சரிவில் சிக்கிக் கொண்டன. இரவு 11 மணியளவில் திடீரென பயங்கர சத்தத்துடன் எனது வாகனம் உருண்டு பள்ளத்தில் விழுந்தது. பேருந்து மீது மண் சரிந்து விழுந்ததில் அந்தப் பேருந்து அப்படியே புதைந்துவிட்டது.
ஏழு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக தஞ்சமடைந்த மோஷின்
மரக்கிளையில் பிக்கப் வேன் சிக்கிக் கொண்டதால் மேலும் கீழே செல்லாமல் தாங்கி இருந்தது. பிக்கப் வேனிற்குள் இருந்த என்னால் உடனடியாக மேலே வர முடியவில்லை; உடனடியாக, நான் அதே மரத்தில் ஏறி அமர்ந்துக் கொண்டேன். மேலும் மண் சரிவு அதிகமானதால் பிக்கப் வேன் கீழே விழும் சூழல் ஏற்பட்டதால் மரத்தில் இருந்து இறங்கி பாறைக்கு அடியில் அமர்ந்துக் கொண்டேன். இரவு 11.30 முதல் காலை 6 மணி வரை அங்கேயே அமர்ந்திருந்தேன்.
மீட்க யாரும் வருவது போல் தெரியவில்லை; எனவே, நம்மை நாமே காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என எண்ணி மரக்கிளைகளைப் பிடித்து ஏறி மேலே வந்தேன். அப்போது எனது இரு கைகளுக்கும், கால்களுக்கும் காயம் ஏற்பட்டது. பேருந்தின் அருகே சென்றபோது அந்தப் பேருந்தின் முன்பகுதி மண் சரிவால் முற்றிலுமாக சேதமடைந்து இருந்தது. பேருந்தின் ஓட்டுநர் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிரிழந்துக் கிடந்தார். பேருந்தின் பின்புறம் இருந்த நடத்துநரையும், என்னையையும் மீட்டு குன்னூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர்.
தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதி
எனது உடலில் பல்வேறு இடங்களில் காயம் ஏற்பட்டுள்ளதால் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் சிகிச்சைப் பெற்று வருகிறேன்; எனது வாகனம் 100 அடி பள்ளத்தில் உருண்டு முற்றிலும் சேதமடைந்துள்ளது. வழக்கமாக ஒவ்வொரு ஆண்டும், தீபாவளி சமயங்களில் இதுபோன்று மண் சரிவுகள் ஏற்படும் என்பதால் முன்னெச்சரிக்கையாகவே இருப்போம்; ஆனால் திடீரென இவ்வாறு நடந்தது பெரும் அதிர்ச்சி அளிக்கிறது" எனத் தெரிவித்தார்.
நிலச்சரிவு ஏற்பட்டதால் போக்குவரத்துக்கு தடை
மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னூர் வழியாக உதகைக்கும், உதகையிலிருந்து குன்னூர் வழியாக மேட்டுப்பாளையத்திற்கும் இடையேயான போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. நிலச்சரிவு ஏற்பட்ட இடங்களில் சாலையைச் சீரமைக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளதால் பணிகள் முழுமையாக நிறைவடையும் வரை இந்த வழியாக போக்குவரத்துக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கோயம்புத்தூர் மற்றும் நீலகிரி மாவட்ட நிர்வாகங்கள் அறிவித்துள்ளன.