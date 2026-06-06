தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை உயர்வு: வனத்துறை தகவல்
நீலகிரி வரையாடு இனத்தில் 44.87% ஆனைமலைப் பகுதியில் காணப்படுவது கணக்கெடுப்பின் மூலம் உறுதியாகியுள்ளது.
Published : June 6, 2026 at 12:10 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை கடந்தாண்டை விட 4.68% உயர்ந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசின் வனத்துறை மற்றும் சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் நீலகிரி வரையாடு எண்ணிக்கையினை மதிப்பிடும் நோக்கில், கேரள வனத்துறையுடன் இணைந்து மேற்கொள்ளப்படும் 'நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தின்' முக்கிய அங்கமாக ஆண்டுதோறும் ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு நடத்தப்படுகிறது.
மாநில விலங்கான 'நீலகிரி வரையாடு' குறித்த முதல் ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு, கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 29 முதல் மே 01- ஆம் தேதி வரை 140 பகுதிகளில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. இதில் தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி வரையாடுகளின் எண்ணிக்கை 1,031 என மதிப்பிடப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக, இரண்டாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் 24 முதல் ஏப்ரல் 27 வரை 177 பகுதிகளில் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டதில் தமிழ்நாட்டில் மொத்த நீலகிரி வரையாடு எண்ணிக்கை 1,303 என மதிப்பிடப்பட்டது.
நீலகிரி வரையாட்டின் மூன்றாவது ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு, தமிழ்நாடு வனத்துறையால் நடப்பாண்டில் ஏப்ரல் 24 முதல் ஏப்ரல் 27 வரை நான்கு நாட்கள் நீலகிரி வரையாடு காணப்படும் 14 வனக் கோட்டங்களில் ஒரே நேரத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு கணக்கெடுப்பு நடைபெற்ற அதே 43 வனச்சரகங்களுக்குட்பட்ட 126 வன சுற்றுப்பாதையில் அமைந்த 177 கணக்கெடுப்பு நில அளவை தொகுதிகளிலும் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது.
முன்னணி களப்பணியாளர்களுக்காக "நீலகிரி வரையாடு திட்டம்" குழுவினரால் மொத்தம் 11 திறன் மேம்பாட்டு மற்றும் பயிற்சி நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டன. முதன்முறையாக, "VARUDAI" எனப்படும் ஆண்ட்ராய்டு அடிப்படையிலான மொபைல் செயலி பயன்படுத்தப்பட்டு களத்திலிருந்தே நேரடி தரவு பரிமாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கணக்கெடுப்பின் போது, பன்னாட்டு இயற்கை பாதுகாப்பு ஒன்றியம்-இந்தியா, நியூ டெல்லி, இந்திய வனவிலங்கு அறக்கட்டளை, தமிழ்நாடு கால்நடை மருத்துவ அறிவியல் பல்கலைக்கழகம், கேரள வனத்துறை மற்றும் உலகளாவிய இயற்கை நிதியம் அமைப்பினரிடமிருந்தும் மூன்றாம் தரப்பு பார்வையாளர்கள் பங்கேற்றனர்.
கணக்கெடுப்பின்போது சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் புள்ளியியல் முறைகளின் அடிப்படையில் அறிவியல் ரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்யப்பட்டு பெறப்பட்ட முடிவுகள், ஆராய்ச்சி நிபுணர்கள், விஞ்ஞானிகள் மற்றும் பன்னாட்டு இயற்கைப் பாதுகாப்புச் சங்கப் பிரதிநிதிகளுடன் விவாதிக்கப்பட்டன. இந்த கணக்கெடுப்பில், கடல் மட்டத்திலிருந்து 270 எம்எஸ்எல் உயரம் முதல் 2,630 எம்எஸ்எல் உயரம் வரையிலான இடங்களில் நீலகிரி வரையாடு எண்ணிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி வரையாடுகளின் மொத்த எண்ணிக்கை 1,364 மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடுகையில் 4.68% அதிகரிப்பைக் காட்டுகிறது. தமிழ்நாட்டிலுள்ள மொத்த நீலகிரி வரையாடு இனத்தில் 44.87% ஆனைமலைப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன; அதேசமயம் நீலகிரி நிலப்பரப்பு 29.25% நீலகிரி வரையாடு இனத்தைக் கொண்டுள்ளது. கணக்கீட்டில் ஆண்-பெண் விகிதம் 55:100 எனவும், பெண் குட்டி விகிதம் 100:66 எனவும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிக்கையை வனத்துறை அமைச்சர், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காலநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் ஆகியோர் வெளியிட்டுள்ளனர்.