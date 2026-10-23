குன்னூர்-அருவங்காடு மலை ரயில் நிலையத்தின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம்; பள்ளி மாணவர்கள் உற்சாகமாக பங்கேற்பு
நீலகிரி மலை ரயிலின் பாரம்பரியத்தையும், வரலாற்றுச் சிறப்பையும் எடுத்துரைக்கும் வகையில் இந்த விழா மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடப்பட்டது.
Published : October 23, 2026 at 11:00 PM IST
நீலகிரி: அருவங்காடு மலை ரயில் நிலையத்தின் 118-வது ஆண்டு தினத்தை முன்னிட்டு, பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் 200 பேர் மலை ரயிலில் இலவசமாக பயணம் செய்தனர்.
சர்வதேச சுற்றுலா தலமான, உதகையில் உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகளை கவரும் வகையில் மலை ரயில் உள்ளது. 1898-ஆம் ஆண்டு முதல் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னுார் வரை மலை ரயில் இயக்கப்பட்டது. அதன் பின், 1908-ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15-ஆம் தேதி முதல் உதகை வரை மலை ரயில் இயக்கம் துவங்கியது.
நூற்றாண்டை கடந்த மலை ரயிலுக்கு, 2005-ஆம் ஆண்டு யுனெஸ்கோ அமைப்பு பாரம்பரிய அந்தஸ்து வழங்கியது. மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னுார் வரை நீராவி இஞ்சின் வாயிலாக மலை ரயில் இயக்கப்படுகிறது. இதில் சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வமுடன் பயணம் செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், அருவங்காடு ரயில் நிலையத்தின் 118-வது தினத்தையொட்டி, அருவங்காடு ரயில் நிலையத்தில் இன்று பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
இந்த மலை ரயில் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக குன்னூரில் இருந்து இலவசமாக உதகை வரை 200 மாணவ, மாணவிகள் சிறப்பு மலை ரயில் மூலம் உதகைக்கு பயணம் செய்தனர்.
நீலகிரி மலை ரயில்வே உதவி இயக்குநர் திருமலையான் தலைமையில் இந்த விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர். விழாவின் சிறப்பம்சமாக, அனைவரின் முன்னிலையிலும் ரயில் நிலையத்தின் பிறந்தநாள் கேக் வெட்டப்பட்டது.
இவ்விழா, நீலகிரி மலை ரயில்வேயின் பாரம்பரியத்தையும், வரலாற்றுச் சிறப்பையும் எடுத்துரைக்கும் வகையில் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடப்பட்டது.
இதில் பயணம் மேற்கொண்ட மாணவ, மாணவியர் கூறும்போது, "மலை ரயிலில் இயற்கை காட்சிகளை கண்டு ரசித்ததுடன் வனவிலங்குகள், நீர்வீழ்ச்சி, மலை, ரயில் குகைகள் போன்றவற்றை கண்டு ரசித்தோம். இதற்கு ஏற்பாடு செய்த தென்னக ரயில்வேவுக்கு நன்றி" என்றனர்.