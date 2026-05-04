நிலக்கோட்டை தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: நிலக்கோட்டை தொகுதியில் திமுக சார்பில் எஸ். நாகஜோதி, அதிமுக தரப்பில் எஸ். தேன்மொழி, நாதகவில் டி. கலை ராஜன், தவெகவில் ஆர். அய்யனார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:35 AM IST
நிலக்கோட்டை (திண்டுக்கல்): நடந்து முடிந்திருக்கும் தேர்தலில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிலக்கோட்டை தொகுதியின் அரசியல் சிறப்புகளையும், வேட்பாளர்கள் குறித்தும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு கடந்த 23ஆம் தேதி நடந்து முடிந்த நிலையில், 85.15% என அதிக வாக்குகள் பதிவாகி வரலாற்று சாதனை படைத்திருக்கிறது. இந்த முறை திமுக, அதிமுக, தவெக, நாதக என 4 முனை போட்டி நிலவிவரும் நிலையில், ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மக்கள் யாருக்கு ஆதரவு அளிக்கப்போகிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துக்கொண்டே போகிறது.
எனினும், இன்னும் சற்று நேரத்தில் அதற்கான விடை கிடைத்துவிடும். திண்டுக்கல் மாவட்டத்திலுள்ள நிலக்கோட்டை வரலாற்று சிறப்புமிக்கது. இது பட்டியலினத்தவருக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு தனித் தொகுதியாகும். பாளையக்காரர் ஜமின்தார்கள் வாழ்ந்த இந்த பகுதியில் மல்லிகை உள்ளிட்ட மலர் சார்ந்த வர்த்தகம் அதிகளவில் நடைபெறுகிறது. இங்கு விளையும் மல்லிகைக்குத் தான் ‘மதுரை மல்லி’ புவிசார் குறியீடும் கிடைத்திருக்கிறது.
1952இல் உருவாக்கப்பட்ட இந்த தொகுதியில் இதுவரை மொத்தம் 17 முறை தேர்தல்கள் நடந்திருக்கின்றன. அதில் 2019ஆம் ஆண்டு இடைத்தேர்தலும் அடங்கும். அதில் அதிமுக 7 முறையும், காங்கிரஸ் 5 முறையும், திமுக 2 முறையும், தமாகா, புதிய தமிழகம் மற்றும் சுயேச்சை கட்சிகள் தலா ஒருமுறையும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றன.
மொத்தம் 2,19,077 வாக்காளர்கள் உள்ள இந்த தொகுதியில் இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் எஸ். நாகஜோதியும், அதிமுக சார்பில் எஸ். தேன்மொழியும், தவெக சார்பில் ஆர். அய்யனார் என்பவரும், நாதக சார்பில் டி. கலை ராஜன் என்பவரும் சேர்த்து மொத்தம் 15 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் நிலக்கோட்டை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட எஸ். தேன்மொழி வெற்றிபெற்றார். அவர்தான் இம்முறையும் களம் காண்கிறார். அதேபோல் 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவின் ஆர். தங்கதுரையும், 2011ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் புதிய தமிழகம் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட ராமசாமியும் வெற்றிபெற்றிருந்தனர்.
கடந்த மூன்று தேர்தல்களில் வெவ்வேறு கட்சிகள் வெற்றிபெற்றுள்ளதால் இந்த முறை யார் நிலக்கோட்டை தொகுதியை கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் கேள்வியும் சற்று அதிகமாகவே இருக்கிறது.
|நிலக்கோட்டை சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|எஸ். தேன்மொழி
|அதிமுக
|2016
|ஆர். தங்கதுரை
|அதிமுக
|2011
|ராமசாமி
|புதிய தமிழகம்