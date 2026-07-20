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சென்னையில் கள்ளநோட்டுடன் சிக்கிய நபர்: விசாரணையை கையில் எடுக்கிறது என்ஐஏ?

சர்வதேச கள்ளநோட்டு கும்பலுக்கு தொடர்பு இருப்பதால், இந்த வழக்கு விசாரணையை என்ஐஏ கையில் எடுக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 9:32 PM IST

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சென்னை: சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் கள்ளநோட்டுடன் ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்த வழக்கை தேசிய புலனாய்வு முகமை (என்ஐஏ) கையில் எடுக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

சென்னையில் கள்ளநோட்டு புழக்கம் இருப்பதாக இரு வாரங்களுக்கு முன்பு போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதன்பேரில், சென்னை முழுவதும் போலீசார் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். இதன் ஒருபகுதியாக, சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் உள்ள தனியார் தங்கும் விடுதிகளில் போலீசார் கடந்த 15ஆம் தேதி அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

அப்போது, ஒரு லாட்ஜில் போலீசாரால் ரூ.11 லட்சம் மதிப்பிலான கள்ள நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இந்த கள்ள நோட்டுகளை வைத்திருந்ததாக ஷபிக் ரகுமான் (37) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

அவரிடமிருந்து இந்திய பணம் ரூ.500, ரூ.200, ரூ.100 ஆகியவற்றின் கள்ள நோட்டுகள், யூரோ கரன்சிகள் மற்றும் 2 செல்போன்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின் அடிப்படையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரவிச்சந்திரன் (41)என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

கைப்பற்றப்பட்ட கள்ள நோட்டுகள்
கைப்பற்றப்பட்ட கள்ள நோட்டுகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இவரிடம் இருந்து அசல் இந்திய பணம் ரூ.22,79,000, ரூ.7,500 மதிப்புள்ள கள்ள நோட்டுகள், செல்போன் மற்றும் சில நபர்களின் பாஸ்போர்ட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

இதையடுத்து, இருவரிடமும் நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

அதாவது, மலேசியாவில் இருந்து இந்த கள்ள நோட்டுகளை இந்தியாவிற்கு கொண்டு வருவதை அவர்கள் வாடிக்கையாக வைத்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

மலேசியாவில் உள்ள பரிமளா என்ற பெண் ஒருவரின் மூலமாகவே இவர்கள் இத்தகைய கடத்தலில் ஈடுபட்டு வந்ததும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இந்த சூழலில், இவர்களுக்கு இந்த விஷயத்தில் உதவியதாக மலேசியாவை சேர்ந்த புவனேஸ்வரி (48) என்பவரையும் போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.

தொடர்ந்து நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், இந்த கள்ளநோட்டு கும்பலின் பின்னணியில் மிகப்பெரிய நெட்வொர்க் இருப்பதை போலீசார் கண்டறிந்தனர்.

சர்வதேச கள்ளநோட்டு கும்பலுக்கு தொடர்பு இருப்பதால், இந்த வழக்கு விசாரணையை என்ஐஏ கையில் எடுக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

பொதுவாக, தீவிரவாத தொடர்பு இருந்தால் மட்டுமே ஒரு வழக்கை என்ஐஏ கையில் எடுக்கும். அப்படியிருக்கையில், இந்த கள்ளநோட்டு வழக்கை, என்ஐஏ விசாரிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக பேச்சுகள் அடிபடுவதால் இதில் தீவிரவாதிகள் தொடர்பு இருக்குமோ எனவும் கேள்வி எழுகிறது.

TAGGED:

தேசிய புலனாய்வு முகமை
என்ஐஏ
கள்ளநோட்டு சென்னை
COUNTERFEIT CURRENCY
NIA

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