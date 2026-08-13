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6,000 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கு - தமிழ்நாடு உட்பட 13 இடங்களில் என்.ஐ.ஏ அதிரடி சோதனை

தமிழ்நாடு மற்றும் மிசோரத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஒருங்கிணைந்த சோதனையில், கணிசமான அளவில் பணம் மற்றும் பல்வேறு டிஜிட்டல் சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

தேசிய புலனாய்வு முகமை
தேசிய புலனாய்வு முகமை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 1:20 PM IST

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சென்னை: அந்தமான் அருகே 6,016.87 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் தமிழ்நாடு உள்பட 13 இடங்களில் என்.ஐ.ஏ அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டதில் பல லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் பல்வேறு டிஜிட்டல் சாதனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து தேசிய புலனாய்வு முகமை ஆகஸ்ட் 12 அன்று செய்தி அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் வங்காள விரிகுடா பகுதியில் உள்ள பாரன் தீவுகள் அருகே மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்த படகு ஒன்று கண்டறியப்பட்டது. அந்தப் படகில் சோதனை நடத்தியபோது 6016.87 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள், சாட்டிலைட் தொலைபேசி உள்ளிட்ட பல்வேறு பொருள்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

தேசிய புலனாய்வு முகமை விசாரணை

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக அந்தமான் நிக்கோபார் போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கினர். இந்த வழக்கில் மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்த 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். கைது செய்யப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக போதைப்பொருள் தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதையடுத்து தொடர்ந்து 2025ஆம் ஆண்டு மார்ச் 27ஆம் தேதி அந்தமான் நிக்கோபார் போலீஸார் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தனர். பின்னர் இந்த வழக்கின் பின்னணியில் மிகப்பெரிய போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்பு இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்த நிலையில் வழக்கின் விசாரணையை தேசிய புலனாய்வு முகமை கையில் எடுத்தது.

2025ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி என்.ஐ.ஏ இச்சம்பவம் மீது வழக்குப்பதிவு செய்த நிலையில், தொடர்ந்து விசாரணையானது நடைபெற்று வருகிறது. இந்த வழக்கில் இதுவரை கைது செய்யப்பட்ட 6 பேரும் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை மற்றும் இதுவரை கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்புடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் மேலும் சில நபர்கள் குறித்த தகவல்கள் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்தது.

சோதனையில் பறிமுதல் செய்யப்பட்டவை

அதன் அடிப்படையில் அவர்களுடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களின் வீடுகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் நேற்று (ஆகஸ்ட் 12) சோதனை மேற்கொண்டனர். அதில் தமிழ்நாட்டில் 8 இடங்கள், மிசோரத்தில் 5 இடங்கள் என மொத்தம் 13 இடங்களில் என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்த முறையில் சோதனை நடத்தினர்.

இந்த சோதனையின் முடிவில் சென்னையில் ரூ.71 லட்சம் ரொக்கம், 53,500 அமெரிக்க டாலர்கள் மற்றும் 1.50 லட்சம் மியான்மர் கியாட் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல், மிசோரம் மாநிலம் சாம்பாய் பகுதியில் ரூ.22.38 லட்சமும், அய்ஸ்வால் பகுதியில் ரூ.20.73 லட்சமும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுதவிர வழக்கு தொடர்பான பல்வேறு டிஜிட்டல் சாதனங்களும் சோதனையின்போது கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. அவை தடவியல் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக என்.ஐ.ஏ செய்தி அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இந்த வழக்கில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய அளவிலான மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது? இதன் பின்னணியில் செயல்பட்டவர்கள் யார்? யாருக்காக அந்த போதைப்பொருள் கடத்தப்பட்டது? இந்த கடத்தல் வலையமைப்புக்கு சர்வதேச அளவில் செயல்படும் போதைப்பொருள் கும்பல்களுடன் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் தீவிரமாக விசாரித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக, மியான்மரில் செயல்படும் போதைப்பொருள் கும்பல்களுக்கும் இந்த கடத்தல் சம்பவத்துக்கும் தொடர்பு உள்ளதா? என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தற்போதைய சோதனையின் மூலம் கிடைத்துள்ள ஆவணங்கள், டிஜிட்டல் சாதனங்கள், பணம் உள்ளிட்டவற்றை ஆய்வு செய்த பின்னர் இந்த வழக்கில் மேலும் பல முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

TAGGED:

ANDAMAN METHAMPHETAMINE CASE
NIA CASE ON METHAMPHETAMINE SMUGGLE
அந்தமான் மெத்தபெட்டமைன் வழக்கு
என்ஐஏ மெத்தபெட்டமைன் சோதனை
METHAMPHETAMINE SEIZURE CASE

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