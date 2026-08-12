போதைப்பொருள் கடத்தல் வழக்கு: சென்னை, மதுரையில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை
சென்னை பெரும்பாக்கம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் சுமார் 10- க்கும் மேற்பட்ட என்ஐஏ அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
Published : August 12, 2026 at 3:34 PM IST
சென்னை: போதைப்பொருள் வழக்கு தொடர்பாக, சென்னை, மதுரையில் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
கடந்த 2024- ஆம் ஆண்டு அந்தமானில் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வழக்கில் ஏழு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு, தேசிய புலனாய்வு முகமை எனப்படும் என்ஐஏவுக்கு மாற்றப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து, என்ஐஏ அதிகாரிகள் இன்று தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் சம்பவத்திற்கும், பர்மாவில் இருந்து செயல்படும் போதைப்பொருள் கும்பலுக்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
மேலும், போதைப்பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர்களிடம் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினர். அவர்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில், சென்னை மற்றும் மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் ஏழு இடங்களில் ஒரே நேரத்தில் இன்று (ஆக.12) காலை முதல் என்ஐஏ அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில் சென்னை பெரும்பாக்கம், இந்திரா பிரியதர்ஷினி நகரில் உள்ள தனியார் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு விடுதியில் இரண்டு கார்களில் வந்த 10- க்கும் மேற்பட்ட என்ஐஏ அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதையடுத்து, அங்கு துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்புப் போடப்பட்டுள்ளது.
மதுரையில் சோதனை
மதுரை மாவட்டம் அவனியாபுரம் பகுதியில் உள்ள தனியார் குடியிருப்பு வளாகத்தில் பாலமுருகன் என்பவரது வீட்டில் போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பான வழக்கு விசாரணையின் ஒருபகுதியாக தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் இன்று அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டனர். என்ஐஏ இன்ஸ்பெக்டர் ஆகாஷ் தலைமையிலான அதிகாரிகள் குழு சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வீட்டில் சோதனை மேற்கொண்டதாகத் தெரிகிறது.
அப்போது வீட்டில் பாலமுருகன் இல்லை எனவும், அவர் தற்போது மணிப்பூரில் தொழில் செய்து வருவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதையடுத்து, அவரது மனைவி முருகேஸ்வரியிடம் என்ஐஏ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர். சோதனையின்போது முக்கியமான ஆவணங்கள் அல்லது பொருட்கள் எதுவும் கைப்பற்றப்படவில்லை என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
சோதனை எங்கெங்கு நடத்தப்பட்டது? என்னென்ன ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன? சோதனையில் போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளனவா? என்பன போன்ற விவரங்கள் குறித்து சோதனைக்கு பிறகு என்ஐஏ சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கை வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.