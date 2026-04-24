விருதுநகர் பட்டாசு ஆலை விபத்து: தமிழக தலைமைச் செயலாளர், விருதுநகர் டிஎஸ்பிக்கு மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ்
இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவான அறிக்கை அளிக்குமாறு தமிழக தலைமை செயலாளருக்கும், விருதுநகர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
Published : April 24, 2026 at 9:59 PM IST
புது டெல்லி: விருதுநகரில் தனியார் பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட பயங்கர வெடி விபத்தில் 25 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக இரண்டு வாரங்களுக்குள் விரிவான விசாரணை அறிக்கை தருமாறு தமிழக தலைமைச் செயலாளர், விருதுநகர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோருக்கு தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளது.
தமிழகத்தையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய இச்சம்பவம் குறித்து தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் தாமாக முன்வந்து வழக்காக எடுத்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஆணையத்தின் அதிகாரபூர்வ எக்ஸ் தளத்தில் பதிவு ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில் 'தமிழ்நாடு மாநிலம், விருதுநகர் மாவட்டம், கட்டனார்பட்டி பகுதியில் இயங்கி வந்த ஒரு தனியார் பட்டாசு உற்பத்தி ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் தொழிலாளர்கள் பலர் உயிரிழந்தனர், 6 பேர் காயமடைந்தனர். இந்த விவகாரம் குறித்து விரிவான அறிக்கை அளிக்குமாறு தமிழக தலைமை செயலாளருக்கும், விருதுநகர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
விபத்தில் காயமடைந்தோரின் உடல்நிலை, வழக்கின் விசாரணை குறித்த விவரங்கள், உயிரிழந்தோர் மற்றும் காயமடைந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட இழப்பீடு குறித்த விவரங்கள் ஆகியவற்றை சமர்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது' என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெடிவிபத்து
விருதுநகர் மாவட்டம் கட்டனார்பட்டியில் முத்துமாணிக்கம் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை செயல்பட்டு வந்தது. வனஜா என பெயரிடப்பட்டிருந்த இந்த ஆலையானது மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அனுமதியோடு செயல்பட்டு வந்தது. விடுமுறை நாளான கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஏப்ரல் 19) அங்குள்ள 10க்கும் மேற்பட்ட அறைகளில் 30க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வந்தனர்.
NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of 18 workers and injuries to six others in an explosion at a private firecracker manufacturing unit in Kattanarpatti area of Virudhunagar district, Tamil Nadu. Press release at: https://t.co/lc5pqZ23Dm pic.twitter.com/0BfjTIyUM8— NHRC India (@India_NHRC) April 24, 2026
ஆலையின் முன்புறம் உள்ள வராண்டா பகுதியில் பட்டாசு உற்பத்தி மற்றும் மூலப்பொருள் கையாளும் பணிகள் நடைபெற்றதாக தெரிகிறது. அப்போது, மூலப்பொருட்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று உராய்ந்து திடீரென தீப்பற்றிய நிலையில், அடுத்த சில நொடிகளுக்கும் ஆலை முழுவதும் நெருப்பு பரவி பெரிய அளவில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தில் பட்டாசு ஆலையில் பணியாற்றிய 25 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். மேலும் 6 பேர் பலத்த காயமடைந்த நிலையில், விருதுநகர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இச்சம்பவம் குறித்து தகவல் கிடைத்தவுடன் சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு படையினர், மீட்பு பணிகளில் ஈடுபட்டனர். அந்தப் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த சமயத்தில் மீண்டும் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இவ்விபத்தில் மீட்பு படை வீரர்கள் சிலர் காயமடைந்தனர். அவர்களும் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இதையடுத்து, விபத்து நடைபெற்ற இடத்தை மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட எஸ்.பி மற்றும் மதுரை சரக டிஐஜி அபினவ் குமார் ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு செய்தனர்.
இதனிடையே பட்டாசு ஆலையின் உரிமையாளரான முத்து மாணிக்கம் மற்றும் அவருடைய மனைவி ஈஸ்வரி ஆகியோர் தலைமறைவாகினர். அவர்கள் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து நான்கு தனிப்படை போலீசார் தேடி வந்தனர். இந்நிலையில், பட்டாசு ஆலை உரிமையாளர் முத்துமாணிக்கம் ஏப்ரல் 21 அன்று விருதுநகர் முதலாவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்தார். அவரை 15 நாள் நீதிமன்ற காவலில் வைக்க நீதித்துறை நடுவர் நிஷாந்தினி உத்தரவிட்டார்.