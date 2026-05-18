பல்லாவரம் ஏரியில் 5 டன் மருத்துவக் கழிவுகள்; சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு

சம்பந்தப்பட்ட தனியார் மருத்துவமனைகள், அங்கிருந்து கழிவுகளை சேகரிக்கும் நிறுவனம் ஆகியவற்றின் நிர்வாகிகளிடம் விசாரணை நடந்த தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 18, 2026 at 7:48 PM IST

சென்னை: சென்னை பல்லாவரம் ஏரியில் 5 டன் மருத்துவக் கழிவுகள் கொட்டப்பட்ட விவகாரத்தில், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்குமாறு தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சென்னை பல்லாவரம் ஏரி, பல்லாவரம் ரேடியல் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் டன் கணக்கில் மருத்துவக் கழிவுகள் மற்றும் உயிர்வேதிக் கழிவுகள் கொட்டுப்பட்டிருந்தன. இதனால், அப்பகுதியில் சுற்றுச் சூழல் பாதிக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு அசௌரியம் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக, கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம், தமிழ் நாளிதழ்களில் வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில், தென் மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டது.

இந்த வழக்கில், மணப்பாக்கத்தில் உள்ள மியாட் மருத்துவமனைக்கு 55 லட்சத்து 25 ஆயிரத்து 625 ரூபாயும், ஜெம் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கு 28 லட்சத்து 78 ஆயிரத்து 750 ரூபாயும் அபராதம் விதிக்க மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் பரிந்துரை செய்திருந்தது. இதேபோல், 5 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதித்திருப்பதாக தாம்பரம் மாநகராட்சி தரப்பிலும் பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் தென்மண்டல பசுமைத் தீர்ப்பாய உறுப்பினர் புஷ்பா சத்தியநாராயணா, நிபுணத்துவ உறுப்பினர் பிரசாந்த கர்ஹவா அமர்வு, தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு உத்தரவுகளை பிறப்பித்ததுள்ளது.

அதன்படி, பல்லாவரம் ஏரியில் மருத்துவ கழிவுகள் கொட்டப்பட்டிருப்பது உறுதியாகி இருப்பதாக கூறி, இதுதொடர்பாக விரிவான விசாரணை நடத்த மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாய அமர்வு உத்தரவிட்டது.

மருத்துவ கழிவுகளை முறையாக பிரிக்க தவறியதற்காக மியாட் மருத்துவமனை, ஜெம் மருத்துவமனை மற்றும் அந்த மருத்துவமனைகளிடம் இருந்து கழிவுகளை சேகரிக்கும் நிறுவனமான அசோக் பேப்பர் மார்ட் நிறுவன உரிமையாளர்கள் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தி, சட்டப்படி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்திற்கு தென்மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

