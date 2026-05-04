நெய்வேலி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: நெய்வேலி தொகுதியில் திமுக சார்பில் சபா ராஜேந்திரன், அதிமுகவின் ராஜேந்திரன், நாதக-வின் வீரமணி, தவெக-வில் ஆனந்த் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

நெய்வேலி அனல் மின் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 4, 2026 at 12:24 AM IST

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை மற்றும் வெற்றி நிலவரம் குறித்து இந்த செய்தியில் காணலாம்.

கடலூர் மாவட்டத்தில் கடலூர், நெய்வேலி உட்பட 9 சட்டமன்ற தொகுதிகள் உள்ளது. நெய்வேலி என்.எல்.சி நிலக்கரி சுரங்கத்தை மையமாக கொண்ட தொழில் நகரமாகும். என்.எல்.சி தொழிலாளர்கள் மற்றும் அவர்கள் குடும்பத்தினர் இந்த தொகுதியில் அதிகம் வசித்து வருகின்றனர். என்.எல்.சி தொழிலாளர்கள் நலன் இந்த தொகுதியில் முக்கிய பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது கடந்த 23ஆம் தேதி இந்த தொகுதியில் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் வாக்களித்தனர்.

நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியில் 95,509 ஆண் வாக்காளர்களும், 95,746 பெண் வாக்காளர்களும், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 1,91,271 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். மேலும் நெய்வேலியில் 11 ஆண் வேட்பாளர்கள் மட்டுமே போட்டியிட்டனர்..

ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், நெய்வேலி தொகுதியில் 87.19 சதவீத வாக்குகள் பதிவானது. கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 75.21 சதவீத வாக்குகள் பதிவான நிலையில், இம்முறை வாக்குப்பதிவு பெருமளவில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் நெய்வேலி சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக சார்பில் சபா ராஜேந்திரன், அதிமுக சார்பில் ராஜேந்திரன், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வீரமணி, தவெக சார்பில் ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

நெய்வேலி தொகுதியில் கடந்த 2 முறையும் திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது. இம்முறை திமுக வெற்றிநடையை தடுக்கும் நோக்கில் அதிமுக உள்ளிட்ட மற்ற கட்சிகள் தீவிர தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டனர். தொகுதி மறுசீரமைப்புக்கு பிறகு நெய்வேலி தொகுதி கடந்த 2011ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. கடந்த 2011ஆம் ஆண்டில் இருந்து இங்கு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் திமுக 2, அதிமுக ஒரு முறை வென்றுள்ளன.

கடந்த 2016 மற்றும் 2021-ல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் சபா ராஜேந்திரன் வெற்றி பெற்றார். இம்முறையும் அவர் வெற்றி பெற்று ஹாட்ரிக் அடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.

நெய்வேலி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2021 சபா ராஜேந்திரன்திமுக
2016 சபா ராஜேந்திரன்திமுக
2011 சுப்பிரமணியன்அதிமுக

