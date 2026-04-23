மணக்கோலத்தில் வந்து ஜனநாயகக் கடமை

வாக்களிப்பது நமது உரிமை மட்டுமல்ல; அது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையும் கூட என்று தெரிவித்தனர் புதுமணத் தம்பதிகள்

செங்கல்பட்டில் வாக்களித்த புதுமண தம்பதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 7:28 PM IST

செங்கல்பட்டு: தமிழகத்தில் இன்று சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற நிலையில், திருமணமான கையோடு, புதுமணத் தம்பதிகள் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று (ஏப்ரல் 23) நடைபெற்று முடிந்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு தேர்தல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக, 84.45% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. இது இரவு 7.25 மணி நேர நிலவரம்.

வெளிநாடுகள், வெளியூர்களில் உள்ள பலரும் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு வந்து ஜனநாயக கடமையாற்றினர். காலை 7 மணி முதலே வாக்குச்சாவடிகளில் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து மக்கள் வாக்களித்தனர்.

சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல், மதிய நேரத்திலும், முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என அனைவரும் ஆர்வத்துடன் வந்து தங்கள் ஜனநாயக கடமையை நிறைவேற்றினர். பொதுவாக தேர்வு நேரங்களில் புதுமண தம்பதிகள் மணக்கோலத்தில் வருவதுண்டு.

அந்த வகையில் இன்று முகூர்த்த நாள் என்பதால் காலையிலிருந்தே பல்வேறு இடங்களில் திருமணம் முடித்த கையோடு, பல ஜோடிகள் மாலையுடன் வந்து வாக்களித்தனர். இந்த சூழலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மறைமலை நகரை சேர்ந்த தனசேகர் - பிரீத்தி தம்பதியினருக்கு இன்று திருமணம் நடைபெற்றது.

தங்களது வாழ்வின் மிக முக்கியமான நாள் என்றபோதிலும் நாட்டின் எதிர்காலத்தைத் தீர்மானிக்கும் ஜனநாயகக் கடமை மிக முக்கியம் என்பதை உணர்ந்த இந்தத் தம்பதி திருமணக் கோலத்திலேயே நேராக வாக்குச்சாவடிக்கு வந்தனர்.

இதையும் படிங்க: வரலாற்று சாதனை படைத்த வாக்குப்பதிவு - நிறைவு பெற்றது தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தல்

பொத்தேரி அருகே அமைந்துள்ள காட்டூர் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச் சாவடிக்கு வந்த அவர்கள், மற்ற பொதுமக்களுடன் வரிசையில் நின்று தங்களது வாக்குகளை செலுத்தினர்.

இது குறித்து அந்த ஜோடி கூறுகையில், “பலருக்கு பணி நிமித்தமாகவும், இடமாற்றம் நிமித்தமாகவும் இந்த முறை வாக்களிக்க வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. அதை வீணடிக்கக் கூடாது என்பதால் திருமணக் கோலத்திலேயே வந்து வாக்களித்தோம். வாக்களிப்பது நமது உரிமை மட்டுமல்ல. அது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமையும் கூட“ என்று தெரிவித்தனர்.

வாக்களிக்கும் நேரம் முடியும் நிலையில், திருமண மேடையிலிருந்து நேரடியாக வந்து வாக்களித்த இந்த இளம் தம்பதியினரின் செயல், அங்கிருந்த வாக்காளர்கள் மற்றும் தேர்தல் அலுவலர்களிடையே பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

