பிறந்த ஒரு மணி நேரத்திலேயே சாலையில் வீசப்பட்ட ஆண் சிசு உயிருடன் மீட்பு
குழந்தைக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, மேல்சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : July 14, 2026 at 9:03 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 9:11 PM IST
கோயம்புத்தூர்: அரிசிபாளையம் அருகே சாலையில், பிறந்து ஒரு மணி நேரமே ஆன ஆண் சிசு உயிருடன் மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் மதுக்கரை அடுத்து அரிசிபாளையம் மூலக்கடை வீதியை சேர்ந்தவர் ஜோதிமணி. இவர் தனது வளர்ப்பு நாயுடன் வி.கே.சி கம்பெனி அருகே இன்று (ஜூலை 14) காலையில் நடைபயிற்சி சென்றுள்ளார்.
அப்போது, அங்கு ஓர் குழந்தையின் அழுகுரல் கேட்டுள்ளது. உடனே அவர் அருகில் சென்று பார்த்தபோது, அங்கு ஒரு ஆண் குழந்தை அழதப்படி கிடந்துள்ளது. அதனை கண்டு பதற்றமடைந்த ஜோதிமணி உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்துள்ளார்.
அந்த தகவலின் அடிப்படையில், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் குழந்தையை மீட்டனர். அப்போது, அது பிறந்து ஒரு மணி நேரமே ஆன ஆண் சிசு என்பது தெரியவந்தது. மேலும், குழந்தை குறித்து அருகில் உள்ள மருத்துவருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதனடிப்படையில் நேரில் வந்த அரிசிபாளையம் மருத்துவமனை மருத்துவ அதிகாரி பிரதீபா, குழந்தைக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தார். பின்னர், அந்த குழந்தை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
குழந்தையை சாலையில் வீசிச் சென்றது தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்த போத்தனூர் காவல்துறை, இதுகுறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், அங்கு உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகள் ஆய்வு செய்து குழந்தையை ரோட்டில் வீசி சென்றது யார்? என்று தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறுகையில், “இன்று காலையில் நடைபயிற்சியின்போது சாலை ஓரத்தில் குழந்தை கிடப்பதை பார்த்து போலீசாருக்கும், அருகில் உள்ள அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களுக்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸ் உதவியுடன் அங்கு வந்த மருத்துவ குழுவினர் குழந்தைக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்து, மேல்சிகிச்சைக்காக கோவை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.
அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் வைத்து குழந்தை கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், பிரசவ வார்டில் உள்ள சிறப்பு மருத்துவர் குழந்தைக்கு சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர். சம்பவம் நடந்த பகுதி முழுவதும் உள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகிறது. குழந்தையின் பெற்றோர் உடனடியாக அடையாளம் காணப்படுவார்கள்” என தெரிவித்தார்.