அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் பச்சிளம் குழந்தை உயிரிழப்பு என குற்றச்சாட்டு: மருத்துவத் துறை விளக்கம்
அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் வார்டு வாசலில் தாயும் உறவினர்களும் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத காட்சி அங்கிருந்தவர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.
Published : October 22, 2026 at 6:09 PM IST
ராமநாதபுரம்: மருத்துவர்களின் அலட்சியதால், பிறந்த குழந்தை உயிரிழந்ததாக பெற்றோர் குற்றம்சாட்டிய நிலையில், மஞ்சள் காமாலை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி குழந்தை உயிரிழந்ததாக மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் விளக்கம் அளித்துள்ளது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை வட்டம், பாசிப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த முகமது அசாருதீன் என்பவரின் மனைவி நூருல் ஆஷிகா. இவர் பிரசவத்திற்காக ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 16ஆம் தேதி இரவு 11.29 மணியளவில் சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை மூலம் இரண்டாவது குழந்தையாக 2 கிலோ எடையுடன் ஆண் குழந்தை பிறந்தது.
இந்நிலையில், அக்டோபர் 20ஆம் தேதி திடீரென குழந்தைக்கு உடல்நிலை பாதிப்பு ஏற்பட்டதால், மருத்துவமனைக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். அப்போது இரவு 10.05 மணியளவில், பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (SNCU) உள்நோயாளியாக குழந்தை அனுமதிக்கப்பட்டு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
இதனையடுத்து, நேற்று (அக்.21) காலை 10 மணியளவில் குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவர்கள் பெற்றோரிடம் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த பெற்றோர், மருத்துவர்களின் அலட்சியமே குழந்தையின் உயிரிழப்புக்கு காரணம் குற்றம்சாட்டினர்.
இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை – பச்சிளம் குழந்தையின் மருத்துவ விவர அறிக்கை இராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை வட்டம், பாசிப்பட்டினத்தைச் சேர்ந்த திரு. முகமது அசாருதீன் – திருமதி நூருல் ஆஷிகா தம்பதியினருக்கு, இராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 16.10.2026 அன்று இரவு 11.29 மணியளவில் சிசேரியன் அறுவை சிகிச்சை மூலம் இரண்டாவது குழந்தையாக 2 கிலோ எடையுடன் ஆண் குழந்தை பிறந்தது. 20.10.2026 அன்று இரவு 10.05 மணியளவில், குழந்தைக்கு மஞ்சள் காமாலை (Neonatal Jaundice) ஏற்பட்டதையடுத்து, பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (SNCU) உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டது. அப்போது குழந்தையின் பிலிரூபின் அளவு 23 mg/dL ஆகவும், ஹீமோகுளோபின் அளவு 14 g/dL ஆகவும் இருந்தது. தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் பிலிரூபின் அளவு 26 mg/dL ஆக அதிகரித்ததுடன், ஹீமோகுளோபின் அளவு 7 g/dL ஆகக் குறைந்தது. குழந்தைக்கு இருபுற ஒளிச்சிகிச்சை (Double Surface Phototherapy) மற்றும் நரம்பு வழித் திரவங்கள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், புற இரத்தப் பரிசோதனையில் (Peripheral Smear) இரத்தச் சிதைவு வகை இரத்தசோகை (Hemolytic Anemia) இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 21.10.2026 அன்று அதிகாலை 5.30 மணியளவில் குழந்தையின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டு, அதிர்ச்சி நிலை (Shock) ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, இரத்த அழுத்தத்தைப் பராமரிப்பதற்கான மருந்துகள் (Inotropic Support), செயற்கை சுவாசம் மற்றும் இரத்தம் செலுத்துதல் உள்ளிட்ட தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. அனைத்து தீவிர சிகிச்சை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், 21.10.2026 அன்று காலை 10.00 மணியளவில் குழந்தை சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தது. இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மருத்துவமனை முதல்வர் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார். @HM_TamilNadu @HS_TamilNadu #RamanathapuramGH #GovernmentHospital #TamilNaduHealth #HealthUpdate #MedicalReport #DMERTamilNadu #மருத்துவக்கல்வி #தமிழ்நாடுஅரசு— Directorate of Medical Education & Research, TN (@DMER_TN) October 22, 2026
மேலும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் குழந்தைகள் வார்டு வாசலில் தாயும் உறவினர்களும் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுத காட்சி அங்கிருந்தவர்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. இதுதொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
இதுதொடர்பாக மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குநரகம் வெளியிட்ட விளக்கத்தில், '20.10.2026 அன்று இரவு 10.05 மணியளவில், குழந்தைக்கு மஞ்சள் காமாலை (Neonatal Jaundice) ஏற்பட்டதையடுத்து, பச்சிளம் குழந்தைகளுக்கான தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் (SNCU) உள்நோயாளியாக அனுமதிக்கப்பட்டது.
அப்போது குழந்தையின் பிலிரூபின் அளவு 23 mg/dL ஆகவும், ஹீமோகுளோபின் அளவு 14 g/dL ஆகவும் இருந்தது. தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனையில் பிலிரூபின் அளவு 26 mg/dL ஆக அதிகரித்ததுடன், ஹீமோகுளோபின் அளவு 7 g/dL ஆகக் குறைந்தது. குழந்தைக்கு இருபுற ஒளிச்சிகிச்சை (Double Surface Phototherapy) மற்றும் நரம்பு வழித் திரவங்கள் வழங்கப்பட்டன.
மேலும், புற இரத்தப் பரிசோதனையில் (Peripheral Smear) இரத்தச் சிதைவு வகை இரத்தசோகை (Hemolytic Anemia) இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. 21.10.2026 அன்று அதிகாலை 5.30 மணியளவில் குழந்தையின் உடல்நிலையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டு, அதிர்ச்சி நிலை (Shock) ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, இரத்த அழுத்தத்தைப் பராமரிப்பதற்கான மருந்துகள் (Inotropic Support), செயற்கை சுவாசம் மற்றும் இரத்தம் செலுத்துதல் உள்ளிட்ட தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டன. அனைத்து தீவிர சிகிச்சை நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதிலும், 21.10.2026 அன்று காலை 10.00 மணியளவில் குழந்தை சிகிச்சைப் பலனின்றி உயிரிழந்தது. இறப்பிற்கான காரணம் குறித்து விசாரித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய மருத்துவமனை முதல்வர் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளார்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.