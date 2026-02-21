டேட்டா சயின்ஸ் குறித்து புதிய இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பு - சென்னை ஐஐடியில் தொடக்கம்
நிதி நிறுவனங்கள், கட்டுமானம், தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் மேலாண்மை மற்றும் தரவு அறிவியல் படிப்பு சென்னை ஐஐடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 21, 2026 at 7:13 PM IST
சென்னை: சென்னை ஐஐடி-யில் நிதி நிறுவனங்கள், கட்டுமானம், தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் அதிக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் நோக்கில் புதிய மேலாண்மை மற்றும் தரவு அறிவியல் (Management and Data Science) இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பு தொடங்கப்பட்டது.
இந்த புதிய பாடத்திட்டத்தை IIT இயக்குநர் காமகோடி இன்று தொடங்கி வைத்து பேசினார். அப்போது, ”தரவு சார்ந்த முடிவுகள் எடுக்கும் காலகட்டத்தில் நாம் இருக்கிறோம். அதனால் மேலாண்மை மற்றும் தரவு அறிவியலை ஒருங்கிணைக்கும் இந்தப் புதிய இளங்கலைப் பட்டப்படிப்பு, மாணவர்களுக்கு எதிர்காலத்தில் பெரும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். மேலும் இந்த புதிய முயற்சி, தமிழ்நாடு மாணவர்களுக்கு உலகத் தரத்திலான கல்வியையும், அதிக வேலைவாய்ப்பு வாய்ப்புகளையும் வழங்கும் முக்கியமான முன்னேற்றமாக பார்க்கப்படுகிறது” என்றார்.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, ”புதிதாக சென்னை ஐஐடியில் மேலாண்மை மற்றும் தரவு அறிவியல் பாடத்திட்டம் தொடங்கப்படுகிறது. இந்த தொழில்நுட்பம் இந்தியாவின் கல்வி திட்டத்தில் ஒரு பெரிய அளவிலான மாறுதலை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தரவு அறிவியலை முதலில் ஆரம்பிக்கும் போது தேசிய கல்விக் கொள்கை திட்டத்தின் அடிப்படையில் மூன்று அளவுகோல்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தது. முதலாவதாக அனுமதிக்கு எண்ணிக்கைகள் கிடையாது, எத்தனை பேர் என்றாலும் இதில் பதிவு செய்து சேரலாம். அடுத்ததாக வயது வரம்பு கிடையாது. மூன்றாவதாக அனைவருக்கும் தகுதி தேர்வு வைக்கப்பட்டு, எளிய முறையில் கிராமத்தில் இருந்து படித்து வரும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் நாடு முழுவதும் கிராமப்புறத்தில் உள்ள எளிய மக்கள்கள் படிப்பதற்கு உதவுகிறது, மேலும் ஓராண்டு அல்லது இரண்டு ஆண்டு டிப்ளமோ படித்து சான்று பெறலாம் அல்லது நான்காண்டு படித்து இளநிலை பட்டம் பெறலாம், இதற்குப் பிறகு உயர் கல்வி படிப்பையும் படிக்கலாம்” என்றார்.