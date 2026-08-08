முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கருக்கு தவெகவில் முக்கிய பதவிகள்
சி.விஜயபாஸ்கருக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கருக்கு கரூர் மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும், இசக்கி சுப்பையாவுக்கு தென்காசி மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 8, 2026 at 9:25 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோருக்கு புதிய கட்சி பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக படுதோல்வியை சந்தித்தது. இதையடுத்து, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமைக்கு எதிராக சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி ஆகியோர் தலைமையில் ஓர் அணி உருவாகியது.
மேலும், தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவாகவும் அதிருப்தி அணி எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தனர். இதையடுத்து, அவர்களின் கட்சிப் பதவியை எடப்பாடி பழனிசாமி பறித்து நடவடிக்கை எடுத்தார்.
இதையடுத்து, இரு தரப்புக்கும் இடையே சமரசம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, எஸ்.பி. வேலுமணி உள்ளிட்ட எம்எல்ஏக்கள் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைந்தனர்.
இருந்தபோதிலும், சி.வி. சண்முகம், சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் மட்டும் எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்காமல் இருந்தனர்.
இதற்கிடையே, அதிமுக எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, மரகதம் குமரவேல் (மதுராந்தகம்), ஜெயகுமார் (பெருந்துறை), சத்தியபாமா (தாராபுரம்), இசக்கி சுப்பையா (அம்பாசமுத்திரம்) ஆகியோர் தவெகவில் இணைந்தனர்.
பின்னர், இதே பாணியில் தங்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்த சி. விஜயபாஸ்கரும், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரும் முதலமைச்சர் விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதனிடையே, திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட மாற்றுக்கட்சிகளில் இருந்து விலகி தவெகவில் இணைந்த கலைராஜன், வைகைச்செல்வன், வா.புகழேந்தி, சி.மகேந்திரன் ஆகியோருக்கு கட்சிப் பொறுப்புகளை முதலமைச்சர் வழங்கியிருந்தார்.
இருந்தபோதிலும், முன்னாள் அமைச்சர்களான சி. விஜயபாஸ்கருக்கும், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கருக்கும் எந்த பொறுப்புகளும் வழங்கப்படாமல் இருந்தன. இதனால் அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் சற்று அதிருப்தியில் இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகின.
இந்நிலையில், இவர்கள் இருவருக்கும் தவெகவில் தற்போது புதிய கட்சிப் பதவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
அதன்படி, சி.விஜயபாஸ்கருக்கு புதுக்கோட்டை மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கருக்கு கரூர் மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும், இசக்கி சுப்பையாவுக்கு தென்காசி மாவட்ட அமைப்புச் செயலாளர் பதவியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கரரை தவெக துணைப் பொதுச் செயலாளராகவும், மரகதம் குமரவேல், ராஜகோபால், ஜாகீர் உசேன், குமார், எஸ்.யுவராஜ், சி.வி. தினகரன், கே. மணிகண்டன் உள்ளிட்ட 11 பேரை துணைப் பொதுச்செயலாளர்களாகவும் நியமித்து தவெக தலைவர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார்.