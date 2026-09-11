சென்னை விமான நிலையத்தில் 'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா' - பயணிகள் காத்திருப்புக்கு 'குட்-பை'
பயணிகள் ஓய்வு எடுப்பதற்கான இருக்கைகள், செல்போன் சார்ஜ் செய்யும் வசதி, உடைமைகளுடன் காத்திருக்கும் பயணிகளுக்கான பிரத்யேக வசதி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகள் இந்த பிக் அப் பிளாசாவில் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.
Published : September 11, 2026 at 8:30 AM IST
-By சுபாஷ் தயாளன்
சென்னை: சென்னை விமான நிலையத்தில் நீண்டகாலமாக நிலவி வந்த பயணிகள் காத்திருப்பு பிரச்சனைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், அங்கு 'டாக்சி பிக்அப் பிளாசா' (Taxi Pick Up Plaza) நாளை மறுதினம் (செப்.12) திறக்கப்படவுள்ளது.
சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வருகின்றனர். அவ்வாறு வரும் அவர்கள், குடியுரிமை சோதனைக்கு செல்கின்றனர். அங்கு கிட்டத்தட்ட அரை மணிநேரம் செலவாகும்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தங்கள் உடைமைகளையும் அவர்கள் காத்திருந்து வாங்க வேண்டியுள்ளது. இவ்வாறு பல்வேறு கட்ட நடவடிக்கைகளை முடித்துவிட்டு வெளியே வருவதற்கே நீண்டநேரம் ஆகிவிடும்.
காத்திருந்து.. காத்திருந்து..
பின்னர் டாக்ஸிகள் மற்றும் தனியார் வாகனங்களை பிடிப்பதற்காக மேற்கு பகுதியில் உள்ள மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் பகுதி வரை அவர்கள் செல்ல வேண்டியுள்ளது. இதற்காக பேட்டரி வாகனங்கள் வசதி இருக்கும் போதிலும், இவற்றுக்காக அவர்கள் நீண்டநேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருந்து வந்தது. மேலும், பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும்பட்சத்தில், பேட்டரி வாகனங்களுக்கு நீண்ட வரிசையில் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.
அதிக உடைமைகளுடன் வரும் சர்வதேச பயணிகள், முதியவர்கள், கைக்குழந்தைகளுடன் நிற்கும் பெண்கள் என பல தரப்பினர் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வந்தனர். இதனால் மனதளவில் சோர்வடையும் சிலர், பேட்டரி வாகனங்களுக்காக காத்திருக்காமல் சுமார் 500 மீட்டருக்கும் அதிக தூரம் கொண்ட மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் பகுதிக்கு நடந்து செல்கிறார்கள். ஏற்கனவே பயண அலுப்பில் வரும் பயணிகள், இந்த காத்திருப்பாலும், அலைக்கழிப்பாலும் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிறார்கள்.
டாக்சி பிக்-அப் பிளாசா
இந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காணும் வகையில், சென்னை விமான நிலையத்தின் முதலாவது முனையத்துக்கு எதிரே 'டாக்ஸி பிக்-அப்' பிளாசா அமைக்க இந்திய விமான நிலைய ஆணையம் முடிவு செய்தது. இதற்கான பணிகள் கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டன.
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2024 ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதத்திற்குள் பணிகளை முடிக்க திட்டமிட்டு இருந்த போதிலும், பல்வேறு காரணங்களால் பணிகள் தொடர்ந்து தாமதமாகி ஆமை வேகத்தில் நடைபெற்று வந்தன.
ரூ.23.5 கோடி செலவு - பல வசதிகள்
பின்னர் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் ரூ.23.5 கோடி செலவில் பிளாசா கட்டுமான பணிகள் முழுமையாக நிறைவடைந்தன. பயணிகள் ஓய்வு எடுப்பதற்கான இருக்கைகள், செல்போன் சார்ஜ் செய்யும் வசதி, உடைமைகளுடன் காத்திருக்கும் பயணிகளுக்கான பிரத்யேக வசதி, சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி உள்ளிட்ட வசதிகள் இந்த பிக் அப் பிளாசாவில் செய்து தரப்பட்டுள்ளன.
கட்டி முடிக்கப்பட்டும் திறக்கப்படவில்லை
ஆனால் பணிகள் முடிந்த பிறகும், சுமார் மூன்று மாதங்களாக இந்த பிக்-அப் பிளாசா திறக்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. இதில் பல்வேறு சட்ட சிக்கல்கள் இருந்து வருவதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் தரப்பில் காரணம் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதனால் சென்னை விமான நிலையத்துக்கு வரும் வெளிநாட்டு பயணிகள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்தனர்.
நாளை மறுதினம் திறப்பு
இந்த சூழலில்தான், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் 28ஆம் தேதி, தொழில்துறை செயலாளர் விஜயகுமார் தலைமையில் இந்திய விமான நிலைய ஆணைய அதிகாரிகளுடன் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தின் போது, பயணிகள் எதிர்கொள்ளும் சிரமங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன. இதன் தொடர்ச்சியாக, வரும் 12-ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) இந்த பிக் அப் பிளாசா திறக்கப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த பிக்-அப் பிளாசாவில் இருந்து கொண்டே டாக்சிகளை புக் செய்தால் போதும். டாக்சிகள் நேரடியாக பிளாசவுக்கே வந்து பயணிகளை பிக்-அப் செய்து கொள்ளும்.
இந்த பிளாசாவை மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் கிஞ்சரபு ராம்மோகன் நாயுடு திறந்து வைப்பார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், அவர் வருவது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை.
இனி டாக்சிகள் பயணிகளை தேடி வரும்
இதுகுறித்து சென்னை விமான நிலைய அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது, "உபேர், ஓலா, ரேபிடோ, ஃபாஸ்ட் டிராக், ப்ரீபெய்டு டாக்சி உள்ளிட்ட டாக்சி சேவை நிறுவனங்களுக்கு பிளாசாவில் முன்பதிவு மையங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்த பிளாசாவில் ஒரே நேரத்தில் 28 டாக்ஸிகள் வந்து பயணிகளை ஏற்றி செல்லும் வகையில் இட வசதி செய்து தரப்பட்டுள்ளது. இதற்காக இரண்டு தனிப்பட்ட வாகனப் பாதைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் டாக்ஸிகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக பிளாசாவுக்கு வந்து பயணிகளை ஏற்றி செல்ல முடியும்.
'மிகப்பெரிய ஆறுதல்'
இந்த நடைமுறை மூலம் முன்பதிவு இல்லாத டாக்ஸிகள் பிளாசாவில் தேவையில்லாமல் காத்திருப்பது தவிர்க்கப்படும். அதே நேரத்தில், பிக்-அப் பிளாசா பகுதியில் ஏற்படும் நெரிசல் தவிர்க்கப்படும்.
மேற்கு மல்டி லெவல் கார் பார்க்கிங் பகுதியில் தற்போது செயல்பட்டு வரும் டாக்ஸி முன்பதிவு மையங்களும், அங்குள்ள பிக்அப் சேவைகளும் தொடர்ந்து செயல்படும். எனவே, டாக்ஸியில் செல்ல விரும்பும் பயணிகள் வழக்கம்போல் இந்த சேவைகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்" என்றார்.
இதுகுறித்து போக்குவரத்து நிபுணர் தயானந்த கிருஷ்ணன் கூறுகையில், "சென்னை விமான நிலையத்திற்கு வரும் பயணிகளுக்கு, இந்த புதிய டாக்ஸி பிக்கப் பிளாசா மிகப்பெரிய ஆறுதலாகவும், உதவியாகவும் இருக்கும். டாக்ஸிகளை ஒழுங்குப்படுத்தி, பயணிகளை ஏற்றி செல்லும் வகையில் தனிப்பட்ட பாதைகள் அமைக்கப்பட்டிருப்பதால், வருகை பகுதியில் ஏற்படும் நெரிசலும் குறையும்" எனக் கூறினார்.