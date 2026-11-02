டாஸ்மாக் கடைகள், பார்களுக்கு வருகிறது புதிய கட்டுப்பாடுகள் - தமிழக அரசு அதிரடி அறிவிப்பு
"21 வயதை நிறைவு செய்யாதவர்களுக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்யக் கூடாது. 21 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள் பார்களுக்குள் நுழையவும், அங்கு மதுபானம் அருந்தவும் அனுமதிக்கக் கூடாது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 2, 2026 at 4:12 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனைக் கடைகள் மற்றும் அவற்றுடன் இணைந்த பார்களை நடத்துவது தொடர்பான 2003-ஆம் ஆண்டு விதிகளில் தமிழக அரசு பல்வேறு திருத்தங்களை மேற்கொண்டு அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழக அரசின் உள்துறை, மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத் துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில், "தமிழ்நாடு மதுவிலக்கு சட்டம் 1937-இன் கீழ், டாஸ்மாக் மதுபான சில்லறை விற்பனை (கடைகள் மற்றும் பார்கள்) விதிகள், 2003-இல் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
புதிய திருத்தத்தின்படி, டாஸ்மாக் கடைகளுடன் இணைந்த பார்களைத் தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் தனிநபர்களுக்கு டெண்டர் மூலம் நடத்துவதற்கான அனுமதி வழங்கலாம். டெண்டருக்கான குறைந்தபட்ச தொகை அல்லது சதவீதம் மற்றும் நிபந்தனைகளை டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் நிர்வாகக் குழு முடிவு செய்யலாம். இதற்கு மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை ஆணையரின் முன் அனுமதி பெற வேண்டும்.
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டெண்டரில் வெற்றி பெறுபவர்களுக்கு பார் நடத்துவதற்கான அங்கீகாரத்தை டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநர் அல்லது அவரால் அதிகாரம் வழங்கப்பட்ட அலுவலர் வழங்குவார்.
டாஸ்மாக் கடையை ஒட்டியோ அல்லது அந்தக் கடையிலிருந்து 100 மீட்டர் தொலைவிற்குள்ளோ பார் அமைக்க வேண்டும். மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிப் பகுதிகளில் வழிபாட்டுத் தலங்கள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களில் இருந்து 50 மீட்டர் தொலைவிற்குள்ளும், பிற பகுதிகளில் 100 மீட்டர் தொலைவிற்குள்ளும் பார்கள் அமைக்கக் கூடாது.
அதே நேரத்தில், வளர்ச்சி அல்லது நகரமைப்புத் திட்டமிடல் அதிகாரிகளால் வணிக அல்லது தொழிற்பகுதிகளாக அறிவிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு இந்தத் தொலைவு கட்டுப்பாடு பொருந்தாது.
பார்கள் அமைக்கப்பட்ட பிறகு புதிதாக வழிபாட்டுத் தலங்கள் அல்லது கல்வி நிறுவனங்கள் உருவானால், இந்தத் தொலைவு கட்டுப்பாடு பொருந்தாது.
ஹோட்டல்களின் வளாகத்திற்குள் பார்கள் அமைக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. பார் அமைவிடத்திற்கு டாஸ்மாக் நிர்வாக இயக்குநரின் ஒப்புதல் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு பாரும் குறைந்தபட்சம் 20 சதுர மீட்டர் பரப்பளவு கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். பார்களில் குடிநீர் மற்றும் கை கழுவும் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். பார் வளாகம் மற்றும் சுற்றுப்புறங்கள் தூய்மையாகவும் சுகாதாரமாகவும் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்கள் தினமும் நண்பகல் 12 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை மட்டுமே செயல்பட வேண்டும் என விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரவு 10 மணிக்குப் பிறகு பார்களில் யாரும் தங்கியிருக்கவோ, மதுபானம் அருந்தவோ அனுமதிக்கக் கூடாது.
21 வயதை நிறைவு செய்யாதவர்களுக்கு மதுபானம் விற்பனை செய்யக் கூடாது. 21 வயதுக்கும் குறைவானவர்கள் பார்களுக்குள் நுழையவும், அங்கு மதுபானம் அருந்தவும் அனுமதிக்கக் கூடாது.
ஒருவரின் வயது குறித்து சந்தேகம் ஏற்பட்டால், மத்திய அல்லது மாநில அரசு, கல்வி நிறுவனம் அல்லது உள்ளாட்சி அமைப்பால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களை வயதுச் சான்றாகக் கேட்கலாம். 21 வயதுக்கும் குறைவானவர்களை டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்களில் பணியமர்த்தவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒவ்வொரு டாஸ்மாக் கடையின் முன்பும் தமிழில் பெயர்ப் பலகை வைக்க வேண்டும். அதில் கடையின் எண், டாஸ்மாக் நிறுவனம் வழங்கிய அங்கீகார விவரங்கள் மற்றும் விற்பனை செய்யப்படும் மதுபானங்களின் வெவ்வேறு அளவுகளுக்கான விலைகள் இடம்பெற வேண்டும்.
"மது அருந்துதல் உடல்நலத்திற்கு கேடு", "பாதுகாப்பாக இருப்பீர் - மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டாதீர்" ஆகிய எச்சரிக்கை வாசகங்கள் தடித்த எழுத்துகளில் இடம்பெறச் செய்ய வேண்டும். இதேபோன்ற எச்சரிக்கை வாசகங்கள் பார்களின் பெயர்ப் பலகைகளிலும் இடம்பெற வேண்டும்.
திருவள்ளுவர் தினம், காந்தி ஜெயந்தி, மகாவீர் ஜெயந்தி, நபிகள் நாயகம் பிறந்தநாள் வள்ளலார் நினைவு நாள், சுதந்திர தினம், குடியரசு தினம் மற்றும் மே தினம் ஆகிய நாட்களில் டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்கள் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும். அத்துடன் அரசு, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வை ஆணையர் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிடும் நாட்களிலும் டாஸ்மாக் கடைகள் மற்றும் பார்களை மூட வேண்டும்.
டாஸ்மாக் கடைகளில் கலால் துறை பிரிவு ஆய்வாளர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளும், மாவட்ட ஆட்சியரால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட வருவாய்த் துறை வட்டாட்சியர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளும் ஆய்வு மேற்கொள்ளலாம்.
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கடைகளில் உள்ள கணக்குகள், மதுபான இருப்பு ஆகியவற்றைச் சரிபார்க்கவும், மதுபான மாதிரிகளைச் சேகரித்து வேதியியல் பரிசோதனைக்கு அனுப்பவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பார்களிலும் கலால் துறை பிரிவு அலுவலர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளும், மாவட்ட ஆட்சியரால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்ட வட்டாட்சியர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நிலையில் உள்ள வருவாய்த் துறை அதிகாரிகளும் ஆய்வு மேற்கொள்ளலாம்.
கடைகள் மற்றும் பார்களில் விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். டாஸ்மாக் கடைகளில் தினசரி விற்பனை விவரங்கள், மதுபான இருப்பு மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்கான கணக்குகளை மின்னணு படிவங்களில் பராமரிக்க வேண்டும் என்று திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக விற்பனை ரசீது, தினசரி இருப்பு அறிக்கை மற்றும் தினசரி விற்பனை பரிவர்த்தனை அறிக்கை ஆகியவற்றுக்கான புதிய படிவங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. ஒவ்வொரு டாஸ்மாக் கடையிலும் பாரிலும் ஆய்வுப் பதிவேடு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்" என்று அந்த அரசிதழில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.