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கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் அருகே புதிய கல்குவாரி - கடல் தாண்டி வலசை வரும் பறவைகளுக்கு பேராபத்தா?

தீபாவளி பண்டிகைக்கே பட்டாசு வெடிக்காத நிலையில், கல்குவாரியில் வெடி வெடித்தால் பறவைகள் எப்படி தாங்கும் என ஊர் மக்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.

கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம்
கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2026 at 7:01 PM IST

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-By இரா.மணிகண்டன்

இயற்கையின் படைப்புகளில் வியப்பை ஏற்படுத்தும் ஓர் உயிரினம் பறவைகள். இறக்கையுள்ள இந்த உயிரினங்கள், தங்கள் வண்ணமயமான இறகுகள், இனிமையான குரல், பறக்கும் திறனால் நம்மை எப்போதும் கவர்ந்து வருகின்றன.

மனிதன் விமானத்தை கண்டுபிடிக்க காரணமாக இருந்தது பறவைகள். இறக்கைகளை உயர்த்தி, காற்றில் மெல்ல பறந்து வானத்தை வட்டமிடும் பறவைகளின் அழகை கண்டு ரசிக்க ஆயிரம் கண்கள் வேண்டும். உலக அளவில் மொத்தம் சுமார் 11,000 வகையான பறவைகள் இருப்பதாக ஆய்வுகள் கூறுகின்றன.

வனங்களைப் பாதுகாப்பது, மகரந்த சேர்க்கை, விதை பரப்புவது என இயற்கைக்கு பறவைகள் செய்யும் உதவிகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். எனவேதான், பறவைகளை பாதுகாக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நாடு முழுவதும் சுமார் 72 பறவைகள் சரணாலயங்களை அமைத்துள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 17 பறவைகள் சரணாலயங்கள் அமைந்துள்ளன. அந்த வகையில் திருநெல்வேலி மாவட்டம், நாங்குநேரி அருகே கூந்தன்குளம், காடன்குளம் ஆகிய இரண்டு பறவைகள் சரணாலயங்கள் கடந்த 1994-ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டன.

கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம்
கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சரணாலங்கள் குளங்களுடன் சேர்ந்து மொத்தம் 129 ஹெக்டர் பரப்பளவு கொண்டவை. இதில் கூந்தன்குளம் மட்டும் 71.02 ஹெக்டர் பரப்பளவு கொண்டதாக உள்ளது. இந்த குளத்துக்கு மணிமுத்தாறு 80 அடி கால்வாயில் இருந்து ஆண்டு தோறும் தண்ணீர் கொண்டு வரப்படுகிறது. பருவமழை காலங்களில் இங்கு உருவாகும் பசுமையான சூழலை விரும்பி, வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஏராளமான பறவைகள் இங்கு வலசை வருகின்றன

கடல்தாண்டி வரும் பறவைகள்

குறிப்பாக, சைபீரியா, மங்கோலியா, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து ஆண்டுதோறும் வெளிநாட்டுப் பறவைகள், கூந்தன்குளம் மற்றும் காடன் குளத்திற்கு வலசை வருகின்றன. அக்டோபர் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் இங்கு பறவைகள் வரத்தொடங்கும். தொடர்ந்து நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் ஆகிய மாதங்களில் இங்கு தங்கியிருக்கும் அந்த பறவைகள், இங்கேயே கூடுகட்டி, குஞ்சு பொரித்து, ஏப்ரல் மாதம் குடும்பத்தோடு தங்கள் நாட்டிற்குத் திரும்பும்.

இங்கு கார்கினி, பின்டைல், நாரை, வேட்டை பறவை, மீசை ஆலா, சிறு கொக்கு, நெட்டை கொக்கு, குளத்து கொக்கு, அரிவாள் மூக்கன், வர்ண நாரை, சின்ன அரிவாள் மூக்கன், கருப்பு அரிவாள் மூக்கன், ஊசி வாய் தாரா, சின்ன மீன் கொத்தி, வெண்மார்பு மீன் கொத்தி, சிறிய நீர் காகம், தட்டைவாயன், செங்கால் நாரை போன்ற 70-க்கும் மேற்பட்ட வகைகளைச் சேர்ந்த பறவைகள் வலசை வருகின்றன.

இந்த பறவைகள், கூந்தன்குளம், காடன்குளம் மட்டும் அல்லாமல் வடக்கு கழுவூர், அரியநாயகிபுரம், முக்கூடல் உள்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு குளங்கள் மற்றும் ஏரிகளுக்கு சென்று கூடு கட்டி குஞ்சு பொரிக்கின்றன. கடந்த ஆண்டு மட்டும் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு 40 ஆயிரம் பறவைகள் வந்து சென்றதாக வனத்துறை நடத்திய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

பாசம் காட்டும் கிராம மக்கள்

பறவைகளின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்த கூந்தன்குளம் கிராம மக்கள், தங்கள் குழந்தைகளைப் போன்று பறவைகளை பார்க்கின்றனர். பறவைகள் பாதிக்கப்படும் என்பதால், பல ஆண்டுகளாக தீபாவளி பண்டிகை மற்றும் திருமணம் உள்ளிட்ட நிகழ்ச்சிகளில் வெடி வெடிப்பதில்லை. துக்க வீடுகளில் கூட மக்கள் இங்கு வெடி வெடிப்பதில்லை.

கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம்
கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வெடிச்சத்தம் கேட்டால் பறவைகள் கலைந்து விடும் என்பதாலும், மீண்டும் இங்கு பறவைகள் வராது என்பதாலும், மக்கள் வெடி வெடிப்பதை தவிர்க்கின்றனர்.

மக்களின் பாசத்தை உணர்ந்த பறவைகள், மிகவும் உரிமையோடு இந்த கிராமத்தில் வலம் வருகின்றன. குறிப்பாக குளங்களை தாண்டி, மக்களின் குடியிருப்புக்கு அருகில் உள்ள மரங்கள் மற்றும் வீட்டின் மேற்கூரைகளிலும் பறவைகள் கூடுகள் அமைத்து வாழ்கின்றன.

பேரிடியாக வந்த செய்தி

இதுபோன்ற சூழலில் பல ஆண்டுகளாக வெடி சத்தத்தையே கேட்காத கூந்தன்குளம் கிராம மக்களுக்கு பேரிடியாக ஒரு செய்தி வந்து சேர்ந்தது. அதாவது, கூந்தன்குளதிற்கு அருகில் சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள பாப்பான்குளம் கிராமத்தில், புதிதாக கல்குவாரி தொடங்க அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. தீபாவளி வெடிக்கே பறவைகள் பயப்படும் எனக் கருதி பட்டாசுகளை அந்த கிராம மக்கள் தவிர்த்த நிலையில், பாறைகளை உடைக்க ராட்சத வெடி வைக்கப்பட இருப்பதை அறிந்து மக்கள் அதிர்ச்சியில் உறைந்துள்ளனர்.

"கல் குவாரி அனுமதியை ரத்து செய்க"

எனவே, புதிய கல்குவாரிக்கான அனுமதியை அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும் என தொடர்ந்து அந்த பகுதி மக்களும் பறவைகள் நல ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்து, போராடி வருகின்றனர். இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் மனுக்கள் அளிக்கப்பட்டன.

மறுப்பு தெரிவிக்காத வனத்துறை

அதேசமயம், பறவைகள் சரணாலயத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து (eco zone) 1.5 கிலோ மீட்டருக்கு வெளியில்தான் இந்த குவாரி அமைந்துள்ளதாகவும், அதனால் பறவைகளுக்கு ஆபத்து ஏற்படாது என்றும் வனத்துறையினர் கூறுகின்றனர்.

இதுகுறித்து, ஈடிவி பாரத் ஊடகம் சார்பில், திருநெல்வேலி மாவட்ட வன அலுவலர் இளங்கோவை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியில் இருந்து 1.5 கிலோ மீட்டருக்கு வெளியில்தான் குவாரி அமைந்திருக்கிறது. நாங்கள் சுற்றுச்சூழல் விதியை முறையாக பின்பற்றுகிறோம்.

குவாரி அனுமதி தொடர்பாக, கனிமவள அதிகாரிகள் எங்களிடம் ஆலோசனை கேட்டார்கள். குவாரி அமையும் இடம், சூழல் மண்டலத்திற்குள் வரவில்லை என்பதால் நாங்கள் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கவில்லை" என்றார்.

அதே சமயம், கூந்தன்குளம் அருகில் உள்ள காடன்குளத்திலும் பறவைகள் சரணாலயம் அமைந்துள்ளது. இங்கிருந்து 3 கிலோ மீட்டர் தொலைவில்தான் இந்த புதிய கல்குவாரி அமைந்துள்ளது. அதேபோல் அருகில் வடக்கு கழுவூர் குளத்திற்கும் பறவைகள் அதிகம் வந்து செல்லும். எனவே பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்குள் கல்குவாரி வரவில்லை என்றாலும், பிற குளங்களுக்கு செல்லும் பறவைகளுக்கு குவாரியால் ஆபத்து தான் என ஊர்மக்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவிக்கிறார்கள்.

கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்தின் நிலை

இது தொடர்பாக அறிந்து கொள்ள ஈடிவி பாரத் ஊடக குழு சார்பில் கூந்தன்குளம் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு நேரில் பயணப்பட்டோம். தற்போது செப்டம்பர் மாதம் என்பதால் அதிக பறவைகள் அங்கு இல்லை. இந்த ஆண்டு பருவமழை பொய்த்ததால் குளத்தில் தண்ணீரும் இல்லை. இதனால் பசுமையான சரணாலயம் வறண்டு பரிதாபமாக காட்சி தந்தது.

பல ஆயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரம் கடந்து தங்களைத் தேடி பறவைகள் இங்கு வருவதாகவும், அந்த பறவைகள்தான் தங்களுக்கு சிறப்பு என்றும் ஊர்மக்கள் நம்மிடம் கூறினர்.

"அரசு தடுக்க வேண்டும்"

இதுகுறித்து கூந்தன்குளத்தை சேர்ந்த இஸ்ரவேல் நம்மிடம் கூறுகையில், "பல ஆண்டுகளாக பறவைகளை பாதுகாத்து வருகிறோம். பறவைகள் எங்களை நம்பி வருவதால், தீபாவளி மட்டுமல்ல, கல்யாணம், காதுகுத்து உள்பட நல்லது கெட்டது எதற்கும் வெடி போட மாட்டோம். கல்குவாரியில் வெடி போட்டால் பறவைகள் கலையும். பறவைகள் கலையும்போது குஞ்சுகள் கீழே விழும். அதன் பிறகு குஞ்சுகள், தாய் பறவையுடன் சேராது. எனவே குவாரி செயல்பட அனுமதிக்க கூடாது. பறவைகளால்தான் எங்கள் ஊருக்கு சிறப்பு" என்றார்.

இதுகுறித்து சேகர் என்பவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "எனக்கு விவரம் தெரிந்த நாளில் இருந்து வெளியாட்களை குளத்துக்குள் அனுமதிக்க மாட்டோம். வெளியாட்களை கண்டால் பறவைகள் கலையும். ஆனால், உள்ளூர் நபர்களை கண்டால் கலையாது. கல்குவாரி வருவதால் பறவைகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். அதேபோல் வெடி அதிர்வால் வீடுகளுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும். தொடர்ந்து வெடி வெடித்தால், பறவைகள் இங்கு வருமா? என்பது கேள்விக்குறிதான். எனவே குவாரிக்கான அனுமதியை அரசு உடனே ரத்து செய்ய வேண்டும்" என்றார்.

இதுகுறித்து கழுவூரை சேர்ந்த பறவைகள் பாதுகாவலர் வேல்முருகன் நம்மிடம் கூறுகையில், "வெளிநாட்டு பறவைகள் எங்கள் ஊரில் தஞ்சம் வருகின்றன. அந்த பறவைகளை கடந்த 14 ஆண்டுகளாக நாங்கள் பாதுகாத்து வருகிறோம். பறவைகளை பிள்ளையை போன்று பார்க்கிறோம். திடீரென பக்கத்தில் குவாரி அமைக்கிறார்கள் இதை எப்படியாவது அரசு தடுக்க வேண்டும்" என்றார்.

"விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் கிடைக்காது"

இதுகுறித்து பாப்பான்குளத்தை சேர்ந்த கருப்பசாமி என்பவர் கூறுகையில், "எங்கள் ஊருக்கு கல்குவாரியால் இடையூறு ஏற்படும். நாங்கள் ஆடு, மாடுகளை வைத்து பிழைக்கிறோம். விவசாயத்தையே நம்பி இருக்கிறோம். எங்கள் ஊருக்கு ஆற்று தண்ணீர் வராது. மழையை மட்டுமே நம்பி உள்ளோம். புதிய குவாரியால் எங்களுக்கு பாதிப்பு தான். இங்கு 15 அடி, 25 அடியில் கிணறுகள் உள்ளன. குவாரியில் 150 அடிக்கு பள்ளம் தோண்டினால் விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் கிடைக்காது" என்றார்.

இதுகுறித்து பாப்பான்குளத்தை சேர்ந்த நல்லாட்சி என்பவர் கூறுகையில், "எங்கள் ஊரில் கல்குவாரி அமைத்துள்ளதால் விவசாயத்துக்கு தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும். விவசாயம் இருக்காது. நாங்கள் பாதிக்கப்படுவோம். எனவே குவாரி அமைக்க கூடாது" என்றார்.

ஆட்சியரின் ஆறுதல் வார்த்தை

இதுகுறித்து திருநெல்வேலி மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகனை, ஈடிவி பாரத் சார்பில் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டோம். அவர் நம்மிடம் கூறுகையில், "பறவைகள் சரணாலயத்தின் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிக்குள், அந்த குவாரி அமையவில்லை. எனவே விதிகளை பின்பற்றித்தான் குவாரிக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது. வனத்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளிடம் தடையில்லா சான்றிதழ்கள் பெறப்பட்டுள்ளது. ஆவண ரீதியாக அனுமதி வழங்கியதில் தவறு ஏதுமில்லை.

இருப்பினும் மக்கள் புகார் கூறியிருப்பதால், இதுதொடர்பாக அங்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்ய இருக்கிறேன். அதன் பிறகு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை குறித்து முடிவெடுப்போம்" என்றார்.

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