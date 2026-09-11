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கன்னியாகுமரிக்கு புதிய எஸ்.பி. நியமனம்: ஸ்டாலின் ஐபிஎஸ் இடமாற்றம்

வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை செயலாளராக இருந்த பி.சங்கர் ஐஏஎஸ், தொல்லியல் துறை ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

தலைமைச் செயலகம்
தலைமைச் செயலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 11, 2026 at 11:04 PM IST

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சென்னை: கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் புதிய எஸ்.பி.யாக, நெல்லை மாநகர மேற்குபிரிவு துணைக் காவல் ஆணையர் அன்ஷல் நாகர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். கன்னியாகுமரி எஸ்.பியாக இருந்த ஸ்டாலின் காத்திருப்பு பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோல, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகளும் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதன்படி, வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை செயலாளராக இருந்த பி.சங்கர் ஐஏஎஸ், தொல்லியல் துறை ஆணையராக மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

இதுவரை தொல்லியல் துறை ஆணையர் பொறுப்பை கூடுதலாக கவனித்து வந்த டாக்டர் வி.பி.ஜெயசீலனுக்கு பதிலாக, தற்போது பி.சங்கர் ஐஏஎஸ் தொல்லியல் துறை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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பி.சங்கர் ஐஏஎஸ் தொல்லியல் துறைக்கு மாற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அவர் வகித்து வந்த வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் மற்றும் வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை செயலாளர் பொறுப்பு, டாக்டர் என்.சுப்பையன் ஐஏஎஸ்-க்கு கூடுதலாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

டாக்டர் என்.சுப்பையன் ஐஏஎஸ் தற்போது சமூகநீதி துறை செயலாளராக பணியாற்றி வருகிறார். இனி அவர் சமூகநீதி துறைச் செயலாளர் பொறுப்புடன், வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் பொறுப்பையும் கூடுதலாக கவனிப்பார் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

கன்னியாகுமரி எஸ்பி
ஸ்டாலின் எஸ்பி
ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்
KANYAKUMARI NEW SP

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