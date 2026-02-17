ETV Bharat / state

தூத்துக்குடியில் ரூ. 5200 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் - புதிதாக 6 வனவிலங்குகள் சரணாலயங்கள்

தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறைக்கு ரூ. 4,282 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ளிட்ட புதிய அறிவிப்புகள்
கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ளிட்ட புதிய அறிவிப்புகள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

February 17, 2026

சென்னை: 2026 -27 ஆம் நிதியாண்டுக்கான இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தூத்துக்குடியில் ரூ. 5,200 கோடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் உள்ளிட்ட புதிய அறிவிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் இடைக்கால பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அப்போது உரையாற்றிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, "தமிழ்நாட்டில் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தை முக்கிய கப்பல் கட்டும் தளமாக உருவாக்க தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, கப்பல் கட்டுமானம் மற்றும் கப்பல் இயந்திர உற்பத்தித் துறைகளில் முதலீடுகளை ஊக்குவிப்பதை நோக்கமாகக் கொண்டு ‘தமிழ்நாடு கப்பல் கட்டும் கொள்கை’ விரைவில் வெளியிடப்பட உள்ளது.

இதன்மூலம் கப்பல் கட்டும் தொழிலில் ஒரு உலகளாவிய மையமாக தமிழ்நாடு உருவெடுக்கும். சிப்காட் நிறுவனம், வ.உ சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத்துடன் இணைந்து, ஒரு சிறப்பு நோக்க நிறுவனம் (SPV) மூலம் தூத்துக்குடியில் ரூ. 5,200 கோடி மதிப்பீட்டில் ஒரு புதிய கப்பல் கட்டும் தொகுப்பை நிறுவி வருகிறது.

கூடுதலாக, ஒன்றிய அரசின் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒரு உலகளாவிய முன்னணி கப்பல் கட்டும் நிறுவனம் உள்ளிட்ட முன்னணி கப்பல் கட்டும் நிறுவனங்களுடன் சுமார் ரூ. 30 ஆயிரம் கோடி மதிப்பீட்டில் உறுதியான முதலீடுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

இந்த இடைக்கால வரவு - செலவு திட்ட மதிப்பீடுகளில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறைக்கு ரூ. 4,282 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது" என்று கூறினார்.

இதையும் படிங்க: தஞ்சாவூர், ஈரோடு, ராமநாதபுரத்தில் ரூ.285 கோடி மதிப்பில் புதிய அருங்காட்சியங்கள்: பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

ஏற்கனவே, மத்திய அரசின் கப்பல் கட்டுமான தொகுப்புகள் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டின் தூத்துக்குடி துறைமுகம் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இந்த திட்டத்திற்காக தூத்துக்குடி துறைமுகம் அருகே 1,800 ஏக்கர் இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டு, 3 ஆயிரம் ஏக்கரில் கப்பல் கட்டுமான தளம் அமைக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டிருக்கிறது. மேலும் தூத்துக்குடியில் உருவாக்கப்படும் கப்பல்கள் பசுமை ஹைட்ரஜன் உள்ளிட்ட பசுமை எரிபொருட்கள் பயன்படும் வகையில் தயாரிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது.

இந்நிலையில் தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட்டிலும் தூத்துக்குடியில் புதிய கப்பல் கட்டும் தளம் அமைக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது.

இதே போல் மாநிலம் முழுவதும் வனவிலங்குகளை பாதுகாப்பதற்காக 6 இடங்களில் வனவிலங்கு சரணாலயம் அமைக்கப்படும் என்றும் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அறிவித்துள்ளார்.

