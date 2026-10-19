தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகத்தில் இருந்து சீனா, வியட்நாம் நாடுகளுக்கு புதிய கப்பல் சேவை தொடக்கம்
இந்த புதிய கப்பல் சேவை ஏற்றுமதி, இறக்குமதிக்கான வாய்ப்புகளை மேலும் விரிவுப்படுத்தும் என்று வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் கூறியுள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 3:33 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகத்தில் இருந்து சீனா, வியட்நாம் நாடுகளுக்கு புதிய கப்பல் சேவை நேற்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பயனாக சீனா, வியட்நாம் நாடுகளுடன் ஏற்றுமதி, இறக்குமதிக்கான வர்த்தக வாய்ப்புகள் விரிவடையும் என்று வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் , வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகத்தில் கடந்த 18-ஆம் தேதி, எம்.வி. நவதா பூம் என்ற புதிய கப்பல் வரவழைக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, சீனா மற்றும் வியட்நாம் நாடுகளுடனான வர்த்தக இணைப்பு வலுபெறும் நிலையில், இந்தக் கப்பல் சேவை மூலம் தென்சீனா மற்றும் வியட்நாம் உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் சரக்குப் போக்குவரத்து இணைப்பு மேம்படும் என்று தூத்துக்குடி துறைமுக ஆணையத் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
சுமார் 1,100 சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாளும் திறன் கொண்ட இக்கப்பல், 147.82 மீட்டர் நீளமும், 23.38 மீட்டர் அகலமும் கொண்டது. சீனாவின் கின்ஷோ துறைமுகத்திலிருந்து தூத்துக்குடிக்கு 13 நாட்களிலும், வியட்நாமின் ஹைபோங் துறைமுகத்திலிருந்து 12 நாட்களிலும் சரக்குகளைக் கொண்டு வர முடியும் என்று துறைமுக நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
ரீஜினல் கண்டெய்னர் லைன் என்ற நிறுவனத்தின் சார்பில் இயக்கப்படும் இக்கப்பல் சேவை, சீனாவின் கின்ஷோ, வியட்நாமின் ஹைபோங், தூத்துக்குடி வ.உ.சி. துறைமுகம், காட்டுப்பள்ளி துறைமுகம் மற்றும் வியட்நாமின் சூ லாய் ஆகிய துறைமுகங்களை இணைக்கிறது.
இச்சேவை மூலம் ஏற்றுமதியாளர்கள் மற்றும் இறக்குமதியாளர்களுக்குச் சரக்குகளை விரைவாகக் கொண்டு சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். சரக்குப் போக்குவரத்துக்கான மாற்று வழிகள் விரிவடைவதோடு சர்வதேச வர்த்தக நடவடிக்கைகளும் மேம்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
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இதுகுறித்து வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுசாந்த குமார் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "புதிய கப்பல் சேவை, தென்சீனா மற்றும் வியட்நாம் நாடுகளுடனான கடல்சார் இணைப்பை வலுப்படுத்துவதோடு சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாளும் திறனை அதிகரிக்கும். ஏற்றுமதி, இறக்குமதிக்கான வர்த்தக வாய்ப்புகளை விரிவடையும்.
இந்தியாவின் கிழக்குக் கடற்கரையில் முக்கிய சரக்குப் பெட்டக மையமாகத் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தை வலுப்படுத்த இச்சேவை உதவும். அதோடு, புதிய கப்பல் சேவை தொடங்கப்படுவதன் மூலம், தூத்துக்குடி துறைமுகத்தின் சர்வதேச வர்த்தக தொடர்புகள் மேலும் அதிகரிக்கும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.