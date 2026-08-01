நீர்வளத்துறைக்கு புதிய செயலாளர் நியமனம் - தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு
காவிரி விவகாரத்தால் தமிழ்நாடு-கர்நாடகா மாநிலங்களிடையே அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு நீர்வளத்துறைக்கு புதிய செயலாளரை நியமித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : August 1, 2026 at 9:48 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் புதிய நீர்வளத்துறை செயலாளராக பிரசாத் வடநரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து குறைந்திருப்பதும், நடப்பாண்டில் சம்பா, குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறக்க முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாலும் விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர். இந்த நிலையில் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை கர்நாடகா அரசு அமல்படுத்தி காவிரியில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீரைத் திறந்துவிட வலியுறுத்தியுள்ள தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள், தமிழ்நாட்டிற்கு கிடைக்க வேண்டிய தண்ணீரை பெறுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், இது குறித்து ஆலோசிப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு, அனைத்துக் கட்சிகளின் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத்துறைக்கென்று அரசுச் செயலாளர் என்ற தற்காலிகப் பணியிடத்தை உருவாக்கி தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. அத்துடன் அந்த பதவிக்கு ஐஏஎஸ் அதிகாரி பிரசாந்த் எம்.வடநேரே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளார்.
இது குறித்த தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணையில், " IAS (Cadre) Rules, 1954-ன் விதி 4(2)-ன் கீழ், நீர்வளத்துறையில் அரசுச் செயலாளர் என்ற தற்காலிகப் பணியிடம் உருவாக்க அரசின் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பணியிடம், நியமனம் செய்யப்படும் நாளிலிருந்து ஓராண்டு காலத்திற்கோ அல்லது அந்தப் பணியிடத்தின் தேவை முடிவடையும் வரையோ, எது முன்னதாக ஏற்படுகிறதோ அதுவரை நடைமுறையில் இருக்கும்.
தற்போது ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறைச் செயலாளராகப் பணியாற்றி வரும் பிரசாந்த் எம்.வடநேரே, நீர்வளத்துறையின் அரசுச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மறு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் வரை பிரசாந்த் எம்.வடநேரே, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை செயலாளர் பதவியையும் முழு கூடுதல் பொறுப்பாக (Full Additional Charge) தொடர்ந்து கவனிப்பார்" என்றும் அரசாணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இரு முக்கியத் துறைகளின் நிர்வாகப் பொறுப்புகளையும் ஐஏஎஸ் அதிகாரி பிரசாந்த் எம்.வடநேரே கவனிக்கவுள்ளார்.
காவிரி விவகாரத்தால் தமிழ்நாடு-கர்நாடகா மாநிலங்களிடையே அசாதாரண சூழல் ஏற்பட்டுள்ள நிலையில், தமிழ்நாடு அரசின் இத்தகைய நடவடிக்கை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
இதனிடையே, தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதால் கர்நாடகா அணைகள் நிரம்பி வரும் நிலையில், முதற்கட்டமாக கபினி அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 10,000 கனஅடி உபரிநீர் காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.