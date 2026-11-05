பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் - ஆய்வு இன்றி தேர்வு செய்யப்பட்டதாக மீனவர்கள் குற்றச்சாட்டு
பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டவிருக்கும் இடம் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானது அல்ல என மீனவர்கள் பஞ்சாயத்து சபை ஒருங்கிணைப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 5, 2026 at 4:21 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க, எந்தவித ஆய்வும் இன்றி இடம் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மீனவர்கள் பஞ்சாயத்து அமைப்பு குற்றச்சாட்டியுள்ளது.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் மற்றும் சட்டப்பேரவை வளாகம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துவருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் மயிலாப்பூர் பகுதி அனைத்து மீனவர் கிராம பஞ்சாயத்து சபை சார்பில் செய்தியாளர் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது.
அப்போது ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜி.ஆர்.விஜயன் கூறுகையில், “புதிய தலைமை செயலகம் என்பது அவசிய தேவை தான். ஆனால் அதை பட்டினம்பாக்கத்தில் அமைப்பதை தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறோம். பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டவிருக்கும் இடம் அரசாங்கத்திற்கு சொந்தமானது அல்ல. தலைமை செயலகம் அமைக்கும் முடிவுக்கு எதிராக அனைத்து மீனவர்களும் பல்வேறு வகையில் போராட்டங்கள் நடத்தி வருகிறோம்.
தற்போது தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்காக தேர்தெடுக்கப்பட்ட இடத்தில் மெரினா மால் அமைக்க, கடந்த திமுக அரசு முடிவு செய்தது. அதனையும் எதிர்த்தோம். அதை தொடர்ந்து மெரினா மால் அமைக்கும் முடிவு கைவிடப்பட்டு, அந்த இடம் மீனவர்களுக்கு பட்டா போட்டு தருவதாக சொன்னார்கள். அதற்குள் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டுவிட்டது.
தற்போது அதே இடத்தில், தலைமைச் செயலகம் அமைக்க தவெக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது, அதற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தி வருகிறோம். தலைமைச் செயலகம் அமைக்க சாத்தியகூறு அறிக்கை மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்படவில்லை. அப்படியிருக்க எப்படி தலைமை செயலகம் அமைக்க அறிவித்தார்கள்.
எந்த ஆய்வையும் செய்யாமல் தடாலடியாக அறிவித்துவிட்டார்கள். அரசு அதிகாரிகள் முதலமைச்சருக்கு தவறான தகவல்களை தருகிறார்கள். எங்களது போராட்டத்துக்கு முதலமைச்சர் இதுவரை வாய் திறக்காது கண்டனத்துக்குரியது. முதலமைச்சர் விஜய் ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்னால், மீனவர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பேன் என சொன்னார். ஆனால் அதை அவர் செய்யவில்லை. தலைமைச் செயலகம் தொடர்பான அரசாணையை ரத்து செய்வார்கள் என நாங்கள் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறோம்.
அரசு கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும்
ஆனால் முதலமைச்சர் எங்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார். அரசு சார்பில் கருத்துக் கேட்பு கூட்டம் நடத்த வேண்டும். கருத்து கேட்புக் கூட்டத்தில் எங்கள் தரப்பு நியாயத்தை நாங்கள் தெரிவிக்க தயாராக உள்ளோம். கருத்துக் கேட்பு கூட்டத்துக்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அழைப்பு விடுக்க வேண்டும். சம்மந்தப்பட்ட இடத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்டப்பட்டால் எங்களது இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படும். தவெக அரசு மட்டுமல்ல, எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் திட்டமிட்டு உள்நோக்கத்துடன் மீனவர்களை அப்புறப்படுத்துவதில் தான் அக்கறை காட்டுகிறார்கள்.
தலைமை செயலகம் கட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டதா? சாத்திய கூறு அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டதா? என தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் பொதுப்பணித்துறைக்கு கேள்வி எழுப்பிய நிலையில், எவ்வித ஆய்வும் எங்கள் தரப்பில் மேற்கொள்ளவில்லை என பொதுப்பணித்துறை பதில் அனுப்பியுள்ளது. தலைமை செயலகம் அமைக்க தேர்வு செய்யப்பட்ட இடம் மீனவர்களுக்கான இடம் என்பதை உறுதிப்படுத்த நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளோம்.
மக்கள் போராட்டம் ஒருபக்கம் நடத்தி வந்தாலும் சட்ட போராட்டத்தையும் முன்னெடுக்க உள்ளோம். தேர்தலுக்கு முன்பாக பட்டினப்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இடம் மீனவர்கள் வாழ்கின்ற இடம். நாங்கள் வெற்றி பெற்று வந்தால் அனைத்தையும் சரி செய்து விடுவோம் என்று மயிலாப்பூர் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினரும் அமைச்சருமான வெங்கட்ரமணன் கூறினார். ஆனால் அதன்பிறகு அமைச்சர் வெங்கட்ரமணன் எங்களை சந்திக்கவேவில்லை.
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மீனவ மக்களுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் விஜய் செயல்படுகிறாரா?
தேர்தலுக்கு முன்பு வெங்கட்ரமணனின் பேச்சு வார்த்தை வேறு மாதிரியும் தேர்தல் முடிந்த பிறகும் வேறு மாதிரியாக இருந்தது. கோட்டையில் உட்கார்ந்துக் கொண்டு அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா இந்த இடத்தில் மக்கள் வசிக்கவில்லை என்று சொல்வது சரியல்ல. மீனவ மக்களுக்கு எதிராக முதலமைச்சர் செயல்படுகிறாரா?” என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, மற்றொரு ஒருங்கிணைப்பாளர் பாரதி, “பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமை செயலகம் கட்ட எப்படி இடத்தை தேர்வு செய்தார்கள் என்று முதலமைச்சர் அதற்கான தெளிவான விளக்கத்தை பொதுமக்களிடம் வெளியிட வேண்டும். சட்டப்படி நியாயம் கிடைக்க வேண்டி நீதிமன்றத்தை நாங்கள் நாடுவோம். கருத்து கேட்ப்பு கூட்டத்திற்கு முறையாக எழுத்துப்பூர்வமாக எங்களை அழைத்தால், நாங்கள் கருத்துக் கேட்ப்பு கூட்டத்தில் பங்கேற்க தயாராக இருக்கிறோம்” என்று தெரிவித்தார்.