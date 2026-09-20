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பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் - தவெக அரசுக்கு மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கொடுத்த மெசேஜ்

வேலூர் விமான நிலையக் கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளது; திறப்பு விழா குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டி
மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 20, 2026 at 10:22 PM IST

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வேலூர்: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை தமிழக அரசு கைவிட வேண்டும் என மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

வேலூர் மாவட்டம், அரியூரில் 800 மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூபாய் 2 கோடி மதிப்பிலான உயர்கல்வி உதவித்தொகை வழங்கும் விழா இன்று (செப்.20) நடைபெற்றது. விழாவில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், மாணவ, மாணவிகளுக்கு உயர்கல்வி பயில்வதற்கான உதவித்தொகையை வழங்கினார்.

பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகத் திட்டம் கைவிட வேண்டும்

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், "சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டால் அப்பகுதியில் வசிக்கும் மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும். 10,000- க்கும் மேற்பட்ட மீனவக் குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படும் நிலை ஏற்படும். எனவே, பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்கும் திட்டத்தை கைவிட வேண்டும்.

தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரிப்பு

தமிழ்நாட்டில் டெங்கு பாதிப்பு அதிகரித்து வருகிறது; சுகாதாரச் சீர்கேடுகளும் நிலவுகிறது. டெங்குவால் 16,830 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்; 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். டெங்குவைக் கட்டுப்படுத்துவதில் அரசு உரிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். மக்கள் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அரசு இடைத்தேர்தலில் அதிக ஆர்வம் காட்டுகிறது.

வாக்காளர்களை ஏமாற்றும் செயல்

இரண்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், ராஜினாமா செய்துவிட்டு மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுவது வாக்காளர்களை ஏமாற்றும் செயலாகும். இடைத்தேர்தல்களால் மக்களின் பணம் வீணாவதாகவும், இந்த நேரத்தில் மக்கள் டெங்கு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அரசு அவற்றில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

வேலூர் விமான நிலையம் விரைவில் திறப்பு

வேலூர் விமான நிலைய கட்டுமான பணிகள் நிறைவடைந்து பயணிகள் பயன்பாட்டுக்கு திறப்பதற்கு தயாராக உள்ளது. இந்த விமான நிலையம் குறித்து மத்திய விமானப் போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சர் ராம்மோகன் நாயுடுவிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். எனவே, விமான நிலையத் திறப்பு விழா குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்.

வேலூர் கோட்டையைத் தொல்லியல் துறை உரிய முறையில் பாதுகாத்து அதன் மேம்பாட்டில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் கோரிக்கை வைத்துள்ளேன். இந்த கோரிக்கை சம்மந்தப்பட்டத் துறையின் அமைச்சரின் கவனத்திற்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனை உள்ளது. சென்னையில் தவெக கட்சி நிர்வாகி ஒருவர் ஓட ஓட வெட்டிக்கொலைச் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுபோன்ற சம்பவங்கள், சிவகங்கை உள்ளிட்டப் பகுதிகளிலும் நடைபெறுகிறது. மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்து சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்சனைக்கு தீர்வுக் காண அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுவோம் என்று கூறிய அரசு, அதனை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை.

நவோதயா பள்ளிகள் கற்பதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும்

தமிழ்நாட்டில் நவோதயா பள்ளிகள் தொடங்கப்பட வேண்டும்; திமுகவினர் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளை நடத்தி வருகின்றனர். அந்த பள்ளிகளில் லட்சக்கணக்கில் கட்டணம் செலுத்தி மாணவ, மாணவிகள் சேர்க்கப்படுகின்றனர். அதே நேரத்தில், ஏழை மாணவ, மாணவிகளுக்கு தரமான கல்விக் கிடைக்கும் வாய்ப்பை ஏன் தடுக்க வேண்டும்?

நவோதயா பள்ளிகள் அதிகளவில் மாணவ, மாணவிகள் கல்விக் கற்பதற்கான வாய்ப்பை வழங்கும்; பொருளாதார வசதி உள்ளவர்கள் மூன்று மற்றும் நான்கு மொழிகளைக் கற்றுக்கொள்ளும் நிலையில், ஏழை மாணவர்களுக்கும் அதுபோன்றக் கல்வி வாய்ப்புகள் கிடைக்க வேண்டும்.

தமிழ்நாடு அரசு இடம் வழங்கினால் நடவடிக்கை

கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிகள் தொடங்குவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு இடம் வழங்கினால், பள்ளிகளை கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். பிஎம் ஸ்ரீ திட்டத்தில் இணையுமாறு மத்திய அரசு வலியுறுத்தியபோதும், முந்தைய அரசும், தற்போதைய அரசும் அதில் போதிய கவனம் செலுத்தவில்லை.

2045 வரை பிரதமர் மோடி ஆட்சிதான்

தமிழ்நாட்டில் நடைபெறவுள்ள இரண்டு சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு ஆதரவாக பாஜக பிரச்சாரம் செய்யும். எத்தனை அணிகள் அமைக்கப்பட்டாலும், 2045-ஆம் ஆண்டு வரையிலும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான ஆட்சி தொடரும். பாரதம் வல்லரசாக உருவாகும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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மத்திய இணையமைச்சர் எல்முருகன்
புதிய தலைமைச் செயலகம்
PATTINAPAKKAM
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