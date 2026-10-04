பட்டினப்பாக்கம் புதிய தலைமைச் செயலகம்: வீடுகளில் கருப்புக்கொடி ஏற்றி மீனவர்கள் போராட்டம்
கோட்டையில் அமர்ந்து பார்த்தால் இங்குள்ள மக்களின் பிரச்சினை தெரியாது; களத்திற்கு வந்து பார்த்தால்தான் மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினை புரியும் என புதிய தலைமைச் செயலகம் எதிர்ப்பு குழுவைச்சேர்ந்த டி.ஆர்.விஜயன் தெரிவித்தார்.
Published : October 4, 2026 at 1:58 PM IST
சென்னை: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மீனவர்கள் தங்கள் வீடுகளில் கருப்புக் கொடி ஏற்றி போராட்டம் நடத்தினர்.
சென்னை பட்டினப்பாக்கத்தில் ரூ. 1,200 கோடி மதிப்பில் புதிய தலைமைச் செயலக வளாகம் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், அப்பகுதியில் வாழும் மீனவர்களின் பாரம்பரிய மீன்பிடித் தொழிலும், அவர்களின் வாழ்வாதாரமும் பாதிக்கப்படும் என்பதால், அரசியல் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நொச்சிக்குப்பம் முதல் சீனிவாசபுரம், முள்ளிக்குப்பம் வரையிலான 10 மீனவ கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் இன்று தங்களது வீடுகளில் கருப்புக் கொடி ஏற்றியும், கருப்புக் கொடி அணிவகுப்பு நடத்தியும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக வெளியிடப்பட்ட அரசாணையை திரும்பப் பெற வேண்டும் என மீனவர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். மேலும், நீண்டகால குடியிருப்பு உரிமை மற்றும் பட்டா கோரி வரும் நிலையில், அங்கு தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டால் 10 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் தெரிவிக்கின்றனர்.
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இதுதொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த வழக்கறிஞர் உமா சங்கரி, அரசாணையை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும், “மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், தமிழக அரசு அரசாணையை ரத்து செய்து, அந்த நிலத்தை மீனவர்களுக்கே வழங்க வேண்டும்” என கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து, “இதுவரை எந்த அரசு அதிகாரிகளும் நேரில் வந்து பார்வையிடவில்லை. அனைத்து மக்களும் ஒன்றிணைந்து போராட்டத்தில் பங்கேற்றால், இந்த இடமே போதாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடைபெறும்” என எச்சரித்த அவர், போராட்டம் நடத்தினால் வழக்குகள் பதிவு செய்வதாகவும், ஏற்கனவே உள்ள வழக்குகளை மீண்டும் தூசி தட்டுவதாக மிரட்டல் விடுக்கப்படுவதாகவும் குற்றம்சாட்டினார்.
அதையடுத்து புதிய தலைமைச்செயலகம் எதிர்ப்புக் குழுவைச் சேர்ந்த டி.ஆர். விஜயன் கூறுகையில், “ஏற்கனவே உள்ள கட்டடத்தை முறையாக பராமரித்து, விளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தலாம். அதைவிடுத்துவிட்டு, புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பது ஏன்? என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், “கோட்டையில் அமர்ந்து பார்த்தால் இங்குள்ள மக்களின் பிரச்சினை தெரியாது; களத்திற்கு வந்து பார்த்தால்தான் மக்களின் வாழ்வாதார பிரச்சினை புரியும்” என்று வலியுறுத்தினார்.