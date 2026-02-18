தூய்மைப் பணியாளர்கள் தாகத்தை தணிக்க மோர் வழங்கும் திட்டம் - சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

தூய்மைப் பணியாளர்கள் தாகத்தை தணிக்க மோர் வழங்கும் திட்டம் - சென்னை மாநகராட்சி பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
பெண்களை பெரிதும் பாதிக்கும் கருப்பை வாய் புற்றுநோயை கண்டறியும் விதமாக 360 சுகாதார மையங்களிலும் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்று சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அறிவித்துள்ளார்.
Published : February 18, 2026 at 5:33 PM IST
சென்னை: பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் அனைத்து நிரந்தர, தற்காலிக மற்றும் வெளிமுகமை தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கும் குளிர்ச்சியான மோர் வழங்கும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என மேயர் பிரியா அறிவித்தார்.
சென்னை பெருநகர மாநகராட்சியில் 2025-26ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை மேயர் பிரியா தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் 90 அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அப்போது பேசுகையில், ”பெருங்குடி குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் பயோ மைனிங் மூலம் மீட்டெடுக்கப்பட்ட நிலத்தின் ஒரு பகுதியில் 1,000 மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவு கொண்ட காற்றுப்புகும் வகையில் பதனம் செய்யும் உரம் தயாரிக்கும் நிலையம் தொடங்கப்படும். இந்த நிலையம் 20 ஏக்கர் பரப்பளவில் (Windrow Compost Plant) பொது, தனியார் பங்களிப்பு (PPP) நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும்.
குப்பை கொட்டும் வளாகத்தில் ஈரக்கழிவுகளை கொட்டுவதை தவிர்க்க மணலியில், 2 எண்ணிக்கையிலான தலா 50 மெட்ரிக்டன் கொள்ளளவு கொண்ட காற்றுப்புகும் வகையில் உரம் தயாரிக்கும் நிலையம் (Windrow Composting Plant) ரூ.15 கோடி மதிப்பீட்டில் மூலதன நிதியின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின் மண்டலங்கள் - 4,7 மற்றும் 8-க்குட்பட்ட பகுதிகளில் தூய்மைப் பணியாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கும், சுலபமாக கையாள்வதற்கும், அவர்களின் வேலையை எளிமையாக்குவதற்கும், துருப்பிடிப்புத் தன்மை குறைவான, நீண்ட ஆயுட்காலம் மற்றும் குறைந்த பராமரிப்பு செலவு கொண்ட சுமார் 2,850 எண்ணிக்கையிலான Hot Dip Galvanised Compactor Bins-கள் வாங்கி வழங்கப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் அனைத்து நிரந்தர, தற்காலிக மற்றும் வெளிமுகமை தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கும் கோடைக் காலங்களில் ஏற்படும் வெயில் தாக்கத்தை போக்கவும், நீர்ச்சத்தை பராமரிக்கவும் உடல் வெப்பத்தை தணிக்கவும் கோடை காலம் முழுவதும் தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு குளிர்ச்சியான மோர் வழங்கும் புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்படும். இயற்கை எரிவாயுவால் இயங்கும் (CNG) 30 எண்ணிக்கையில் புதிய கனரக டிப்பர் வாகனங்கள் ரூ.9.60 கோடி மதிப்பீட்டில் கொள்முதல் செய்து பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும்" என அறிவித்தார்.
கருப்பை வாய் புற்றுநோய் பரிசோதனை கருவி
பெண்களை பெரிதும் பாதிக்கும் கருப்பை வாய் புற்றுநோய் HPV DNA என்னும் நுண்கிருமியால் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. ஆகையால் HPV வைரஸ் மூலம் உண்டாக்கும் கருப்பை வாய் புற்றுநோயை கண்டறியும் விதமாக 360 சுகாதார மையங்களிலும், இந்த பரிசோதனை செய்யப்படும். அதன் மாதிரிகள் தொற்று நோய் மருத்துவமனையிலுள்ள RTPCR கூடத்தில் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என சென்னை பெருநகர மாநகராட்சி மேயர் பிரியா அறிவித்துள்ளார்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 140 மாநகர ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், 19 மாநகர சமுதாய நல மையங்கள், 200 மாநகர நல வாழ்வு மையங்கள், மற்றும் 1 தொற்று நோய் மருத்துவமனை ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன. இந்த 360 சுகாதார மையங்களில் புற்று நோய்க்கான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இதற்காக ரூ.1 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும்.
செவிலியர்கள், மருத்துவப் பரிசோதனை செய்யும் போது பெறப்படும் தகவல்களான இரத்த அழுத்தம், நாடி துடிப்பு விகிதம், உயரம் மற்றும் எடை போன்ற தரவுகளின் குறிப்புகளை பகிர்வு செய்ய தனியாக டேப்லேட் தேவைப்படுகிறது. பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 360 மருத்துவமனைகளில் உள்ள 520 செவிலியர்கள் மற்றும் 200 காச நோய் களப்பணியாளர்கள் பயன்பாட்டிற்கு இணையதள வசதியுடன் கூடிய 720 Tablet ரூ.2.50 கோடி மதிப்பீட்டில் கொள்முதல் செய்யப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் உள்ள சுகாதார மையங்களில் மின்னணு அறிவிப்பு பலகைகள் (Digital Boards) 60 சுகாதார மையங்களுக்கும் ரூ.50 இலட்சம் செலவில் அமைக்கப்படும்.
வெறிநாய்க்கடி தடுப்பூசி
வெறிநாய்க்கடி நோய் பாதிப்பில் இருந்து பொதுமக்களை காத்திடவும், வெறிநாய்க்கடி நோய் இல்லா சென்னை மாநகரை உருவாக்கிடவும் (Rabies free Chennai) கடந்த ஆண்டு 9.8.2025 முதல் 31.12.2025 வரை அனைத்து மண்டலங்களிலும் உள்ள 1,47,538 தெரு நாய்களுக்கு வெறிநாய்க்கடி நோய் தடுப்பூசி (Anti Rabies Vaccination) மற்றும் அகப்புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தும் திட்டம் முதல் தவணையாக செயல்படுத்தப்பட்டது.
இதனைத்தொடர்ந்து இரண்டாவது தவணையாக சென்னையில் உள்ள அனைத்து தெருநாய்களுக்கும், வெறிநாய்க்கடி நோய்த் தடுப்பூசி மற்றும் அகப்புற ஒட்டுண்ணி நீக்கும் மருந்து செலுத்தும் சிறப்பு முகாம் ரூ.3.50 கோடி மதிப்பீட்டில் நடத்தப்படும்.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் பொது சுகாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு மக்கள் நலனை பாதுகாக்க நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சென்னையில் உள்ள நீர்வழிப்பாதைகளான கூவம் ஆறு, அடையாறு ஆறு, பக்கிம்காம் கால்வாய், சிறிய கால்வாய்கள், மற்றும் மழைநீர் வடிகால் கால்வாய்கள் ஆகிய இடங்களில் பூச்சிகள் மற்றும் கொசுத் தொல்லை கட்டுப்படுத்தப்படும்.
கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அவ்விடங்களில் தரமான பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகள் மற்றும் மேம்பட்ட உபகரணங்களை பயன்படுத்தி கொசுப்புழு அடர்த்தியை நிகழ்நேர கண்காணிப்பை (Real time Monitoring) மூன்று ஆண்டுகள் மேற்கொள்ளப்படும். அதன் பொருட்டு பூச்சிகள் மற்றும் கொசுத்தொல்லைகளைக் கட்டுப்படுத்த ஆண்டொன்றிற்கு சுமார் ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் உள்ளிட்ட திட்டங்களை அறிவித்தார்.