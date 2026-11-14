திருச்சி குடமுருட்டி பாலத்திற்கு மாற்றாக ரூ.25 கோடியில் புதிய பாலம் - துரை வைகோ தகவல்
பாலம் கட்ட அனுமதி கிடைத்தவுடன் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, 15 மாதங்களுக்குள் கட்டுமானப் பணிகளை முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 4:23 PM IST
திருச்சி: குடமுருட்டி பாலத்திற்கு மாற்றாக 25 கோடி ரூபாயில் புதிய பாலம் கட்டப்படும் என்று திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்சி - கரூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் உள்ள குடமுருட்டி ஆற்றின் குறுக்கே புதிய பாலம் அமைப்பது தொடர்பாக, திருச்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் துரை வைகோ, நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளுடன் இன்று நேரில் கள ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "ஆங்கிலேயர் காலத்தில் செங்கற்களால் கட்டப்பட்ட இப்பாலம், நூற்றாண்டைக் கடந்து மிகவும் பழுதடைந்துள்ளது. ஆங்காங்கே விரிசல்கள், கீறல்கள் ஏற்பட்டுள்ளதால், மழைக்காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டால் உயிர்ச்சேதம் நிகழும் அபாயம் உள்ளது. இதுகுறித்து பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம் முறையிட்டதைத் தொடர்ந்து, உடனடியாக விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
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சுமார் ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில், தற்போதைய 7 மீட்டர் பாலத்திற்கு அருகில் 10.5 மீட்டர் அகலத்தில் புதிய பாலம் கட்டப்படவுள்ளது. ஒரு வாரத்திற்குள் வரைபடங்கள் தயார் செய்யப்பட்டு நிர்வாக அனுமதிக்கு அனுப்பப்படவுள்ளன. அனுமதி கிடைத்தவுடன் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, 15 மாதங்களுக்குள் கட்டுமானப் பணிகளை முடிக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
புதிய பாலம் கட்டும்போதே, பழைய பாலத்தையும் பழுதுபார்க்க அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். இதன் மூலம், புதிய பாலம் பயன்பாட்டுக்கு வந்த பிறகும், பழைய பாலத்தை அடுத்த 10 ஆண்டுகளுக்கு ஒருவழிப் பாதையாகப் பயன்படுத்த முடியும்.
ஜெம் வீரமணி விவகாரம் தொடர்பாக 2024-ஆம் ஆண்டு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை. 2025-ஆம் ஆண்டு கொடுத்த புகாருக்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வருடம் காலதாமதம். கடந்த ஆட்சியில் அந்த வழக்கை மூடி மறைக்க இருந்தனர். நூற்றுக்கணக்கான இளம்பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
தேசிய குற்ற ஆவணக் காப்பகத்தின் 2022 முதல் 2026 வரையிலான தரவுகளின்படி, தமிழகத்தில் ஆண்டுக்கு சராசரியாக 1,300 கொலைகள் நடந்துள்ளன. தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகே சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கெட்டு விட்டதாக எதிர்க்கட்சிகளும், திமுக சார்பு ஊடகங்களும் திட்டமிட்டுப் பொய்யான பிம்பத்தை உருவாக்குகின்றன. போதைப்பொருள் மற்றும் குற்றச் செயல்களை கட்டுப்படுத்த அரசு துரித நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.
தற்போதைய அமைச்சர்கள் பலரும் புதியவர்கள் என்பதால் நிர்வாக அனுபவத்தில், சில குறைபாடுகள் இருக்கலாம். ஆட்சியை மேலும் சிறப்பாக வழி நடத்த, முதலமைச்சர் தேவைப்பட்டால் அமைச்சரவையில் மாற்றங்களைச் செய்ய வாய்ப்புள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி விஞ்ஞான ரீதியான ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது. இது இளைய சமுதாயத்திடம் தவறான புரிதலை ஏற்படுத்தும்.
முந்தைய அதிமுக ஆட்சிக் காலத்திலேயே நூலகங்களில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக ஒருவர் புகார் அளித்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து, திமுக ஆட்சியில் விசாரணை மேற்கொண்டு இதுபோல தவறுகள் நடக்காது என நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர். இது தொடர்பாக 2024-ஆம் ஆண்டு நீதிமன்ற தீர்ப்பில், புத்தகங்கள் கொள்முதலில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்க வேண்டும் என வரைமுறைகளை வகுத்துள்ளனர். ஆனால் அந்த வரைமுறைகள் சரியாக பின்பற்றப்படவில்லை. தமிழகம் முழுவதும் நூலகங்களில் ஊழல் நடந்துள்ளது.
திருச்சி, மதுரை மாநகராட்சிகளில் குப்பை அள்ளும் டெண்டர் முதல் நெடுஞ்சாலைத் துறை வரை கடந்த ஆட்சியில் மெகா ஊழல்கள் நடந்துள்ளன. இது குறித்து இந்த அரசு நிச்சயம் விசாரணை நடத்தும்.
தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டி நாடாளுமன்றத்தில் 4 நிமிடங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசினேன். எனக்கு ஹிந்தி தெரியாது என்பதை தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுவிட்டு, டெல்லி நண்பர் ஆங்கில எழுத்துக்களில் எழுதிக் கொடுத்த வாசகத்தை மட்டுமே வாசித்தேன். நான் ஆங்கிலத்தில் பேசியதை வெட்டிவிட்டு, ஹிந்தியில் பேசியதை மட்டும் பரப்பி திமுக ஐ.டி. விங் மற்றும் அதனை சார்ந்த ஊடகங்கள் அவதூறு பரப்புகின்றன.
நான் 6-ஆம் வகுப்பு படித்தபோது கட்டாய ஹிந்தி இருந்ததால், மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ, என்னை உடனடியாக வேறு பள்ளிக்கு மாற்றினார். நாங்கள் எந்த மொழிக்கும் எதிரானவர்கள் அல்ல; ஆனால், எந்தவொரு மொழியையும் கட்டாயமாகத் திணிப்பதை எப்போதும் எதிர்ப்போம்.
கோவை, மதுரைக்கு இணையாக திருச்சிக்கும் மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் அளித்த 12 முக்கியக் கோரிக்கைகளில் வலியுறுத்தியுள்ளேன். இதேபோல், திருச்சி - கரூர் இடையே இரட்டை ரயில் பாதை திட்டத்திற்கும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகிறேன்.
கரூர் பைபாஸ் சாலையில் பேட்ச் ஒர்க் என்ற பெயரில் ஜல்லிகளைக் கொட்டி வைத்துவிட்டுப் பணிகளை தாமதப்படுத்துவது கண்டிக்கத்தக்கது. மக்கள் பிரதிநிதிகள் நல்லது செய்ய நினைத்தாலும், சில அதிகாரிகளின் அலட்சியப் போக்கால் பணிகள் முடங்குகின்றன. மக்கள் மற்றும் ஊடகங்களுக்கு நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டியுள்ளதால், அதிகாரிகள் மெத்தனத்தைக் கைவிட வேண்டும்" என்று தெரிவித்தார்.