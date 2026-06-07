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ஜெர்மன் நிறுவனத்துடன் பசுமை எரிபொருள் வர்த்தகம்: தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகம் சாதனை

இந்த புதிய ஒப்பந்தம் மூலம் வ.உ.சி. துறைமுகம் பசுமை எரிசக்தி ஏற்றுமதிக்கான உலகளாவிய முக்கிய மையமாக மாறும் என துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுஷாந்த் குமார் புரோஹித் தெரிவித்தார்.

ஜெர்மன் நிறுவனத்துடன் வர்த்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்து
ஜெர்மன் நிறுவனத்துடன் வர்த்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்து (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 7, 2026 at 4:17 PM IST

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தூத்துக்குடி: ஜெர்மன் நிறுவனத்துடன் பசுமை எரிபொருள் வர்த்தக ஒப்பந்தம் செய்த முதல் இந்திய துறைமுகம் என்ற சாதனையை தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகம் படைத்துள்ளது.

தூய்மையான எரிபொருட்களின் உற்பத்தி, வர்த்தகம் மற்றும் ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் ஜெர்மனியின் H2Global நிறுவனத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MoU) செய்துகொண்ட முதல் இந்தியத் துறைமுகம் என்ற பெருமையை தூத்துக்குடி வ.உ. சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையம் பெற்றுள்ளது.

இந்த ஒப்பந்தத்தின் முக்கிய நோக்கம், துறைமுகத்தில் தூய்மையான கப்பல் எரிபொருட்களுக்கான ‘இரட்டை ஏல முறை’ (Double Auction Mechanism) அல்லது அதற்கு இணையான ஏல முறைகளை உருவாக்குவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்வதாகும்.

மேலும், பசுமை அமோனியா, பசுமை மெத்தனால் உள்ளிட்ட ஹைட்ரஜன் சார்ந்த எரிபொருட்களைச் சேமித்தல், கையாளுதல், கப்பல்களுக்கு எரிபொருள் நிரப்புதல் மற்றும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்திற்குத் தேவையான கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவது தொடர்பாகவும் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளன.

இந்த கூட்டாண்மை மூலம் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் பசுமை எரிபொருட்களை ஜெர்மனி மற்றும் பிற ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யும் வாய்ப்புகள் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது, 2070-ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியாவை ‘நிகர பூஜ்ஜிய கார்பன் உமிழ்வு’ (Net Zero Emissions) நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் மத்திய அரசின் தொலைநோக்கு இலக்கை அடைய உதவும் எனக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து வ.உ.சி. துறைமுக ஆணையத் தலைவர் சுஷாந்த் குமார் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில், "இந்த சர்வதேச கூட்டாண்மை, புதைபடிவ எரிபொருட்களின் இறக்குமதிச் சார்பைக் குறைத்து நாட்டின் ஆற்றல் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும். மேலும் வ.உ.சி. துறைமுகம் பசுமை எரிசக்தி ஏற்றுமதிக்கான உலகளாவிய முக்கிய மையமாக மாறும்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

NEW RECORD FOR TUTICORIN VOC PORT
H2GLOBAL
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
வ உ சி துறைமுகம்
TUTICORIN V O C PORT

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