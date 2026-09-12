கடன் அடமான ஆவணப் பதிவுக்கு புதிய நடைமுறை - இனிமேல் நேரில் செல்ல தேவையில்லை
நேரடி வருகையில்லா முறையில் பதிவு செய்யப்படும் ஆவணங்களில் பதிவுத்துறை அதிகாரியின் டிஜிட்டல் கையொப்பம் மற்றும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் QR குறியீடு இடம்பெறும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 12, 2026 at 12:49 PM IST
சென்னை: கடன் அடமான ஆவண பதிவை சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திற்கு நேரில் செல்லாமலேயே பதிவு செய்யும் நடைமுறையானது செப்டம்பர் 15 முதல் அமலுக்கு வருகிறது.
இது குறித்து தமிழ்நாடு வணிக வரிகள் மற்றும் பதிவுத்துறை அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்யும் அடமானம் தொடர்பான இரண்டு முக்கிய ஆவணங்களை, இனி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு நேரில் செல்லாமல் பதிவு செய்யும் நடைமுறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு பதிவுத் துறையில் STAR 3.0 திட்டத்தின் கீழ் Anywhere Registration என்ற பெயரில் நேரடி வருகையின்றி ஆவணங்களைப் பதிவு செய்யும் நடைமுறை செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடுத்தகட்டமாக, வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்யும் உரிமை ஆவணங்கள் ஒப்படைப்பு ஆவணம் (Deposit of Title Deeds) மற்றும் ரசீது ஆவணம் (Deed of Receipt) ஆகியவற்றுக்கு இந்த நடைமுறை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் சொத்துகளை அடமானமாகப் பெற்று கடன் வழங்கும் போது, உரிமை ஆவணங்கள் ஒப்படைப்பு ஆவணம் பதிவு செய்யப்படுகிறது. கடன் முழுமையாக திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட பிறகு, அடமானக் கடன் பொறுப்பு முடிவடைந்ததை பதிவு செய்ய ரசீது ஆவணம் பதிவு செய்யப்படுகிறது.
இனி இந்த இரண்டு ஆவணங்களையும் வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தங்களது அதிகாரிகளை சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களுக்கு நேரில் அனுப்பாமல், மின்னணு முறையில் தாக்கல் செய்து பதிவு செய்ய வேண்டும்.
இதன் மூலம் நேரடி மனிதத் தொடர்பு மற்றும் அலுவலகங்களுக்கு வரும் நபர்களின் எண்ணிக்கை குறையும். மேலும், ஆவணப் பதிவு விரைவாக நடைபெறுவதுடன், அடமானம் தொடர்பான பரிவர்த்தனைகளை எளிதாகக் கண்காணிக்கவும், பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை டிஜிட்டல் முறையில் பாதுகாப்பாக சேமிக்கவும் முடியும்.
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நேரடி வருகையில்லா முறையில் பதிவு செய்யப்படும் ஆவணங்களில் பதிவுத்துறை அதிகாரியின் டிஜிட்டல் கையொப்பம் மற்றும் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் QR குறியீடு இடம்பெறும்.
வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்கள் தாக்கல் செய்யும் இந்த இரண்டு ஆவணங்களுக்கும் 15.09.2026 முதல் நேரடி வருகையில்லா பதிவு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதாக வணிக வரிகள் மற்றும் பதிவுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.