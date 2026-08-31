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தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 112 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கு புதிய முதல்வர்கள் நியமனம்: ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பி அரசு உத்தரவு

அரசு மற்றும் கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் சார்பில், ஆன்லைன் கலந்தாய்வு முறை மூலம் பேராசிரியர்கள் தங்களின் விருப்பக் கல்லூரிகளைத் தேர்வு செய்து கொள்ளவும் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம்
தமிழ்நாடு தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2026 at 11:07 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 112 அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளுக்கான புதிய முதல்வர்களை ஆன்லைன் கலந்தாய்வு நியமனம் செய்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு உயர் கல்வித்துறை வரலாற்றில் முதல்முறையாக, அரசு கலை, அறிவியல் மற்றும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் காலியாக இருந்த 112 இரண்டாம் நிலை முதல்வர் பணியிடங்களை வெளிப்படைத்தன்மையுடன் ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பப்பட்டு, அதிகாரப்பூர்வ அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அரசு கல்லூரிகளில் முதல்வர் பணியிடங்களுக்காக மொத்தம் 129 பேராசிரியர்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர். நீதிமன்ற உத்தரவுகளின் அடிப்படையில், தகுதிவாய்ந்த பேராசிரியர்களின் விவரங்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

அரசு மற்றும் கல்லூரி கல்வி இயக்ககம் சார்பில், ஆன்லைன் கலந்தாய்வு முறை மூலம் பேராசிரியர்கள் தங்களின் விருப்பக் கல்லூரிகளைத் தேர்வு செய்ய வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

இதன் மூலம் மொத்தம் 112 இணைப் பேராசிரியர்களுக்கு இரண்டாம் நிலை முதல்வர்களாகப் பதவி உயர்வு மற்றும் பணியிட ஒதுக்கீடு வழங்கி உயர்கல்வித்துறை இன்று (ஆகஸ்ட் 31) அரசாணை வெளியிட்டுள்ளது.

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வழக்கமாக கல்லூரி முதல்வர் பணியிடங்களுக்கு லட்சக்கணக்கில் கையூட்டு பெறப்படுவதாகக் கூறப்படும் சூழலில், எவ்வித முறைகேடுகளுக்கும் இடமளிக்காமல், நேர்மையாகவும் முழு வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் தமிழ்நாடு அரசு இப்பணியிடங்களை நிரப்பியுள்ளது. இது உயர்கல்வித்துறையின் பெரும் சாதனையாக பார்க்கப்படுகிறது.

இத்தகைய நேர்மையான நடவடிக்கையை முன்னெடுத்த முதலமைச்சர் விஜய், உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர், உறுதுணையாக இருந்த அதிகாரிகள், முதலமைச்சரின் செயலாளர்கள், உயர்கல்வித்துறை கூடுதல் செயலாளர், கல்லூரி கல்வி ஆணையர் மற்றும் கல்லூரி கல்வி இணை இயக்குனர் ஆகியோருக்கு தமிழ்நாடு அனைத்து அரசு கல்லூரி யுஜிசி தகுதி கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் நன்றிகள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

TAGGED:

கல்லூரி முதல்வர்கள் நியமனம்
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