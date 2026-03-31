கட்டாய காத்திருப்பில் இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள்: உள்துறைச் செயலாளர் அறிவிப்பு

Published : March 31, 2026 at 8:37 PM IST

சென்னை: தமிழக காவல் துறையில் கட்டாய காத்திருப்பில் இருந்த காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக உள்துறைச் செயலாளர் தீரஜ் குமார் அறிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், கரூர், நாகப்பட்டினம், ஈரோடு, விருதுநகர் ஆகிய 4 மாவட்டங்களின் காவல் கண்காணிப்பாளர்களை தேர்தல் ஆணையம் கட்டாய காத்திருப்பு பட்டியலில் வைத்தது.

இந்நிலையில், அவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக உள்துறை செயலாளர் தீரஜ் குமார் அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, "தற்போது கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள விருதுநகர் மாவட்ட முன்னாள் காவல் கண்காணிப்பாளர் கண்ணன், சென்னை காவல் துறையில் நலவாழ்வு பிரிவின் துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோல் கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள நாகப்பட்டினம் மாவட்ட முன்னாள் காவல் கண்காணிப்பாளர் பல்லா கிருஷ்ணன், சென்னை காவல் துறை தலைமையகத்தில் துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
தற்போது கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள கரூர் மாவட்ட முன்னாள் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜோஷ் தங்கையா, சென்னை காவல் துறையில் பாதுகாப்பு பிரிவு துணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இவர்களின் வரிசையில் கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள ஈரோடு முன்னாள் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுஜாதா, சென்னை காவல் துறை தலைமையகத்தில் தீவிரவாத தடுப்பு படையின் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இதேபோல், கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள காவல் கண்காணிப்பாளர் சண்முகம், சென்னை க்யூ பிரிவு குற்றப் புலனாய்வு துறையின் காவல் கண்காணிப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதேபோல் கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜாராம், தெற்கு மண்டலத்தின் ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்பு பிரிவில், சென்னையில் காவல் கண்காணிப்பாளராக காலிப்பணியிடத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்த வரிசையில் வரிசையில் தற்போது கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள காவல் கண்காணிப்பாளர் மாதவன், குற்றப்பிரிவு புலனாய்வு துறையில், சென்னையில் காவல் கண்காணிப்பாளராக, காலிப்பணியிடத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதேபோல் கட்டாய காத்திருப்பில் உள்ள காவல் கண்காணிப்பாளர் அனிதா,
மாநில காவல் துறைத் தலைவர் அலுவலகத்தில் உள்ள மேம்பாட்டு பிரிவில், உதவி பொது காவல் ஆய்வாளராக காலிப்பணியிடத்தில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்" என உள்துறைச் செயலாளர் தீரஜ் குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

