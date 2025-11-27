தவெகவில் செங்கோட்டையனுக்கு என்ன பதவி? விஜய் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு
என்னோடும் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் உடனும் கலந்தாலோசித்து பணிகளை கே.ஏ.செங்கோட்டையன் மேற்கொள்வார் என தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
Published : November 27, 2025 at 7:25 PM IST
சென்னை: தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன், அக் கட்சியின் மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமிக்கப்படுவதாக விஜய் அறிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவில் பிரிந்து சென்றவர்களை மீண்டும் சேர்க்க வேண்டும் என்று அக் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் வலியுறுத்தினார். இதனையடுத்து அவர் கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். மேலும், தேவர் ஜெயந்தி விழாவில் கலந்து கொண்ட செங்கோட்டையன், முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் ஒரே காரில் பயணித்ததோடு டி.டி.வி. தினகரனுடன் இணைந்து செய்தியாளர்களையும் சந்தித்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுகவில் இருந்து அவரை நீக்கி அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை எடுத்தார்.
இந்நிலையில், தனது எம்எல்ஏ பதவியை நேற்று ராஜிநாமா செய்த செங்கோட்டையன், தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் இன்று அந்த கட்சியில் இணைந்தார். மேலும், அவருக்கு கட்சியின் மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக கட்சியின் தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:
தமிழ்நாட்டின் இருபெரும் தலைவர்களோடு பயணித்தவர். தாம் சார்ந்திருந்த கட்சியின் வளர்ச்சியில் முக்கியப் பங்காற்றியவர். அனைவரிடத்திலும் எளிமையோடும் அன்போடும் பண்போடும் பழகி, நன்மதிப்பைப் பெற்றவர். மூத்த அரசியல் தலைவர், முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் இன்று முதல் நம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்து, மக்களுக்கான அரசியலில் நம்மோடு பயணிக்க இருக்கிறார். அவரை வாழ்த்தி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
அண்ணன் செங்கோட்டையன், ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்ட 28 பேர் கொண்ட, எனது கண்காணிப்பில் இயங்கும் கட்சியின் உயர்மட்ட மாநில நிர்வாகக் குழுவின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளராக (Chief Coordinator) நியமிக்கப்படுகிறார். இவர் இக்குழுவை வழி நடத்தி, கட்சியின் அரசியல் செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க எனக்கு உறுதுணையாகச் செயல்படுவார்.
மேலும் கூடுதலாக, ஈரோடு, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு அமைப்புச் செயலாளராகவும் நியமிக்கப்படுகிறார். என்னோடும் பொதுச் செயலாளர் என்.ஆனந்த் உடனும் கலந்தாலோசித்து பணிகளை, மேற்கண்ட மாவட்டங்களில் மேற்கொள்வார்.
மேலும், அவருடன் சேர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் சத்தியபாமா. சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர்கள் வெங்கடாசலம், முத்துக்கிருஷ்ணன் மற்றும் பிற புதிய உறுப்பினர்களையும் வாழ்த்தி வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
கட்சியின் தொண்டர்களும் நிர்வாகிகளும் இவர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டும் எனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் தவெக தலைவர் விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.