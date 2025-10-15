ETV Bharat / state

ஜி.டி அருங்காட்சியகத்தில் புதிதாக ‘பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார்’ பிரிவு!

பழமையான கார்கள் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள சர்வதேச அமைப்பான FIVA, ஜி.டி. கோபாலுக்கு விருது வழங்கி சிறப்பிக்கிறது.

ஜி.டி அருங்காட்சியகத்தின் ‘பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார்’ பிரிவில் ஜி.டி. கோபால்.
ஜி.டி அருங்காட்சியகத்தின் ‘பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார்’ பிரிவில் ஜி.டி. கோபால். (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 15, 2025 at 9:36 PM IST

1 Min Read
கோயம்புத்தூர்: கோவையில் சர்வதேச தரத்திலான கார் அருங்காட்சியகம் அக்டோபர் 17-ஆம் தேதி முதல் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.

நாடு சுதந்திரம் அடைந்தது முதல், வாகனத்துறையில் இந்தியாவின் சாதனைகளை காட்சிப்படுத்தும் வகையில், 2013-ஆம் ஆண்டு ஜி.டி கார் அருங்காட்சிம் மக்கள் பார்வைககு தொடக்கி வைக்கப்பட்டது.

இப்பொழுது, ஒரு புதிய முயற்சியாக இளைய தலைமுறையினர், பழைய வாகனங்களின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ளவும், வாகனத்துறையில் அவர்களின் ஆர்வத்தை தக்கவைத்துக்கொள்ளவும், இவ்வாகனங்களை பாதுகாக்கவும் ஜி.டி அருங்காட்சியகம் ‘பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார்’ பிரிவு எனப்படும் புதிய பகுதியை சேர்த்துள்ளது.

இந்தப் பிரிவில் ஸ்போர்ட்ஸ் கார்கள், சூப்பர் கார்கள், லக்ஸரி கார்கள் மற்றும் ரேஸ் கார்கள் ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் லாம்போர்கினி, ஃபெராரி, மெக்லாரன், லோட்டஸ், மசெராட்டி, அஸ்டன் மார்டின், மாஸ்டா, போர்ஷே பாகாஸ்டர், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் ஸ்பெக்டர் போன்ற புகழ்பெற்ற வாகனங்கள் காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன.

இது கோயம்புத்தார் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் ஆர்வலர்களுக்கான ஒரு மையமாக இருப்பதால், இந்த துறையின் முன்னோடிகளையும் கோயம்புத்தூரில் தயாரிக்கப்பட்ட பல்வேறு ரேஸ் கார்களையும் வெளிப்படுத்துவதற்காக ஒரு சிறப்பு பிரிவு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு புகழ்பெற்ற புகழ்பெற்ற கார் பந்தய வீரர் கரிவரதன் உருவாக்கிய, இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட முதல் ரேஸ் கார் ஃபோர்டு ஜிடி40 மற்றும் எல்சிபி ரோலோன், எம்.ஆர்.எஃப் 1600, எம்.ஆர்.எஃப் 2000 போன்ற பல்வேறு ரேஸ் கார்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.

கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், மோட்டார் விளையாட்டு துறைக்கு வழங்கிய சிறப்பான பங்களிப்புகளான ஆட்டோ காம்போனென்ட்ஸ், கோ-கார்ட் ஃபார்முலா ரேஸ் கார்கள், ரேஸ் டிராக்குகள், மோட்டார் விளையாட்டு அணிகள், பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியம் ஆகியவற்றை இந்த புதிய "பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார்" பிரிவு வெளிப்படுத்துகிறது.

இதையும் படிங்க: காஞ்சிபுரம் பட்டுக்கு ஈடு கொடுக்கும் சிறுமுகை மென்பட்டு! தீபாவளியை முன்னிட்டு களைகட்டும் விற்பனை!!

மேலும், கோயம்புத்தூரை இந்தியாவின் மோட்டார் விளையாட்டு தலைநகரமாக்கிய, அதன் ரேசிங் ஆவல் மற்றும் அதற்கு பின்னால் இருந்த வரலாற்றையும் இந்த பிரிவு சிறப்பாக விளக்குகிறது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க ஜி.டி அருங்காட்சியக "பெர்ஃபார்மன்ஸ் கார்" பிரிவு அக்டோபர் 17, 2025 அன்று தொடங்கப்படுகிறது.

இதே நிகழ்வில் பழமையான கார்கள் பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ள சர்வதேச அமைப்பான FIVA, ஜி.டி. கோபாலுக்கு விருது வழங்கி, FIVA-இன் சிறப்பான நபர்களின் சாதனைகளை நினைவு கூறும் ‘ஹால் ஆஃப் ஃபேம் 2025’ பட்டியலில் இணைத்து, அவரை கௌரவிக்க உள்ளது. இந்த கௌரவத்தை பெறும் இரண்டாவது இந்தியர் ஜிடி நாயுடு மகன் கோபால் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

