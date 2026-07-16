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புதிய பாஸ்போர்ட் சேவை அலுவலகம் திறப்பு; கொளத்தூர் மக்கள் மகிழ்ச்சி

2047- ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாறும். டாக்டர்.அப்துல்கலாமின் கனவு நிறைவேறும் என்று மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

புதிய பாஸ்போர்ட் சேவை அலுவலகம் திறப்பு
புதிய பாஸ்போர்ட் சேவை அலுவலகம் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 16, 2026 at 4:58 PM IST

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சென்னை: கொளத்தூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தை மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் திறந்து வைத்தார்.

சென்னை மாவட்டம், கொளத்தூரில் உள்ள தபால் நிலையத்தில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பாஸ்போர்ட் சேவை மையத்தை மத்திய தகவல், ஒளிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்கள் துறையின் இணையமைச்சர் எல்.முருகன் இன்று (ஜூலை 16) ரிப்பன் வெட்டி திறந்து வைத்தார்.

நிகழ்ச்சியில் வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி, கொளத்தூர் தொகுதி எம்எல்ஏ வி.எஸ்.பாபு, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன், "வடசென்னை மக்கள் பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்கு மவுண்ட் ரோடு சென்றுதான் விண்ணப்பிக்கும் சூழ்நிலையிருந்தது. ஆனால் தற்போது இந்த அலுவலகம் திறக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும். பிரதமரின் கனவு கடைக்கோடியில் இருக்கும் கடைசி மனிதனுக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதே, அது தற்போது ஒவ்வொன்றாக நிறைவேறி வருகிறது. அரசாங்கத்தை மக்கள் எளிதில் அணுகக்கூடிய அளவில் தற்போது ஒவ்வொரு திட்டமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதில் ஒன்றுதான் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ள இந்த பாஸ்போர்ட் அலுவலகம்.

2014- ஆம் ஆண்டுக்கு முன்பு சாதாரண மக்கள் வங்கிக்கு செல்ல முடியாத சூழ்நிலை இருந்தது. 2014- ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வங்கிகளில் ஜன்தன் கணக்குகள் 100 கோடி அளவில் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ளது, குறிப்பாக, அந்த கணக்குகளில் அதிகளவு மகளிர் தான் வங்கிக் கணக்கு தொடங்கியுள்ளனர். அரசாங்கத்தின் மானியம் பெற வேண்டுமென்றால் தாசில்தார் அலுவலகம்தான் செல்லக்கூடிய சூழ்நிலையிருந்தது.

ஆனால் தற்போது வங்கிக் கணக்கின் மூலம் அரசாங்கத்தின் மானியம் வந்தடைகிறது. அது ஒரு ரூபாயாக இருந்தாலும் மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் நேரடியாகக் கிடைக்கிறது. உலகிலேயே டிஜிட்டல் பணம் பரிவர்த்தனையில் இந்தியாவில் அதிகளவு மக்கள் ஈடுபடுகின்றனர். சிறிய இளநீர் கடையில் கூட டிஜிட்டல் பணம் பரிவர்த்தனைதான். இதற்கு காரணம் பிரதமர் மோடி மக்களின் மீது நம்பிக்கை வைத்ததால் தான். விக்ஷித் பாரத் திட்டத்தால் நாடு வேகமாக வளர்ச்சியடைகிறது. சென்னையில் அதிகளவு மெட்ரோக்கள், சென்னை பெரம்பூரில் தயாரிக்கப்படும் 'வந்தே பாரத் ரயில்கள்' இன்று உலகம் முழுவதுமே இயக்கப்படுகிறது.

பல்வேறு ரயில் நிலையங்கள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, எழும்பூர் ரயில் நிலையம் ரூபாய் 800 கோடி அளவில் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. சூரிய ஒளி மின்சாரத் திட்டத்தினை மத்திய அரசு ஊக்குவிக்கிறது. நீங்கள் வீடுகளில் தயாரிக்கப்படும், மின்சாரத்தை அரசுக்கு விற்பனை செய்யும். அளவிற்கு மத்திய அரசு வழிவகை செய்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 1,500 தேவையற்ற சட்டங்களை இந்த ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு நீக்கியுள்ளது. இதனால் எளிய மக்கள் பயன்பெறுகின்றனர். 2047- ஆம் ஆண்டுக்குள் இந்தியா வளர்ச்சியடைந்த நாடாக மாறும். டாக்டர். அப்துல்கலாம் கண்ட கனவு நிறைவேறும்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி, "எனது நாடாளுமன்ற தொகுதியில் உள்ள திருவொற்றியூர், கொளத்தூர், பெரம்பூர் உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் உள்ள பொதுமக்கள் இங்கு பாஸ்போர்ட்டிற்கு விண்ணப்பித்து பெறுவதற்கு துரிதமாக உதவி செய்த ஒன்றிய அரசுக்கு நன்றி. வடசென்னையில் பாஸ்போர்ட் சேவை மையம் இல்லை என்று நாடாளுமன்றத்தில் இதனை இரண்டு ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தினேன். அதனடிப்படையில் இந்த அலுவலகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 10 ஆண்டுகளாக வடசென்னையில் கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளிக்கு முயற்சி செய்து வருகிறேன். இதை உடனடியாக மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் கவனத்தில் கொண்டு வடசென்னை மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கேந்திரிய வித்யாலயா பள்ளியைக் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

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TAGGED:

புதிய பாஸ்போர்ட் சேவை அலுவலகம்
மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன்
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