பெண்களுக்கான நவீன கருத்தடை சாதனம் - சென்னை, தர்மபுரியை தொடர்ந்து மதுரையில் அறிமுகம்

இந்த கருத்தடை சாதனத்தால் 99 சதவீதம் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் ஏற்படாது எனவும், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கருத்தரிப்பை தள்ளிப்போட முடியும் எனவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

நவீன கருத்தடை சாதனம்
நவீன கருத்தடை சாதனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மதுரை: குடும்ப நலத்துறை சார்பாக ’Implanon NXT’ எனப்படும் புதிய நவீன கருத்தடை சாதனம் சென்னை, தர்மபுரி மாவட்டங்களை தொடர்ந்து மதுரையிலும் சோதனை அடிப்படையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் 140 கோடி மக்கள்தொகையில் தமிழ்நாட்டின் மக்கள்தொகை சுமார் 8 கோடியாக உள்ளது என்று புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. மக்கள்தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்தும் விதமாக தான் 'நாம் இருவர் நமக்கு இருவர்', 'நாமே குழந்தை நமக்கு ஏன் குழந்தை' என்ற முழக்கங்களை முன்வைத்து குடும்ப கட்டுப்பாடு இயக்கம் இந்தியாவில் மிகத் தீவிரமாக முன்னெடுக்கப்பட்டது.

அதிலும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு கருத்தடை மாத்திரைகள், காப்பர் டி போன்ற கருத்தடை சாதனங்கள், ஆண்களுக்கு வாசெக்டமி போன்ற கருத்தடை முறைகளும் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு, தற்போது நடைமுறையில் இருந்து வருகின்றன. இவற்றிலும் சில பக்க விளைவுகளால் பெண்கள் பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டும் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் தான் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை மகப்பேறியல் துறை 'Implanon NXT' என்ற நவீன கருத்தடை முறையை அறிமுகம் செய்து, அதற்குரிய பயிற்சிகளை மருத்துவர்களுக்கும், செவிலியர்களுக்கும் வழங்கி வருகிறது.

பெண்களுக்கான நவீன கருத்தடை சாதனம் அறிமுகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து மதுரை மாவட்ட குடும்ப நலத்துறையின் துணை இயக்குனர் மருத்துவர் நடராஜன் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு செய்தியாளரிடம் பேசினார்.

அப்போது. “குடும்பக் கட்டுப்பாட்டை முன்னிறுத்தும் பல்வேறு நடைமுறைகள் நமது குடும்ப நலத்துறையிடம் உள்ளன. கடந்த 1952ஆம் ஆண்டு இந்திய அளவில் குடும்ப கட்டுப்பாட்டு திட்டம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. கடந்த 1959 முதல் தமிழ்நாடு அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. காப்பர் டி, கருத்தடை ஊசி, கருத்தடை மாத்திரைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு நடைமுறைகள் கருத்தடைக்கு நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இவையெல்லாம் தற்காலிகமானவை. நிரந்தரமாக வாசக்டமி, டியூபக்டமி போன்ற ஆண்கள் பெண்களுக்குமான கருத்தடை முறைகள் நடைமுறையில் உள்ளன.

புதிய கர்ப்பத்தடை சாதனம் அறிமுகம்

அதுமட்டுமன்றி அவசர கருத்தடை முறையின் பொருட்டான மாத்திரைகளும் வழங்கப்படுகின்றன. இவையெல்லாம் கருத்தடை சாதனங்கள் ஆகும். தற்போது புதிதாக Sub Dermal Contraceptive (Implant) - Implanon NXT என்ற புதிய கர்ப்பத்தடை சாதனம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த முறை அனைத்து வயது தாய்மார்களுக்கும் மிக நவீனமான ஒன்றாகும். தற்போது தமிழ்நாடு அரசு இதனை சோதனை அடிப்படையில் சென்னை, தர்மபுரி மாவட்டங்களுக்கு அடுத்தபடியாக மதுரையில் செயல்படுத்தி வருகிறது. இதனை தற்போது மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை அதற்குரிய பயிற்சிகளோடு நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கியுள்ளது.

கருத்தடை சாதனத்தை உட்செலுத்தும் கருவி
கருத்தடை சாதனத்தை உட்செலுத்தும் கருவி (ETV Bharat Tamil Nadu)

‘Implanon NXT’ என்ற இக்குறிப்பிட்ட சாதனத்தை இடது மேற்புறக் கையின் மேல் தோலில் பொருத்திக் கொண்டால் போதும். மேலும் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கருத்தரிப்பை தள்ளிப் போடக்கூடிய சாதனம் இதுவாகும். இதனால் பெரிய அளவில் பக்க விளைவுகள் கிடையாது. குழந்தை பிறப்பை தள்ளிப் போட விரும்பும் தாய்மார்கள் அனைவருக்கும் இது மிகச்சிறந்த கருத்தடை சாதனம் ஆகும்.

18 வயதிற்கு முன்பு திருமணம் கூடாது, 20 வயதிற்கு முன்பு கருத்தரித்தல் கூடாது என்பது தமிழ்நாடு அரசின் குடும்ப நலத்துறை திட்டம் ஆகும். அதுமட்டுமன்றி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளி குறைந்தது, மூன்று ஆண்டுகள் இருக்க வேண்டும். ஒருமுறை கருக்கலைப்பு நேர்ந்தால், அடுத்த ஆறு மாதத்திற்கு கருத்தரித்தல் கூடாது. மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகள் வேண்டாம் என்பதும் குடும்ப நலத்துறையின் பிரச்சாரம் ஆகும். இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நடைமுறைப்படுத்தக் கூடிய புதிய சாதனம் தான் ’Implanon NXT’. இதனை எல்லோரும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களது வேண்டுகோள் ஆகும்.

இந்தியாவிலேயே கருத்தடை முறையை மிகச் சிறப்பாக தமிழ்நாடு செயல்படுத்தியதால் நமது கருவுறுதல் விகிதம் (fertility rate) 1.3% என்ற அளவில் கொண்டு வந்துள்ளோம். இந்தியாவில் உள்ள பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாடு மிகச் சிறப்பாக இதனை நடைமுறைப்படுத்தி வருகிறது. தேசிய அளவில் முதல் இரண்டு இடத்தில் தமிழ்நாடு உள்ளது” என்றார்.

பக்கவிளைவுகள் ஏற்படுமா?

புதிய கருத்தடை சாதனம் குறித்து மகப்பேறியல் துறை பேராசிரியர் மருத்துவர் காயத்ரி கூறுகையில், ”வெறும் 2 செ.மீ. அளவே உள்ள இந்த கருத்தடை சாதனம் பொருத்திக் கொள்வது மிகவும் எளிது. ஒருமுறை இதனை கையில் பொருத்திக் கொண்டால் அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு எந்தவித சிக்கலும் இல்லாமல், குழந்தை பிறப்பை தள்ளி போடலாம். ஒருவேளை குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என விரும்பினால் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு வந்து இந்த சாதனத்தை நீக்கிக் கொள்ளலாம்.

99 சதவீதம் இந்த சாதனத்தால் எந்தவித பக்க விளைவுகளும் கிடையாது. தன்னுடைய தாய்மைப் பேற்றை ஒரு பெண் தீர்மானித்துக் கொள்ள இந்த சாதனம் மிகச்சிறந்த வாய்ப்பு அளிக்கிறது. அதன் காரணமாக இதனை குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்டம் என்று அழைக்காமல், குடும்ப நலத்திட்டம் என்ற பெயரால் அழைக்கிறோம். இதன்மூலம் பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஏற்படுகிறது” என்றார்.

மேலும் பேசிய மருத்துவர் காயத்ரி, ”தற்போது மூன்று மாவட்டங்களில் பரிசோதனை அடிப்படையில் இந்த சாதனம் குறித்த விழிப்புணர்வு தொடங்கி இருப்பதால், தமிழ்நாடு முழுவதும் 2000 பேருக்கு இவை பொருத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர். இன்று (பிப்.18) மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் 72 பேருக்கு பொருத்தப்பட உள்ளது. மேலும் வட மாநிலங்களில் பரவலாக இந்த சாதனம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் மட்டும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் தொடங்கி ஜனவரி வரை 10,700 மகப்பேறு சிகிச்சை நடைபெற்றுள்ளது. வருடத்திற்கு சராசரியாக 12 ஆயிரத்தில் இருந்து 13,000 மகப்பேறு சிகிச்சை நடைபெறுகிறது” என கூறினார்.

நவீன கருத்தடை சாதனம் செயல்படுவது எப்படி?

பெண்களின் இடது கை மேற்பகுதி, அதிகமாக பயன்படுத்தப்படாத இடம் என்பதால், இந்த நவீன கருத்தடை சாதனம் அங்கு பொருத்தப்படுகிறது. உடலில் மற்ற பகுதிகளிலும் பொருத்தலாம். ஆனால் அதிக இயக்கம் இல்லாத பகுதியில் பொருத்த வேண்டும் என்பது முக்கியமான ஒன்றாகும். அந்த அடிப்படையில் இடது கையில் மேற்புறத்தில் இந்த சாதன பொருத்தப்படுகிறது. மேலும் குறிப்பிட்ட சாதனத்தில் குழந்தை பிறப்பிற்கான காரணிகளை தடுக்கும் ஹார்மோன் மருந்து தொடர்ந்து சுரந்து கொண்டே இருக்கும். இதன் காரணமாக குழந்தை பிறப்பு தடை செய்யப்படுகிறது என்று மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

