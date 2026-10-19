சமூக நல்லிணக்கத்தை நிரூபித்த மதுரை - புதிய பள்ளிவாசலுக்கு சீர்வரிசையுடன் சென்ற இந்துக்கள்
கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வோடு தொடர்புடைய தேனூர் கிராமம், மதுரை மாவட்டத்தின் மிகப் பழமையான கிராமங்களில் ஒன்றாகும்.
Published : October 19, 2026 at 8:58 PM IST
மதுரை: மதுரையில் திறக்கப்பட்ட புதிய பள்ளிவாசலுக்கு சீர்வரிசையுடன் இந்துக்கள் சென்றிருப்பது சமூக நல்லிணக்கத்தைப் பறைச்சாற்றும் வகையில் அமைந்துள்ளது.
புதிதாகக் கட்டப்பட்ட ஜும்ஆ பள்ளிவாசல்
மதுரை மாவட்டம், சோழவந்தான் அருகே அமைந்துள்ள தேனூர் கிராமத்தில் முஸ்லிம் ஜமாத் நிர்வாகிகளின் முயற்சியால் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட ஜும்ஆ பள்ளிவாசல் திறப்பு விழா இன்று (அக்.19) நடைபெற்றது. விழாவுக்கு பள்ளிவாசல் நிர்வாகிகள் தலைமை வகிக்க, ஜமாத்தார்கள் முன்னிலை வகித்தனர். மதரஸா மாணவர்கள் இறைவேண்டுதலுடன் கிராஅத் ஓதினர்.
இமாம் ஷேக் முகமது வரவேற்க, ஹஜ்ரத் தலைவர் சபூர் முகைதீன் பள்ளிவாசலைத் திறந்து வைத்தார். விழாவில் இஸ்லாமியர்கள் திரளாகக் கலந்து கொண்டு தொழுகை செய்தனர். அதைத் தொடர்ந்து அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது.
சீர்வரிசையுடன் வந்த இந்துக்கள்
விழாவின் சிறப்பம்சமாக, தேனூர் கிராம மக்கள் மற்றும் கரைக்காரர்கள் சார்பில் இந்துக்கள் சீர்வரிசை பொருட்களைக் கொண்டு வந்து பள்ளிவாசல் நிர்வாகத்தினரிடம் வழங்கினர்.
பொதுவாக, திருமணம் உள்ளிட்ட குடும்ப விழாக்களிலும், சமூக நிகழ்வுகளிலும் சீர்வரிசைப் பொருட்களை வழங்குவது உறவுமுறையையும், அன்பையும், வெளிப்படுத்தும் மரபாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது. அந்த உணர்வை வெளிப்படுத்தும் வகையில், புதிதாகக் கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசலின் திறப்பு விழாவில் இந்துக்கள் பங்கேற்று சீர்வரிசைப் பொருட்களை வழங்கியது அங்கிருந்தவர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, சீர்வரிசைப் பொருட்களைக் கொண்டு வந்தவர்களுக்கு ஜமாத் நிர்வாகத்தின் சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
மதங்களைக் கடந்த மனிதநேயம்
வழிபாட்டு முறைகள் வேறுபட்டிருந்தாலும், ஒரே கிராமத்தில் வாழும் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பையும், மரியாதையையும் பகிர்ந்து கொள்வதன் அவசியத்தை இந்த நிகழ்வு எடுத்துக்காட்டுகிறது. ஒரு சமூகத்தின் வழிபாட்டுத் தலத்தில் நடைபெறும் விழாவில் மற்றொரு சமூகத்தினர் பங்கேற்று மகிழ்ச்சியைப் பகிர்ந்து கொள்வது, மதங்களைக் கடந்த சமூக உறவுகளின் முக்கியத்துவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது.
மத நல்லிணக்கம் என்பது வெறும் மேடைப் பேச்சுகளிலும், முழக்கங்களிலும் மட்டுமே இருக்க வேண்டியதில்லை. அண்டை வீட்டாரின் மகிழ்ச்சியில் பங்கேற்பது, அவர்களின் விழாக்களுக்கு ஆதரவளிப்பது, ஒருவருக்கொருவர் மரியாதை அளிப்பது போன்ற அன்றாடச் செயல்களில்தான் அது உயிர்ப்புடன் வெளிப்படுகிறது.
அந்த வகையில், தேனூர் கிராமத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வு இந்து- முஸ்லிம் சமூகங்களுக்கு இடையிலான நல்லுறவை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக அமைந்துள்ளது.
மிகப் பழமையான கிராமங்களில் ஒன்று தேனூர்
இதுகுறித்து தேனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சுழியம் இளைஞர்கள் நற்பணி மன்றத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கார்த்திகை குமரன் கூறுகையில், "எங்கள் தேனூர் கிராமத்தைப் பொறுத்தவரை இந்து, முஸ்லிம் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் மாமன், மச்சான் உறவோடு தான் பழகி வருகிறோம். ஆகையால் இந்துக்கள் சார்ந்த விழாக்களுக்கு அவர்கள் வருவதும், இஸ்லாமியர்கள் சார்ந்த விழாக்களுக்கு இந்துகள் செல்வதும், இங்கு காலங்காலமாக இருந்து வருகின்ற ஒரு மரபு.
அந்த மரபின் அடிப்படையில் தான் இங்கு திறக்கப்பட்ட புதிய பள்ளிவாசலுக்கு இந்துக்கள் சீர்கொண்டு சென்று உறவு பாராட்டியுள்ளனர். அழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வோடு தொடர்புடைய தேனூர் கிராமம், மதுரை மாவட்டத்தின் மிகப் பழமையான சிற்றூர்களில் ஒன்றாகும். ஆகையால் இங்கு காலங்காலமாக சமத்துவமான போக்கு தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.