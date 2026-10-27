ஓ.எம்.ஆர் - ஈ.சி.ஆர் புதிய இணைப்புச் சாலை- திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க டெண்டர் கோரியது தமிழக அரசு
புதிய இணைப்புச் சாலை பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் பயண நேரம் குறைவதுடன், சோழிங்கநல்லூர் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 27, 2026 at 4:06 PM IST
சென்னை: ஓ.எம்.ஆர்.- ஈ.சி.ஆர். இடையே புதிய இணைப்புச் சாலை அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசின் நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் கோரியுள்ளது.
சென்னையின் முக்கிய சாலைகளாக உள்ள பழைய மகாபலிபுரம் சாலை (ஓ.எம்.ஆர்.), கிழக்கு கடற்கரை சாலை (ஈ.சி.ஆர்.) ஆகியவற்றை இணைக்கும் வகையிலான புதிய இணைப்புச் சாலை (லிங்க் ரோடு) அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அந்த வகையில், சோழிங்கநல்லூரில் இருந்து கோவளம் வரை இந்த இணைப்புச் சாலை அமைக்கப்படவுள்ளது.
இந்த இணைப்புச் சாலையை அமைப்பதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கையைத் தயாரிக்க தமிழ்நாடு அரசின் நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் கோரியுள்ளது. அதில், "டெண்டர் தொடர்பான ஆவணங்களை தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரப்பூர்வ https://tntenders.gov.in/ என்ற இணையதளம் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். வரும் நவம்பர் 02- ஆம் தேதி நண்பகல் 12.00 மணி வரை டெண்டரைச் சமர்ப்பிக்க அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் பிற்பகல் 01.00 மணிக்கு டெண்டர் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டெண்டரில் பங்கேற்கும் நிறுவனங்கள் முன் வைப்புத்தொகை ரூபாய் 15,000-ஐ இணைய வழியாகச் செலுத்த வேண்டும். அதேபோல், பணியை முடிப்பதற்கான கால அவகாசம் 90 நாட்களாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டெண்டரில் தேர்வாகும் நிறுவனம், புதிய இணைப்புச் சாலைக்கான வழித்தடம், மண் பரிசோதனை, நிலத்தடி நீர்மட்டம், சாலை அமைப்பதற்கான செலவுகள் ஆகியவற்றை ஆய்வுச் செய்து, மதிப்பீடு செய்து திட்ட அறிக்கையை நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு வழங்கும். அதன் பிறகே பணிகள் தொடங்கப்படும்.
திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கும் பணிகள் நான்கு கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. முதல் கட்டத்தில், தொடக்க அறிக்கை, ஆய்வு அணுகுமுறை மற்றும் பணித் திட்டம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இரண்டாவது கட்டத்தில், நிலப்பரப்பு ஆய்வு, போக்குவரத்து ஆய்வு, மண் பரிசோதனை மற்றும் ட்ரோன் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
மூன்றாவது கட்டத்தில், விரிவான பொறியியல் வடிவமைப்புகள், வரைபடங்கள், செலவு மதிப்பீடுகள் மற்றும் வரைவு திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க வேண்டும். இறுதிக் கட்டத்தில் துறையின் கருத்துகள் மற்றும் திருத்தங்களுக்குப் பிறகு இறுதி திட்ட அறிக்கை, டெண்டர் ஆவணங்கள் மற்றும் கொள்முதல் திட்டம் ஆகியவற்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தற்போது துரைப்பாக்கம்- நீலாங்கரை சாலை வழியாக மட்டுமே ஓ.எம்.ஆர்.- ஈ.சி.ஆருக்கு செல்ல முடியும். இந்த புதிய சாலை பயன்பாட்டிற்கு வந்தால் பயண நேரம் குறைவதுடன், சோழிங்கநல்லூர் சாலையில் போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.