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சட்டப் பேரவைக்கு புதிய கட்டடம் - தமிமுன் அன்சாரி கோரிக்கை

14 ஆண்டுகளை கடந்த ஆயுள் சிறைவாசிகளை சாதி, மத வேறுபாடின்றி சட்ட விதிகளின்படி விடுதலை செய்வது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என தமிமுன் அன்சாரி கோரிக்கை விடுத்தார்.

சட்டப் பேரவையில் பேசிய தமிமுன் அன்சாரி
சட்டப் பேரவையில் பேசிய தமிமுன் அன்சாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2026 at 7:50 PM IST

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சென்னை: சட்டப் பேரவைக்கு புதிய கட்டடம் கட்ட தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவர் தமிமுன் அன்சாரி கோரிக்கை விடுத்தார்.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பட்ஜெட் மீதான விவாதத்தில் மனிதநேய ஜனநாயக கட்சித் தலைவரும், திமுக கூட்டணியின் சிதம்பரம் தொகுதியின் எம்எல்ஏவுமான தமிமுன் அன்சாரி உரையாற்றினார். அப்போது அவர், "நூற்றாண்டு பழமையான சட்டப்பேரவை கட்டடத்தை மதிக்கிறோம். அதே நேரத்தில், நவீன வசதிகளுடன் புதிய சட்டப்பேரவை கட்டடம் கட்டுவது குறித்து அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். நகரத்திற்கு வெளியே செல்லாமல், சட்டப் பேரவை விடுதி அருகிலேயே இருக்க வேண்டும்" என கோரிக்கை விடுத்தார்.

நீட் தேர்வு தொடர்பாக பேசிய அவர், "நீட் தேர்வுக்கு எதிராக பெரும்பாலான கட்சிகள் ஒருமித்த நிலையில் உள்ளன. திராவிடர் கழகம் ஜனநாயக முறையில் நீட் எதிர்ப்பு பரப்புரை நடத்த காவல் துறையிடம் அனுமதி பெற்றும் அதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. பெரியார் திடலைச் சுற்றி போலீசாரை குவித்து பதற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டது.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக சென்னையில் நான்கு மாணவர்கள் பட்டினிப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள். மீண்டும் சட்டப் பேரவையில் நீட் எதிர்ப்பு மற்றும் தமிழ்நாட்டுக்கு விலக்கு கோரும் தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற மாணவர்களின் கோரிக்கையை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்" என்றும் வலியுறுத்தினார்.

ஈழம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "ஈழத் தமிழர்களுக்கு இந்தியக் குடியுரிமை வழங்க வேண்டும் அல்லது அவர்கள் விரும்பும் நாட்டுக்குத் திரும்பிச் செல்ல அனுமதிக்க வேண்டும். தலைமுறை தலைமுறையாக அகதிகள் முகாம்களில் வாழும் அவர்களின் நிலையை மனிதாபிமான அடிப்படையில் அரசு கவனிக்க வேண்டும். அதே போன்று புதிதாக இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை ஏற்றுக் கொண்ட சமூக மற்றும் கல்விரீதியாகப் பின்தங்கியவர்களுக்கு பி.சி.எம். சான்றிதழ் வழங்குவது தொடர்பாக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும்" என்றார்.

காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக பேசிய தமிமுன் அன்சாரி, "காவிரி பிரச்சனைக்கு மாற்று நடவடிக்கையாக, காமராஜர் ஆட்சிக் காலத்தில் முன்வைக்கப்பட்ட ராசிமணல் அணைத் திட்டத்தை மீண்டும் பரிசீலிக்க வேண்டும். கடலோரத்தில் ஹைட்ரோகார்பன் திட்டத்திற்கு கடந்த அரசு அனுமதி மறுத்ததைப் போல, தற்போதைய அரசும் அனுமதி வழங்கக்கூடாது.

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழக ஊழியர்களின் சம்பளம், ஓய்வூதியம், பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். பல்கலைக்கழகத்தின் நிதி நெருக்கடியை சமாளிக்க, சட்டப்பூர்வமாக அதன் நிலத்தின் ஒரு பகுதியை பயன்படுத்தி அல்லது விற்பனை செய்து நிதி திரட்டுவது குறித்தும் அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும்.

14 ஆண்டுகளை கடந்த ஆயுள் சிறைவாசிகளை சாதி, மத வேறுபாடின்றி சட்ட விதிகளின்படி விடுதலை செய்வது குறித்தும், தகுதியானவர்களுக்கு சிறப்பு சிறை விடுப்பு வழங்குவது குறித்தும் அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும். கல்வி, மருத்துவம், சமூக சேவை நிறுவனங்களைப் பாதிக்கும் வகையில் வெளிநாடு நிதியை பெரும் சட்டத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தங்களுக்கு எதிராக தமிழக சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்ற வேண்டும்" என்று வலியுறுத்தினார்.

TAGGED:

NEW LEGISLATIVE ASSEMBLY BUILDING
TAMIL NADU GOVERNMENT
புதிய சட்டப்பேரவை கட்டடம்
தமிமுன் அன்சாரி
THAMIMUN ANSARI

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