தமிழகத்தில் 6 பதிவு மாவட்டங்களில் மாதிரி பதிவுத்துறை மையங்கள் - புதிய இணை சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் அமைப்பு
இந்த அலுவலகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பதிவு மாவட்டங்களுக்கான மாதிரி பதிவுத்துறை மையங்களாகச் செயல்படும் என்றும், இவற்றுக்கு தேவையான நிர்வாக வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடவும் பதிவுத்துறைத் தலைவருக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 11:20 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 பதிவு மாவட்டங்களில் மாதிரி பதிவுத்துறை மையங்களுக்கான புதிய இணை சார்பதிவாளர் அலுவலங்கள் அமைத்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் பதிவுத்துறை தொடர்பான பல்வேறு சேவைகளை ஒரே இடத்தில் பொதுமக்கள் பெறும் வகையில், 25 மாதிரி பதிவுத்துறை மையங்கள் அமைக்கப்படும் என சட்டப்பேரவையில் வணிக வரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் அறிவித்திருந்தார்.
அதன் முதற்கட்டமாக, சென்னை வடக்கு, சென்னை தெற்கு, சென்னை மத்திய, செங்கல்பட்டு, கோயம்புத்தூர் வடக்கு மற்றும் தாம்பரம் ஆகிய 6 பதிவு மாவட்டங்களில் மாதிரி பதிவுத்துறை மையங்கள் அமைக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதற்காக, மேற்கண்ட ஆறு பதிவு மாவட்டங்களின் அசல் பதிவுப் பிரிவுகளில் புதிய இணை சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள் நிறுவப்பட உள்ளன. அதன்படி, சென்னை வடக்கு, கோயம்புத்தூர் வடக்கு மற்றும் தாம்பரம் ஆகிய இடங்களில் இணை II சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களும், சென்னை மத்திய, சென்னை தெற்கு மற்றும் செங்கல்பட்டில் இணை III சார்பதிவாளர் அலுவலகங்களும் அமைக்கப்பட உள்ளன.
மேலும், புதிதாக நிறுவப்படும் இந்த இணை சார்பதிவாளர் அலுவலகங்கள், சம்பந்தப்பட்ட மாவட்டப் பதிவாளர் அலுவலகங்களுடன் இணைக்கப்படும். இந்த அலுவலகங்களில் பணியாற்றும் இணை சார்பதிவாளர்களுக்கு, 1908ஆம் ஆண்டு பதிவுச் சட்டத்தின் 30வது பிரிவின்கீழ் பதிவாளருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்கள் மற்றும் கடமைகளைச் செயல்படுத்தவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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இந்த அலுவலகங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பதிவு மாவட்டங்களுக்கான மாதிரி பதிவுத்துறை மையங்களாகச் செயல்படும். இம்மையங்களின் செயல்பாட்டுக்குத் தேவையான நிர்வாக வழிகாட்டுதல்களை வெளியிடவும் பதிவுத்துறைத் தலைவருக்கு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதற்கான அரசிதழை வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறைச் செயலாளர் குமரகுருபரன் வெளியிட்டுள்ளார்.