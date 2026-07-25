இந்தியாவில் கனரக ட்ரோன்களை உருவாக்கும் பணிகள் தீவிரம்: விஞ்ஞானி சத்ய நாராயண மூர்த்தி தகவல்
மகா ட்ரோன்ஸ் திட்டத்தின் கீழ் உள்நாட்டிலேயே ட்ரோன்களுக்கான பாகங்களைத் தயாரித்து கனரக ட்ரோன்களை உருவாக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் சத்ய நாராயண மூர்த்தி கூறினார்.
Published : July 25, 2026 at 10:29 PM IST
சென்னை: இந்தியாவில் கனரக ட்ரோன்களை உருவாக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக விஞ்ஞானி சத்ய நாராயண மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ஆவடி பகுதியில் உள்ள வேல்டெக் பல்கலைக்கழகத்தில் கனரக மற்றும் அதி நவீன ட்ரோன்களை இயக்கும் ரிமோட் பைலட் பயிற்சி மையம் திறப்பு விழா இன்று (ஜூலை 25) நடைபெற்றது. இதில், சிறப்பு விருந்தினர்களாக தேசிய விண்வெளி ஆய்வகத்தின் விஞ்ஞானிகள் சத்ய நாராயண மூர்த்தி மற்றும் பீட்டர் லாங்போர்ட் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
அத்துடன், பேராசிரியர்கள் மற்றும் ஏராளமான மாணவர்களும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றனர். நிகழ்ச்சியின் போது, ட்ரோன்களின் தற்போதைய பயன்பாடுகள் மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் குறித்து மாணவர்களுக்கு விஞ்ஞானிகள் எடுத்துரைத்தனர். நிகழ்ச்சிக்கு பின்னர் ட்ரோன்கள் இயக்கப்பட்டு மாணவர்களுக்கு பரிசோதனை செய்து காண்பிக்கப்பட்டது.
நிகழ்ச்சியைத் தொடர்ந்து தேசிய விண்வெளி ஆய்வகத்தின் தலைமை விஞ்ஞானியும், ஆளில்லா வான் ஊர்தி பிரிவின் தலைவருமான சத்ய நாராயண மூர்த்தி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறியதாவது, "சுவாமித்ரா திட்டம் மூலம் நில வரைபடங்களை டிஜிட்டல் மயமாக்கும் சர்வே பணிகளுக்கு ட்ரோன்கள் பெரிதும் பயன்படுகிறது.
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சீனாவில் கனரக பொருட்களைச் சுமந்து செல்ல ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுவது போல, இந்தியாவிலும் மகா ட்ரோன்ஸ் திட்டத்தின் (ANRF Maha Drones Program) கீழ் உள்நாட்டிலேயே ட்ரோன்களுக்கான பாகங்களை தயாரித்து கனரக ட்ரோன்களை உருவாக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
ட்ரோன்களை இயக்குவதுடன், பராமரிப்பு பயிற்சிகளும் வழங்கப்படுவதால், கிராமப்புற இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனங்களுக்கும், புதிய வேலைவாய்ப்புகளுக்கும் இது பெரும் உதவியாக இருக்கும்" என தெரிவித்தார்.