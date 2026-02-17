திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் ஐடி பார்க்குகள் - பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
திருச்சி, மதுரை, ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் மொத்தம் 1,070 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய டைடல் பூங்காக்கள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன என இடைக்கால பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : February 17, 2026 at 2:37 PM IST
சென்னை: தொழில் வளர்ச்சியை பெருக்குவதற்காக திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, விருதுநகர், கன்னியாகுமரி, நாமக்கல் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் தகவல் தொழில்நுட்ப பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட்டு வருவதாக பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில், இன்று இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இதில் பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
அந்த வகையில், தொழில் வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காகவும், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை பெருக்குவதற்காகவும் பல மாவட்டங்களில் ஐடி பூங்காக்களும், மினி ஐடி பூங்காக்களும் அமைக்கப்படவுள்ளன.
இதுதொடர்பான அறிவிப்புகளை வெளியிட்டு நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசுகையில், "திமுக அரசு பொறுப்பேற்றுக்கொண்ட பின்னர் இதுவரை 36 லட்சத்திற்கும் மேலான வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் வகையில், 12.37 லட்சம் கோடி ரூபாய் உறுதி அளிக்கப்பட்ட முதலீடுகளுக்கான 1,179 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் போடப்பட்டுள்ளன.
மாநிலம் முழுவதும் தொழில் வளர்ச்சி சமச்சீராக பரவும் வகையில் மாவட்டந்தோறும் தொழிற்பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கோடு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 2021 ஆம் ஆண்டு வரை 15 மாவட்டங்களில் 32,525 ஏக்கர் பரப்பளவில் 24 சிப்காட் தொழிற்பூங்காக்கள் செயல்பட்டு வந்தன.
ஆனால், திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர், மேலும் 12 புதிய மாவட்டங்களில் புதிய தொழிற்பூங்காக்கள் உருவாக்கப்பட்டு, தற்போது 49,468 ஏக்கர் பரப்பளவில் 54 தொழிற்பூங்காக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. மேலும், கூடுதலாக 28,392 ஏக்கர் நிலங்கள் கையகப்படுத்தும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.
தற்போது புதிதாக திருச்சி, மதுரை, ஓசூர் ஆகிய இடங்களில் மொத்தம் 1,070 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிய டைடல் பூங்காக்கள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. விழுப்புரம், தஞ்சாவூர், சேலம், தூத்துக்குடி, திருப்பூர், வேலூர் மற்றும் காரைக்குடி ஆகிய இடங்களில் டைடல் நியோ மினி தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
இவை மட்டுமன்றி, நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, விருதுநகர், திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, ஈரோடு, நாகப்பட்டினம், கரூர் மற்றும் புதுக்கோட்டை ஆகிய இடங்களில் மொத்தம் 388 கோடி ரூபாய் செலவில் மினி தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்காக்கள் நிறுவப்பட்டு வருகின்றன. தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையின் வளர்ச்சியை பரவலான முறையில் விரிவுபடுத்துவதன் மூலம், தமிழ்நாடு முழுவதும் 25,500 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும்" என தங்கம் தென்னரசு தெரிவித்தார்.