தொழில் வளர்ச்சியில் பின்தங்கியுள்ள மாவட்டங்களில் புதிய முதலீடுகள்- பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடன் கைகோர்க்கும் தமிழக அரசு!
தொழில் வள்ர்ச்சியில் பின்தங்கியுள்ள சிவகங்கை, தருமபுரி, விருதுநகர், கடலூர், விழுப்புரம், ராமநாதபுரம், திருவண்ணாமலை, தேனி ஆகிய மாவட்டங்களில் புதிய தொழில் முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
Published : November 25, 2026 at 7:51 PM IST
- BY எஸ். உசேன்
தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில், சென்னையை அடுத்த கோவளத்தில் இன்று நடைபெற்ற 'வெற்றி முதலீடு மற்றும் செயலாக்க மாநாட்டில்' ரூ.58,214 கோடி முதலீட்டில் 65,786 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் 78 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தவும், புதிய வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும், பல்வேறு முன்னணி நிறுவனங்களுடன் தமிழக அரசு, இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டுள்ளது.
இதில், முக்கிய நிறுவனங்களின் முதலீட்டுத் திட்டங்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளன, இதன் பயனாக கிடைக்கப்போகும் வேலைவாய்ப்புகள் குறித்து தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது குறித்து விரிவாக பார்ப்போம்.
ஹூண்டாய் நிறுவனத்துக்கு உதிரி பாகங்கள் வழங்கும் Hwashin Automotive India Private Limited நிறுவனம் ரூ.850 கோடியும், Seoyon E-Hwa Summit Automotive India Private Limited நிறுவனம் ரூ.520 கோடியும் முதலீடு செய்து தங்கள் உற்பத்தி ஆலைகளை விரிவாக்கம் செய்ய ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளன. இதன் மூலம் 500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
தென்கொரியாவைச் சேர்ந்த உலகின் முன்னணி எஃகு உற்பத்தி நிறுவனங்களில் ஒன்றான போஸ்கோ (POSCO), கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ரூ.250 கோடி முதலீட்டில் எஃகு பதப்படுத்தும் ஆலையை அமைக்க உள்ளது. இதன் மூலம் 200 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உருவாகும்.
ராயல் என்ஃபீல்டு நிறுவனம், தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக மின்சார இருசக்கர வாகன உற்பத்தித் திட்டத்தை ரூ.1,000 கோடி முதலீட்டில் செயல்படுத்த உள்ளது. இதன் மூலம் 500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைப்பதுடன், பிரீமியம் ரக மின்சார மோட்டார் சைக்கிள் உற்பத்திக்கான உலகளாவிய மையமாகத் தமிழ்நாடு வலுப்பெறும்.
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தமிழ்நாட்டின் முன்னணி ஜவுளி நிறுவனங்களான ராம்ராஜ், SCM, அவனீதா, KPR, அர்த்தநாரி, LS Mills மற்றும் GHCL ஆகிய நிறுவனங்கள் தங்களது உற்பத்தித் திறனை விரிவுபடுத்தவும், உள்நாட்டுப் பிராண்டுகளை மேம்படுத்தவும் முதலீடு செய்ய ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளன.
தியாகராஜர் மில்ஸ் நிறுவனம், ஜெர்மனியின் Euro Textiles நிறுவனத்துடன் இணைந்து விருதுநகரில் ரூ.100 கோடி முதலீட்டில் பருத்தி ஜாக்கார்டு துணி உற்பத்தி ஆலையை அமைக்கவும், தொழில்நுட்ப ஜவுளித் துறையை விரிவாக்கம் செய்யவும் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்த PMC Hydraulics நிறுவனம், பெங்களூருவில் உள்ள தனது உற்பத்திப் பிரிவின் ஒரு பகுதியைத் தமிழ்நாட்டிற்கு மாற்றி, கிருஷ்ணகிரியில் ரூ.300 கோடி முதலீட்டில் தனது முதல் உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க உள்ளது. இதன் மூலம் 300 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
JK Fenner நிறுவனம், சிவகங்கையில் ரூ.900 கோடி முதலீட்டில் மிகப்பெரிய புதிய உற்பத்தி ஆலையை அமைக்க உள்ளது. இதன் மூலம் 1,650 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும்.
பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த WEG நிறுவனம், தருமபுரி மாவட்டத்தில் ரூ.2,000 கோடி முதலீட்டில் ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி ஆலையை விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது. இதன் மூலம் 3,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். மின்மோட்டார்கள், தானியங்கி இயக்கக் கருவிகள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட உள்ளன. பிரேசிலில் உள்ள ஆலையைத் தொடர்ந்து, அந்நிறுவனத்தின் மிகப்பெரிய ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தித் திட்டமாக இது அமையும்.
Raana Semiconductors நிறுவனம், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ரூ.150 கோடி முதலீட்டில் தனது திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது. இதன் மூலம் 150 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். இந்தியாவின் உள்நாட்டு ஆழ்நிலைத் தொழில்நுட்பத் துறையில் Czochralski (CZ) படிக வளர்ப்பு தொழில்நுட்பத்தில் நிபுணத்துவம் பெற்ற இந்நிறுவனம், சுமார் 70 சதவீத உள்நாட்டுப் பங்களிப்புடன் தனது சொந்த உற்பத்தி இயந்திரங்களையும் தொழில்நுட்பத்தையும் உருவாக்கி வருகிறது.
சரக்குப் போக்குவரத்துத் துறையில் ரூ.15,250 கோடி முதலீடு
தமிழ்நாட்டில் தொழில் வளர்ச்சியை விரைவுபடுத்தும் வகையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் 12 பல்முனை சரக்குப் போக்குவரத்துப் பூங்காக்கள், உலர் துறைமுகங்கள் அமைக்க ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. இதற்காக ரூ.15,250 கோடி முதலீடு செய்யப்படுவதுடன், 8,375 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். மேலும், ரூ.125 கோடி முதலீட்டில் 50 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் தகவல் தொழில்நுட்பப் பூங்கா அமைக்கவும் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
புதிய முதலீடுகள்
புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் துறையில் CSE Development India Private Limited நிறுவனம், விழுப்புரம், கடலூர், ராமநாதபுரம், வேலூர், கரூர், தேனி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் ரூ.8,140 கோடி முதலீட்டில் 2,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது.
சரக்குப் போக்குவரத்துத் துறையில் JM Baxi Ports and Logistics நிறுவனம், பல்வேறு மாவட்டங்களில் ரூ.5,200 கோடி முதலீட்டில் 7,500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டத்தை மேற்கொள்ள உள்ளது.
கிருஷ்ணகிரியில் TVS மோட்டார் நிறுவனம் ரூ.2,000 கோடி முதலீட்டில் 1,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வகையில் மோட்டார் வாகன உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தையும், தூத்துக்குடியில் சன்மார் குழுமம் ரூ.1,950 கோடி முதலீட்டில் 950 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் கப்பல் கட்டுமானத் திட்டத்தையும் செயல்படுத்த உள்ளன.
கிருஷ்ணகிரியில் டைட்டன் நிறுவனம் ரூ.1,500 கோடி முதலீட்டில் 3,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் மின்னணுவியல் உற்பத்தித் திட்டத்தையும், விருதுநகரில் இமாமி அக்ரோடெக் நிறுவனம் ரூ.1,380 கோடி முதலீட்டில் 1,711 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் திட்டத்தையும் மேற்கொள்ள உள்ளன.
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ராணிப்பேட்டையில் அப்போலோ டயர்ஸ் நிறுவனம் ரூ.1,100 கோடி முதலீட்டில் 900 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் மோட்டார் வாகன உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது. ஆம்பா குழுமம், பல்வேறு மாவட்டங்களில் ரூ.1,072 கோடி முதலீட்டில் 1,265 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் விருந்தோம்பல் மற்றும் சுற்றுலாத் திட்டங்களை மேற்கொள்ள உள்ளது.
கோயம்புத்தூர், மதுரை, சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் Refex Renewables and Infrastructure நிறுவனம் ரூ.1,010 கோடி முதலீட்டில் 1,200 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளது.
சென்னை மற்றும் காரைக்குடியில் Big Bang Boom Solutions நிறுவனம், ரூ.1,000 கோடி முதலீட்டில் 200 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த திட்டத்தை மேற்கொள்ள உள்ளது.
கிருஷ்ணகிரியில் Dhoot Automotive Systems நிறுவனம் ரூ.1,000 கோடி முதலீட்டில் 2,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் பொறியியல் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது.
கடலூரில் Danfoss Industries நிறுவனம் ரூ.1,000 கோடி முதலீட்டில் 510 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் இரசாயனங்கள் மற்றும் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தையும், திருவள்ளூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரியில் Subam Papers நிறுவனம் ரூ.983 கோடி முதலீட்டில் 2,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் உற்பத்தித் திட்டத்தையும் மேற்கொள்ள உள்ளன.
காஞ்சிபுரத்தில் Yimak and Genavs நிறுவனம் ரூ.900 கோடி முதலீட்டில் 550 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் மின்னணுவியல் உற்பத்தித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது. தூத்துக்குடியில் Omspace Rocket and Exploration நிறுவனம் ரூ.550 கோடி முதலீட்டில் 500 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த திட்டத்தை மேற்கொள்ள உள்ளது.
மேலும், சிவகங்கையில் Polynex நிறுவனம் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் 325 பேருக்கும், காரைக்குடியில் Exagrotor Tech நிறுவனம் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் 1,000 பேருக்கும் வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை சார்ந்த திட்டங்களைச் செயல்படுத்த உள்ளன.
காஞ்சிபுரத்தில் மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா நிறுவனம் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் 850 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் மோட்டார் வாகன உதிரிபாகங்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தையும், திருவள்ளூரில் KRR Engineering நிறுவனம் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் 750 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் பொறியியல் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டத்தையும் மேற்கொள்ள உள்ளன.
கிருஷ்ணகிரியில் Ascent Circuits நிறுவனம் ரூ.500 கோடி முதலீட்டில் 700 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளிக்கும் மின்னணுவியல் உற்பத்தித் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த உள்ளது.
25 மாவட்டங்களில் தொழில் வளர்ச்சியை விரிவுபடுத்தத் திட்டம்
தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் தொழில் வளர்ச்சியை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், இந்த முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மொத்தம் 25 மாவட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. குறிப்பாக, தொழில் வளர்ச்சியில் பின்தங்கியுள்ள சிவகங்கை, தருமபுரி, விருதுநகர், கடலூர், விழுப்புரம், ராமநாதபுரம், திருவண்ணாமலை மற்றும் தேனி ஆகிய மாவட்டங்களிலும் புதிய தொழில் முதலீடுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இதன் மூலம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, சரக்குப் போக்குவரத்து, மோட்டார் வாகன உதிரிபாகங்கள், கப்பல் கட்டுமானம், மின்னணுவியல், வான்வெளி மற்றும் பாதுகாப்புத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்ல தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.