கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு தபால் நிலையங்களில் ஐஐடி பாடங்கள் - காமகோடி கொடுத்த 'அப்டேட்'
அடுத்த தலைமுறையினர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப புதுப்பிக்கப்பட்ட என்-ஜென் (N-Gen) துணை அஞ்சலகத்தை சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி திறந்து வைத்தார்.
Published : January 19, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: கல்வி சக்தி திட்ட பாடங்களை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கொண்டு செல்லவதற்கு வசதியாக, கிராமப்புற தபால் நிலையங்களில் இணையதள வசதியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவி அமைத்துத் தர வேண்டுமென ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
என்-ஜென் (N-Gen) துணை அஞ்சலகம் என்பது, கல்வி நிறுவனங்களுக்குள் அமைந்துள்ள தபால் நிலையங்களை மறுசீரமைப்பதற்காக, இந்திய அஞ்சல் துறையால் எடுக்கப்பட்ட முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். நவீனமயமாக்கப்பட்ட மற்றும் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த இது அடுத்த தலைமுறையின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப பாரம்பரியமான அஞ்சல் சேவைகளையும், இளைஞர்களை மையமாக கொண்டு தொழில்நுட்பம் சார்ந்த சேவை சூழல்களாக மாற்றுவதே நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாரம்பரிய அஞ்சல் நிலையங்களை டிஜிட்டல் யுகத்திற்கு ஏற்றவாறு மாற்றி, சேவை வழங்குவதை மேம்படுத்துகிறது.
இந்த அஞ்சல் சேவை ஐஐடி ஹைதராபாத் (IIT Hyderabad), இந்திய மேலாண்மை கழகம் அகமதாபாத் (IIM Ahmedabad), கொங்கு பொறியியல் கல்லூரி (ஈரோடு) போன்ற இடங்களில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது, என்-ஜென் தமிழ்நாட்டில் விரிவுபடுத்தும் விதமாக சென்னை ஐஐடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, காபி விற்பனை இயந்திரம், இலவச WiFi, புத்தகங்கள், பலகை விளையாட்டுகள், சார்ஜிங் போர்ட்கள் மற்றும் பிற பயனாளர் சார்ந்த வசதிகள் போன்ற கூடுதல் வசதிகளும், மாணவர்கள் மற்றும் இளம் பயனாளர்களுக்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், மெட்ராஸ் ஐஐடியில் என்-ஜென் (New Generation) துணை அஞ்சலகத்தை அதன் இயக்குநர் காமகோடி திறந்து வைத்து, பார்வையிட்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “போஸ்ட் ஆபிஸுக்கும் எனக்கும் கல்லூரி காலம் முதல் பேராசிரியராக பணியாற்றிய காலம் வரை எமோஷனல் தொடர்பு இருந்தது. குறிப்பாக, போஸ்ட் மேன் எங்களது நெருங்கிய நண்பர். என்ன தான் தனியார் கூரியர்கள் இருந்தாலும், சில இடங்களுக்கு தபால் அனுப்ப வேண்டும் என்றால் ஸ்பீடு போஸ்ட்டை விட்டால் வேறு கதியில்லை. நாட்டிலேயே செல்ல முடியாத இடத்திற்கெல்லாம் செல்லக் கூடியது இரண்டே சேவைகள் தான். ஒன்று ஸ்பீடு போஸ்ட் மற்றொன்று பிஎஸ்என்எல்.
அந்த வகையில், ஐஐடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள என்-ஜென் துணை அஞ்சலகம் சாதாரண தபால் நிலையம் போன்று அல்லாமல், இன்றைய தலைமுறையினரை கவரும் வகையில் குளிரூட்டப்பட்ட அறையுடன் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. இது போன்ற தபால் நிலையங்கள் அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களிலும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்.
மேலும், ஐஐடி பேராசிரியர்களால் நடத்தப்படும் கல்வி சக்தி பாடத் திட்டத்தை கிராமப்புறத்தில் உள்ள மாணவர்களுக்கும் கொண்டு செல்வதற்காக இணையதள வசதியுடன் கூடிய ஸ்மார்ட் டிவி கிராமப்புற தபால் நிலையங்களில் அமைத்துத் தர வேண்டும். அதன் மூலம் ஐஐடியின் பாடத்திட்டங்கள் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கும் சென்றடையும்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய சென்னை மண்டல அஞ்சல் துறை தலைவர் நடராஜன், “N-Gen துணை அஞ்சலகத்தை தமிழ்நாட்டில் முதல்முதலாக ஈரோட்டில் உள்ள கொங்கு பொறியியல் கல்லூரியில் தொடங்கினோம். தொடர்ந்து சென்னை ஐஐடியில் 2-வது நியூ-ஜென் தபால் நிலையம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து எஸ்.ஆர்.எம். பல்கலைக்கழகத்திலும் தொடங்கப்படவுள்ளது.
இளம் தலைமுறையினரை தபால் நிலையத்திற்கு வர வைப்பதற்கான முயற்சியாக இதனை செயல்படுத்தி வருகிறோம். மேலும், அரசு மற்றும் தனியார் கல்லூரிகளில் ஏற்கனவே அஞ்சலகங்கள் இருந்து அதனை மேம்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தால் அதை நிறைவேற்றித் தருவோம். புதிதாக வேண்டுமெனக் கோரினால், அதனை ஆய்வு செய்து தபால் நிலையம் அமைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று உறுதி அளித்தார்.