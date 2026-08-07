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பட்டினமருதூர் அகழாய்வில் சங்குகள், சங்கு வளையல்கள் கண்டுபிடிப்பு

மிகப்பெரிய சங்கு தொழிற்சாலை இயங்கியதற்கான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாக தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பட்டினமருதூர் அகழாய்வு
பட்டினமருதூர் அகழாய்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2026 at 11:29 AM IST

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தூத்துக்குடி: தருவைகுளம் அருகே உள்ள பட்டினமருதூரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அகழாய்வில் சங்குகள் மற்றும் சங்கு வளையல்கள் ஆகியவை கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாடு அரசின் 2025-26-ஆம் ஆண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளம் அருகே உள்ள பட்டினமருதூர் பகுதி, தொல்லியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், அங்கு அகழாய்வு செய்வதற்காக நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டது. இதன் பின்னர், இந்திய தொல்லியல் துறையின் அனுமதியை அடுத்து, கடந்த மார்ச் 17-ஆம் தேதி முதல் பட்டினமருதூர் பகுதியில் அகழாய்வு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்கள்
அகழாய்வில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருட்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இங்கு அறிவியல் முறையில் குறியிடப்பட்ட இடங்களில் சுமார் 4 மீட்டர் x 4 மீட்டர் அளவில் 10 அகழாய்வு குழிகள் தோண்டப்பட்டுள்ளன. நான்கு மாதங்களுக்கும் மேலாக நடைபெற்று வரும் அகழாய்வில், பட்டினமருதூர் கடற்கரையில் இருந்து சுமார் 300 மீட்டர் தொலைவில், 10 அடி ஆழத்தில் பல்வேறு அரிய தொல்பொருட்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன.

அவற்றில் பழங்கால சங்குகள், பாசி மணிகள், கவுரி சிப்பிகள், அலங்கார வளைகள், சங்கு வளையல்கள், சங்குகளை அறுத்து தயாரிக்கப்பட்ட ஆபரணங்கள், சீன நாணயங்கள், சீன நாட்டின் செலடான் பீங்கான் ஓடுகள், உறைகிணறுகள், கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்கள் மற்றும் சுடுமண்ணால் செய்யப்பட்ட வடிகால் குழாய்கள் ஆகியவை கண்டு எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து தொல்லியல் ஆய்வாளர் அஜய், நம்மிடம் பேசியபோது, “பட்டினமருதூர் பகுதியில் நடைபெற்ற அகழாய்வில் அதிகளவில் சங்குகள் மற்றும் சங்கு சார்ந்த ஆபரணங்கள் கிடைத்துள்ளன. இதன்மூலம், இந்த பகுதியில் சுமார் 200 ஏக்கருக்கும் அதிகமான பரப்பளவில் மிகப்பெரிய சங்கு தொழிற்சாலை இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது.

முழு சங்குகளை கொண்டு வந்து அவற்றை அறுத்து வளையல்கள் உள்ளிட்ட ஆபரணங்களாக தயாரித்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்திருக்கலாம். மேலும், இங்கு நடத்தப்பட்ட அகழாய்வில் நான்கு வகையான சீன செலடான் மண்பாண்டங்கள் மற்றும் சீன நாணயங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இவைகள் அனைத்தும், பண்டைய காலத்தில் சீனாவுடன் கடல்சார் வர்த்தகத் தொடர்பு இருந்ததற்கான வலுவான சான்றாக பார்க்கப்படுகிறது.

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இதனுடன் ”திசையாயிரத்து ஐந்நூறு” எனப்படும் புகழ்பெற்ற வணிகக் குழுவின் செயல்பாடுகளும் இப்பகுதியில் இருந்திருக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், இப்பகுதியில் கிடைத்துள்ள சங்கு மணிகள், கண்ணாடி மணிகள், கண்ணாடி வளையல்கள் உள்ளிட்ட தொல்பொருட்கள், பட்டினமருதூர் பண்டய காலத்தில் முக்கிய தொழில் மற்றும் வர்த்தக மையமாக விளங்கியிருப்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறது.

பட்டினமருதூரின் தொன்மையை தெரிந்துகொள்வதற்காக அதன் காலக்கட்டத்தை துல்லியமாக நிர்ணயிக்க மேலும் விரிவான அகழாய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது. பொதுவாக சில அகழாய்வு தளங்களில் 1,000-க்கும் குறைவான தொல்பொருட்களே கிடைக்கும். ஆனால், இந்த தளத்தில் 6,000-க்கும் மேற்பட்ட தொல்பொருட்கள் கிடைத்திருப்பது தொல்லியல் ஆய்வாளர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது” என்று தெரிவித்தார்.

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