டிரில்லியன் டாலர் இலக்கு: முதலீடுகளை ஈர்க்க தலைமை செயலாளர் தலைமையில் புதிய ஆணையம்
இந்த புதிய ஆணையத்தில் 18 துறைகளை சேர்ந்த அரசு செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்களாக இடம் பெறுவார்கள்.
Published : November 6, 2026 at 4:33 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஈர்க்க தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் 19 உறுப்பினர்களுடன் கூடிய புதிய ஆணையம் அமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
தமிழகத்தில் முதலீடுகளை அதிகரித்து, அவற்றை தொழில் திட்டங்களாகவும், வேலைவாய்ப்புகளாகவும் மாற்றும் நோக்கில், தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் (Tamil Nadu Investment Promotion Council) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அரசாணையில், "தமிழ்நாடு வணிக வசதி சட்டம், 2018 இல் திருத்தங்களை கொண்டு வரும் வகையில், தமிழ்நாடு வணிகச் வசதி (திருத்தச்) சட்டம் 2026 இயற்றப்பட்டது. இந்தச் சட்டம் 2026 நவம்பர் 3 ஆம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது.
இதற்கான அறிவிக்கை நவம்பர் 3 ஆம் தேதியிட்ட தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு அரசிதழில் வெளியிடப்பட உள்ளது. தமிழகத்தை 2036 ஆம் ஆண்டிற்குள் 1.5 டிரில்லியன் அமெரிக்க டாலர் பொருளாதாரமாக உயர்த்தும் இலக்கை அடையும் வகையில், தமிழ்நாடு முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு ஆணையம் (TNIPC) அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநிலத்திற்குக் கிடைக்கும் முதலீட்டு வாக்குறுதிகளை உரிய காலக்கெடுவுக்குள் செயல்படுத்தக்கூடிய தொழில் திட்டங்களாகவும், வணிகச் செயல்பாடுகளாகவும், வேலைவாய்ப்புகளாகவும் மாற்றுவதை உறுதி செய்வது இந்த ஆணையத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
மேலும், சுதந்திர வர்த்தக ஒப்பந்தங்கள், வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களின் முதலீடுகள் மற்றும் மாநிலத்தின் பிற முக்கிய முதலீடுகளை எளிதாக்கி ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் இந்த ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் உரையில் அறிவிக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு வணிக வசதி சட்டம், 2018 ன் பிரிவு 16-A (1) ன் கீழ் இந்த ஆணையம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அரசின் தலைமைச் செயலாளர் தலைவராகவும், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தக துறைச் செயலாளர் உறுப்பினர்-ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்படுவார்கள்.
மேலும், 18 துறைகளைச் சேர்ந்த அரசுச் செயலாளர்கள் மற்றும் உயர் அலுவலர்கள் அலுவல் சார்ந்த உறுப்பினர்களாக இடம் பெறுவார்கள்.
அதன்படி, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, உள்துறை, மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை, செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை, சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை, நிதித்துறை, குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை, வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை, இயற்கை வளத்துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, எரிசக்தித் துறை, தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை, வணிக வரிகள் மற்றும் பதிவுத்துறை, நீர்வளத்துறை ஆகிய துறைகளின் செயலாளர்கள் உறுப்பினர்களாக இருப்பார்கள்.
இது தவிர, நிலச் சீர்திருத்த ஆணையர், நில நிர்வாக ஆணையர், தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உறுப்பினர்-செயலாளர் மற்றும் கைடன்ஸ் தமிழ்நாடு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் முதன்மைச் செயல் அலுவலர் ஆகியோரும் உறுப்பினர்களாக இடம் பெறுவார்கள்.
இந்த ஆணையம் தொடர்பான அரசாணையும் தமிழ்நாடு அரசின் சிறப்பு அரசிதழில் வெளியிடப்பட உள்ளது. இவ்வாறு தமிழகத்தில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதுடன், அறிவிக்கப்படும் முதலீடுகள் நடைமுறைத் திட்டங்களாக மாறுவதைக் கண்காணிக்கும் வகையில் புதிய ஆணையத்தைத் தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.