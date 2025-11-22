வீணாகும் உணவுக் கழிவுகள் மூலம் இயற்கை எரிவாயு! அசத்தும் சென்னை புது கல்லூரி!
100 கிலோ உணவுக் கழிவுகளை போட்டால் 5 கிலோ எரிவாயு கிடைக்கும். இதனால் சிலிண்டர் வாங்கும் செலவு கணிசமாக குறைகிறது என்று கல்லூரி துணை முதல்வர் ஹைதர் அலி தெரிவித்தார்.
Published : November 22, 2025 at 10:48 AM IST
- By எஸ். உசேன்
சென்னை: நாம் ஆரோக்கியமாகவும் திடமாகவும் வாழ முக்கியமானது உணவு. ஒவ்வொரு மனிதனும் ஓடி ஓடி உழைப்பதும் சம்பாதிப்பதும் வயிறார சாப்பிடுவதற்காக தான். இதனை புரிந்து, உணவின் அருமை தெரிந்தவர்கள் யாரும் அதை வீணடிக்க மாட்டார்கள். ஒரு புறம் அளவுக்கு அதிகமாக உணவை வீணாக்குவதை நாம் பார்க்கிறோம். அதுவே மறுபுறம், எத்தனையோ பேர் ஒரு வேளை உணவுகூட கிடைக்காமல் பசி பட்டினியில் உழன்று கொண்டிருக்கின்றனர்.
மீதமாகும் உணவுகளை வீணடிக்காமல் ஏழை எளியோருக்கு கொடுத்து உதவலாம். ஆனால், அதை தினமும் செய்ய முடியாதவர்கள் உணவை வீணாக்காமல் வேறு உபயோகமான வழியில் பயன்படுத்தலாம். இதற்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்கிறது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள புது கல்லூரி. இந்த கல்லூரியின் விடுதியில் வீணாகிற உணவுகளை குப்பையில் கொட்டாமல் அவற்றை இயற்கை எரிவாயுவாகவும், உரமாகவும் மாற்றி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
இந்த விடுதியில் பல்வேறு மாவட்டங்கள் மற்றும் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 550 மாணவர்கள் தங்கி படிக்கின்றனர். இங்கு வீணாகும் உணவுகளை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்த முடிவு செய்த நிர்வாகம், பயோ கியாஸ் மையத்தை அமைத்திருக்கிறது. கல்லூரியின் விடுதியில் மீதமாகிற காய்கறி கழிவுகள், சமையலறை கழிவுகள் மற்றும் மாணவர்கள் கொட்டுகிற உணவுக் கழிவுகள் அனைத்தும் இந்த பயோ கியாஸ் மையத்தில் மறு சுழற்சி செய்யப்படுகிறது.
உயிரி வாயு மையம் செயல்படும் முறை
- கல்லூரி விடுதியில் 3 வேளையும் வீணாகும் உணவுக் கழிவுகள், காய்கறி கழிவுகள் உயிரி வாயு மையத்தில் உள்ள இயந்திரத்தில் கொட்டப்பட்டு, அவை நன்கு அரைக்கப்படும்.
- அரைத்து முடிந்த பிறகு அதில் உள்ள ஈரப்பதத்தை நீக்க வடிகட்டி மூலம் (Moisture trap) அதில் உள்ள நீர் முற்றிலுமாக வெளியேற்றப்படும்.
- அதன் பிறகு ஹைட்ரஜன் சல்பைடு நீக்கும் கருவி மூலம் H2S நீக்கப்படும். (H2S scrubber)
- அடுத்து அழுத்தம் அதிகரிக்கும் கம்ப்ரஸர் (Booster compressor) மூலமாக இயற்கை எரிவாயு உருவாக்கப்படுகிறது.
- இந்த எரிவாயு இறுதியாக சமையலறைக்கு குழாய் மூலமாக எடுத்து செல்லப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- உயிரி வாயு தயாரிக்கப்பட்ட பின் மிஞ்சும் கழிவுகள் விடுதியில் உள்ள தோட்டத்திற்கே உரமாக போடப்படுகிறது. அங்கு விளைவிக்கப்படுகிற கீரைகளும், காய்கறிகளும் விடுதியில் சமையலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
கல்லூரி நிர்வாகத்தின் இந்த புதுமையான முயற்சி, மாணவர்கள் மத்தியில் உணவுகளை வீணாக்கக் கூடாது என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், வீணாகும் உணவை எவ்வாறு பயனுள்ள வகையில் மாற்றுவது? என்ற சிந்தனையையும் உருவாக்கி வருகிறது.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் பேசிய சென்னை புதுக் கல்லூரி துணை முதல்வர் ஹைதர் அலி, “கல்லூரி விடுதியில் 550 மாணவர்கள் தங்கி படித்து வருகின்றனர். அவர்கள் விடுதியில் உண்ணும் உணவு போக வீணாகும் உணவுகளை எவ்வாறு பயனுள்ள வகையில் மாற்றுவது என்று சிந்தித்த போது உருவானது தான் இந்த உயிரி வாயு மையம் (Bio gas plant).
விடுதியில் வீணாகும் உணவுகள் மற்றும் மாணவர்கள் சாப்பிட்டது போக எஞ்சிய கழிவுகள் ஆகியவற்றை இந்த உயிரி வாயு மையத்தில் போடுகிறோம். அதிலிருந்து கிடைக்கும் எரிவாயுவை விடுதி சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறோம்“ என்றார்.
மேலும், இந்த உயிரி வாயு மையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து மேலும் பேசிய அவர், “இந்த உயிரி வாயு மையத்தில் 100 கிலோ உணவுக் கழிவுகளை போட்டால் 5 கிலோ எரிவாயு கிடைக்கும். இதனால் சிலிண்டர் வாங்கும் செலவு கணிசமாக குறைந்துள்ளது. நாம் போடும் உணவுக் கழிவுகள் அரைக்கப்பட்டு பூஸ்டர் (Booster) வழியாக நமக்கு தேவையான எரிவாயு கிடைக்கும்“ என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து எந்தெந்த கழிவுப் பொருட்களை போடலாம், எதை போடக்கூடாது என்று குறித்து கேட்ட போது பதில் அளித்த புதுக் கல்லூரியின் துணை முதல்வர் ஹைதர் அலி, “உயிரி எரிவாயு மையத்தை பொருத்தவரை, எலும்புகள், பிளாஸ்டிக் தவிர்த்து மற்ற அனைத்து உணவுக் கழிவுகளையும் போடலாம்.
ராயப்பேட்டை அருகே உணவகங்கள், திருமண மண்டபங்களில் வீணாகும் உணவுகள் இருந்தால் எங்களுக்கு தகவல் தருவார்கள். அவற்றையும் நாங்கள் வாங்கி எங்களுடைய உயிரி எரிவாயு மையத்திற்கு பயன்படுத்துகிறோம். இந்த பயோ கியாஸ் திட்டத்தை அரசு தமிழகம் முழுவதும் விரிவுப்படுத்த வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.
தற்போது சிலிண்டர் விலையும் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே வரும் நிலையில், இது போன்ற பயோ கியாஸ் பொதுமக்களுக்கு பேருதவியாக இருக்கும். பயோ கியாஸ் பயன்பட்டால், உணவுக் கழிவுகளையும் பயனுள்ளதாக்குவதோடு, உணவுக் கழிவுகளால் ஏற்படும் நோய்களும் குறையும் என்பதில் மாற்று கருத்து இல்லை.