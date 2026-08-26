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காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோவிலுக்கு ரூ.4.5 கோடி மதிப்பில் புதிய தேர்

63 அடி உயரமும், 25 அடி 5 அங்குலம் அகலமும் கொண்ட தொண்டை மண்டல பாரம்பரிய முறைப்படி இத்திருத்தேர் அமையவுள்ளது.

அமைச்சர் தென்னரசு பேட்டி
அமைச்சர் தென்னரசு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 10:05 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: சுமார் 300 ஆண்டுகள் பழமையான காஞ்சிபுரம் வரதராஜ பெருமாள் கோயில் திருத்தேருக்கு பதிலாக ரூ.4.5 கோடி மதிப்பில் புதிய தேர் செய்யும் பணியை அமைச்சர் தென்னரசு தொடங்கி வைத்தார்.

கோயில் நகரம் என அழைக்கப்படும் காஞ்சிபுரத்தில் வைணவ தேசங்களில் புகழ்பெற்றதும், 108 திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றாக விளங்குவதுமான ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோவில் அமைந்துள்ளது. மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்தக் கோயிலுக்கு தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வருகை தந்து சாமி தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர்.

வைகாசி பிரம்மோற்சவத்தின் ஏழாம் நாளன்று, 63 அடி உயர திருத்தேரில் காஞ்சி நகரில் வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் அருள் பாலிப்பார்.

இதில் பல லட்சம் மக்கள் கலந்து கொண்டு இறையருள் பெறுவர். இந்த திருத்தேரானது 300 ஆண்டுகள் பழமையானது ஆகும்.

இந்நிலையில், பழமையான இந்த திருத்தேருக்கு பதிலாக, ரூ.4.5 கோடி மதிப்பிலான புதிய தேர் செய்யும் பணி மேற்கொள்ளப்படும் என கடந்த ஆண்டு சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரின் போது அறிவிக்கப்பட்டது.

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தற்போது ஆட்சி மாற்றம் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் , புதிய திருத்தேர் செய்யும் பணி இன்று (ஆக.26)திருக்கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்றது.

வெளிநாடு வாழ் தமிழர்கள் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு, வனத்துறை அமைச்சர் ஆர்.வி.ரஞ்சித் குமார், காஞ்சிபுரம் ஆட்சியர் சினேகா, மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்த், இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் குமாரத்துரை உள்ளிட்டோர் இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று பணிகளை தொடங்கி வைத்தனர்.

இதுகுறித்து இந்த திருத்தேர் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்ளும் ஸ்தபதி கதிரவன் கூறுகையில், "63 அடி உயரமும், 25 அடி 5 அங்குலம் அகலமும் கொண்ட தொண்டை மண்டல பாரம்பரிய முறைப்படி இத்திருத்தேர் அமையும்.

ஏழு நிலை கொண்ட இந்த தேர் பணிகளை 60 பேர் கொண்ட குழுவினர் ஒரு வருட காலத்திற்குள் செய்து முடிப்பார்கள். தேர் நிலைகளுக்கு ஏற்ப மரங்களின் பயன்பாடு இதில் இருக்கும். முற்றிலும் இது புதிய தேர்" என அவர் கூறினார்.

TAGGED:

காஞ்சிபுரம் வரதாஜ பெருமாள்
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புதிய தேர்
KANCHIPURAM VARADHARAJA PERUMAL

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