தருமபுரி புதிய பேருந்து நிலையம் - காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்தார் முதல்வர் மு க ஸ்டாலின்
சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.பி .வெங்கடேஸ்வரன், தருமபுரி மண்ணை ஆண்ட வள்ளல் அதியமான் பெயரை புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு சூட்ட வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார்.
Published : February 5, 2026 at 4:51 PM IST
தருமபுரி: தருமபுரியில் கட்டப்பட்ட புதிய பேருந்து நிலையத்தை காணொலி காட்சி மூலம் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார்.
தருமபுரி நகராட்சி சார்பில் தனியார் பங்களிப்புடன் சோகத்தூர் பகுதியில் 10 ஏக்கர் பரப்பளவில் 39 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலைய கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெற்று முடிவடைந்தது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்தவாறு காணொலி காட்சி மூலம் பேருந்து நிலையத்தை இன்று திறந்து வைத்தார்.
தருமபுரியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் ஆ. மணி, எம்எல்ஏ வெங்கடேஸ்வரன், பென்னாகரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.கே. மணி, டிஎன்சி குழும தலைவர் டி.சி. இளங்கோவன், டி.என்.சி.மணிவண்ணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
புதிய பேருந்து நிலையம் 55 பேருந்துகள் உள்ளே வந்து செல்லும் வகையில் கட்டப்பட்டுள்ளது. பேருந்து நிலையத்திற்குள் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர், நவீன சுகாதார வளாகம், பாதுகாப்புக்காக சிசிடிவி கேமரா, பயணிகள் ஓய்வெடுக்க ஏசி அறைகள், டிக்கெட் முன்பதிவு கவுன்ட்டர்கள், தாய்மார்கள் பாலூட்டும் அறை உள்ளிட்டவை அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
தருமபுரியில் புதிய பேருந்து நிலையம் திறக்கப்பட்ட நிலையில், பழைய பேருந்து நிலையம் மற்றும் புதிய பேருந்து நிலையம் இடையே கூடுதல் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
புதிய பேருந்து நிலையத்திலிருந்து சேலம் செல்லும் பேருந்துகள் தருமபுரி நகரப் பகுதி வழியாக செல்லவும், சேலத்தில் இருந்து வரும் பேருந்துகள் அதியமான்கோட்டை வழியாக வரவும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
அரூர் மற்றும் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியில் இருந்து வரும் பேருந்துகள் தருமபுரி நான்கு ரோடு வழியாக புதிய பேருந்து நிலையத்தை அடையும் வகையிலும், பாலக்கோடு பகுதியில் இருந்து வரும் பேருந்துகள் NH 44 வழியாக புதிய பேருந்து நிலையத்தை அடையும் வகையிலும் , பென்னாகரத்தில் இருந்து வரும் பேருந்துகள் நேரடியாக பேருந்து நிலையம் முன் பகுதி வழியாக உள்ளே செல்லவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சியில் பேசிய தருமபுரி தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ்.பி .வெங்கடேஸ்வரன், தருமபுரி மண்ணை ஆண்ட வள்ளல் அதியமான் பெயரை புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு வைக்க வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தார். சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் பி வெங்கடேஸ்வரன் கோரிக்கைக்கு பதில் அளித்த மாவட்ட ஆட்சியர் சதீஷ், மக்கள் பிரதிநிதி கோரிக்கையை கடிதமாக கொடுத்தால் தமிழக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு செல்வதாக உறுதியளித்தார்.